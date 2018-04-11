Часто можно услышать точку зрения, что желание президента США Дональда Трампа вывести 2 тыс. солдат с территории Сирии может привести к полномасштабному региональному Армагеддону. Реакция представителей внешнеполитического ведомства США сопровождалась откровенной паникой и недоверием. Президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас заявил, что вывод американских войск из Сирии означал бы «стратегическую победу» для региональных противников США, пишет Дэниел Депетрис в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные силы США

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Большинство аналитиков игнорируют тот факт, что действия США в Сирии целиком и полностью были сосредоточены на ликвидации боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Те, кто беспокоится о том, что вывод американских войск приведет к возникновению стратегического вакуума, на самом деле сильно переоценивают реальные возможности нескольких тысяч американских солдат. Противники вывода американских войск из Сирии строят свои утверждения на основе нескольких сомнительных аргументов.

valeriy osipov Американская миссия в Сирии

Во-первых, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы расположено только на тех территориях, которые не находятся под контролем американских военных. Утверждается, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановит свои позиции в Восточной Сирии, как только американские войска будут выведены из страны. Без американских военных инструкторов арабские и курдские отряды не смогут сдержать боевиков, которые вновь займут города, освобожденные при поддержке западной коалиции. Однако здесь есть одна несостыковка. Получается, арабские и курдские отряды будут просто сидеть сложа руки и смотреть, как боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь захватывают города. Чтобы это произошло, весь регион должен просто ослепнуть и оглохнуть. Крайне маловероятно, что региональные державы будут сидеть без дела и не смогут противостоять возрождению террористической группы.

Во-вторых, говорится, что вывод американского контингента будет способствовать усилению влияния России и Ирана в регионе. Однако второе утверждение тоже не безупречно. Никто не говорит о том, что Россия и Иран всегда имели большее влияние и интересы в стране, чем США. Причина, которая вынудила Россию и Иран прийти на помощь президенту Сирии Башару Асаду, заключается в том, что они понесли бы огромный ущерб, если бы в стране изменился статус-кво. Неважно, присутствует ли США в Сирии или нет, Россия и Иран будут и дальше продвигать свои интересы в Сирии, поскольку они больше заинтересованы в политическом будущем страны, чем Вашингтон.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

Сирийское правительство полностью зависит от финансовой и военной помощи Ирана и России. Свержение Асада стало бы для Москвы и Тегерана катастрофой. Они больше заинтересованы в завершении гражданской войны в Сирии, чем США. Противостояние с Россией в регионе, который представляет для нее больший интерес, чем для США, — это рискованный путь, который может привести к открытому конфликту между двумя державами.

В-третьих, утверждают, что американские солдаты должны сражаться и умирать за курдов. Подчеркивается, что вывод войск США — это предательство курдских отрядов народной самообороны, с которыми США сотрудничали с 2014 года в рамках борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако суть партнерства заключалась именно в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не в том, что США навсегда должны отказаться от своих интересов в пользу интересов курдов.

Commons.wikimedia.org Курдские ополченцы

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Вооруженные силы США совсем не обязаны помогать курдам в создании своего собственного квазигосударства, миссия американских войск заключалась не в этом. Более того, поддержка устремлений курдов означала бы, что США вступили в многовековое соперничество между курдами и Турцией. В этом случае Анкара бы начала выстраивать более тесные отношения с Россией, предоставив президенту РФ Владимиру Путину еще одну возможность для удара по единству НАТО. Поддержав курдов, США приняли бы не совсем разумное геополитическое решение.

Суть заключается в том, что выход солдат США из Сирии — это не такая пугающая перспектива, как может показаться на первый взгляд. В будущем Сирия может столкнуться еще со многими проблемами, но будущее Сирии — это не будущее США. Сохранение военного присутствия на неопределенный срок — это худший из возможных вариантов. Расширение военной миссии против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и использование американских войск в попытке разрешить неразрешимые политические проблемы, которые могут решить только граждане Сирии и регион в целом, — это путь, который может привести американский народ к катастрофе.