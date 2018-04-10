Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) всерьез озабочен проблемой устаревшего водного транспорта. Региону пора срочно запускать процесс реновации, поэтому глава Ямала лично изучает варианты. Вчера, 9 апреля, губернатор округа Дмитрий Кобылкин посетил производство «Онежского судостроительно-судоремонтного завода» в Петрозаводске.

Иван Шилов ИА REGNUM «Рассвет 120Р»

Навигация на Ямале длится около 150 суток в южных районах и до 70 суток в северных. За это время к отдаленным населенным пунктам в рамках северного завоза поступает около 1,5 млн тонн грузов. Спрос на пассажирские перевозки на Ямале стабильно высокий: в 2017 году внутри округа перевезено более 42 тысяч пассажиров, более 31 тысячи человек воспользовались речным транспортом в поездках за пределы региона.

В то же время износ речного северного флота уже превышает 80%, у многих судов заканчивается срок эксплуатации.

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Программу по обновлению северного водного транспорта поддержал министр промышленности Денис Мантуров, при условии, что изготовление судов будет идти на верфях России.

«Для нашего арктического флота мы будем заказывать современные и безопасные пассажирские суда класса река-море, загрузив российские верфи на десять лет точно», — рассказал о планах Дмитрий Кобылкин.

В качестве потенциальной замены стареющих судов в Обь-Иртышском бассейне рассматриваются суда «Рассвет 120Р», «Луч», «Валдай 45Р» и «Вояж 85МТ». Заказы на последний проект готов принимать Онежский завод.

Marinetec.com Вояж 85МТ

«Вояж 85МТ» компании «МТ-Групп» — грузопассажирское судно вместимостью до 250 пассажиров, созданное специально под особенности рек Сибири и Севера. Технические характеристики: длина 85,8 м, ширина 14,6 м, осадка 1,6—2,0 м и водоизмещение 1100 тонн.

Помимо возможного заказа судов проекта «Вояж 85МТ» Ямал рассчитывает на помощь Карелии в строительстве судов на сжиженном природном газе. Онежский завод в перспективе к таким заказам готов.

«Бункеровщик СПГ сейчас прорабатываем, у нас есть сейчас кормовой блок танкера «река-море», и мы на его базе планируем сделать бункеровщик СПГ, — рассказал гендиректор завода Владимир Майзус. — Два с половиной года занимались, сейчас уже с учетом ввода в Сабетте завода по сжижению газа, вполне возможно, он сможет работать и там».

Делегацию Ямала познакомили и с экспериментальным проектом экраноплана «Орион». От судов на воздушной подушке экраноплан отличается наличием крыльев, которые позволяют ему развивать скорость более 200 км в час. Проект, существовавший в советские времена, был возрожден в Петрозаводске в 2010 году, несколько «Орионов» уже ушли по заказам в Иран. Теперь производители анонсировали создание арктической версии экраноплана.

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Онежские верфи — не единственная площадка, способная помочь Северу в решении транспортных проблем. АО «Северречфлот» — компания Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов — недавно приобрела два современных теплохода А145: «Рем Вяхирев» и «Виктор Черномырдин». Суда построил Зеленодольский завод имени Горького в Татарстане. Современные скоростные теплоходы значительно сократили время в пути до далеких населённых пунктов: к примеру, теперь от Салехарда до поселка Яр-Сале в период летней навигации можно добраться не за 18, а за 5 часов.

В обновлении пассажирского флота с большой вероятностью примет участие «Сургутское судоремонтное предприятие». Компания, основным акционером которой является «Северречфлот», может заняться строительством аналогов «Зари» и «Метеоров», которые используются на Оби и Иртыше сейчас. Но для этого предприятию, специализирующемуся на судоремонте, требуется соответствующее оснащение. Впрочем, оплатить модернизацию прибыльное Сургутское судоремонтное предприятие может самостоятельно, после чего намерено сдавать четыре корабля в год, первый из которых планируется спустить на воду уже летом 2019 года.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Экраноплан «Орион»

Реновация «Северречфлота» как одного из крупнейших речных перевозчиков страны в значительной степени решит проблему водного транспорта на Ямале. Всего компания планирует заменить 15 судов общей стоимостью более 5,5 млрд рублей в случае безотлагательной оплаты. По льготной программе лизинга сроком на 15 лет сумма вырастет до 10 млрд рублей. Деньги пойдут из бюджетов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов.

Власти регионов намерены снизить свои затраты практически вдвое с помощью участия в планируемых государственных программах. Для этого нужно в течение нескольких месяцев включиться в процесс их подготовки.

Обновление грузопассажирского флота на Севере — задача горящая. Но при должном внимании федерального центра и проворности региональных властей решить ее можно вполне успешно. Малые верфи будут только рады этому поспособствовать. Борьба за новые заказы уже началась.