По мере того как на поверхность выходит все больше информации о попытках России вмешаться в американские выборы 2016 года, различные силы начинают вновь распространять кажущуюся достоверной ложь о том, что политическая война России ничем не отличается от поддерживаемого США продвижения демократии. Такие заявления у профессионалов вызывают лишь смех и ярость, пишут Дэниэл Твайнинг и Кеннет Воллак в статье для американского издания The Washington Post.

Marco Barcellos Мания преследования

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Президент Международного республиканского института Твайнинг и глава Национального демократического института Воллак отмечают, что подобные идеи распространяются такими «пропагандистскими СМИ», как RT и Sputnik. В самих же США они поддерживаются теми изоляционистами, которые выступают за отказ США от международного лидерства. Также есть «апологеты авторитарных режимов», которые в такой же мере снисходительы к этим режим, в какой они враждебны к «историческому подходу Америки» к миру.

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Страшилками, которыми обычно пользуются для морального приравнивания политической войны президента России Владимира Путина с действиями США, становятся организации помощи демократии, в том числе Международный республиканский институт (МРИ), Национальный демократический институт (НДИ) и Национальный фонд демократии (НФД).

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Эти внепартийные, некоммерческие и неправительственные организации отличаются от вмешательства «авторитарных» держав, таких как Россия, по ряду причин. Так, на Балканах группы поддержки демократии с самого окончания войны в Югославии работали на то, чтобы преодолеть этнические противоречия в бывшей республике, добиться примирения и демократического сотрудничества. Россия же, напротив, пошла на эскалацию противоречий и подрыв социального единства в молодых и хрупких демократических странах, поддержав «сепаратистские движения» и крайне националистических политиков, которые разжигают межэтническую рознь.

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В постсоветских государствах, таких как Украина, МРИ и НДИ работали на поддержку усилий местных правительств, гражданских организаций, парламентов и политических партий по всему идеологическому спектру для продвижения реформ и борьбы с коррупцией. Россия, со своей стороны, вторгается и оккупирует территории, подстрекая людей к насилию. В рамках ее гибридной войны Москва разжигает и эксплуатирует этнические, языковые и культурные противоречия, демонизирует меньшинства и разрушает доверие к демократическим институтам.

На Ближнем Востоке, в том числе в разрушенных войной странах и хрупких государствах, таких как Сирия и Ливия, МРИ и НДИ действуют совместно с местными организациями гражданского общества с целью учреждения советов местного самоуправления, создающих стабильность в регионах, которые с большой долей вероятности могут «поставлять» экстремистов. Можно сравнить этот подход с тем, что Россия поддерживает «режим» президента Сирии Башара Асада. Из-за его «бочковых бомб» и химических атак против собственных граждан и появился поток беженцев, приведший к величайшему миграционному кризису за целое поколение.

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Затем, если Россия вопиющим образом пытается оказать воздействие на результаты выборов по всей Европе, такие организации, как МРИ и НДИ, поддерживают сеть «политически не ангажированных» граждан-наблюдателей, которые «очень заботятся о своей репутации», а не о результатах выборов в своих странах.

launedekeg.wordpress.com Выборы

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Иными словами, пока организации поддержки демократии помогают партнерам укреплять свой потенциал самоопределения, политическая война Кремля направлена исключительно на достижение своих интересов посредством дезинформации, кибератак и даже прямых актов агрессии — таких как вторжения и политические убийства — для саботажа открытых обществ и повышения стратегических преимуществ России.

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Ложное приравнивание действий России и организаций поддержки демократии почти всегда основывается на инсинуациях того, что американские организации действуют по прямой указке из ЦРУ и других ведомств США. Такое утверждение является вопиющей и смехотворной ложью для всех, кто работает в этой области.

Более того, неспособность различать неправительственные организации и действия правительства характерны для авторитарного мышления, которое не видит пространства для деятельности вне государства. Хотя и МРИ, и НДИ получают щедрую поддержку со стороны ведомств США, таких как Агентство США по международному развитию (USAID) и государственный департамент США, они, по словам авторов, работают без какого-либо контроля со стороны правительства и в рамках частно-государственного подхода, который был заложен президентом США Рональдом Рейганом и конгрессом 35 лет назад.

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Безусловно, это не означает, что их работа не основана на американских ценностях и интересах. Авторы утверждают, что она мотивирована принципами либеральной демократии и самоопределения. Фундаментально, они стремятся помочь иностранным государствам укрепить свою суверенную автономию с тем, чтобы они могли более эффективно управлять собой. Они преследуют цель оснастить партнеров необходимыми политическими инструментами, которые в наибольшей степени соответствуют их нуждам.

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Аргументация, в рамках которой помощь демократии сравнивается с враждебным вмешательством, почти всегда основывается на презумпции о том, что страны, в которых действуют такие организации, являются марионетками, у которых нет своей воли. На самом же деле МРИ и НДИ работают открыто с большим числом акционеров в различных странах на разных этапах при реагировании на конкретные запросы об оказании помощи. Более того, эта работа ведется не только США, но другими демократическими правительствами, межгосударственными и негосударственными группами, парламентами и политическими партиями — которые слагают международную демократическую архитектуру.

И исторический опыт на стороне таких организаций, уверены главы двух из них. Так, мир становится более безопасным и процветающим, когда люди вольны выбирать своих лидеров, а их фундаментальные политические права соблюдаются. Вероятность того, что в тех или иных сообществах, где действует инклюзивное и ответственное управление, появится радикалы, намного меньше.

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Таким образом, более демократический мир — это более гуманное, процветающее и мирное место. Организации продвижения демократии работают со своими партнерами для достижения этой цели. Могут ли авторитарные правительства сказать то же самое?

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