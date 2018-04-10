В следующие двое суток администрация президента США Дональда Трампа должна решить, каким образом ответить на предположительную химическую атаку в сирийском городе Дума. Сам глава Белого дома заявил, что США пока изучают свидетельства, а вариант применения силы не снимается с повестки дня. Трамп, который нисколько не сомневается в факте химической атаки, пообещал дать ответ, даже если в администрации решат, что виновата Россия. Все выглядит так, как будто мир стремится к очередному Кубинскому кризису, пишет Дейв Муджамбар в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

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Информация о химической атаке поступила от Сирийско-американского медицинского общества (САМО), в котором тем не менее не стали возлагать ответственность за произошедшее на какую-либо сторону и призвали провести расследование. В государственном департаменте США считают сделанные САМО заявления достоверными, несмотря на то, что информацию организации независимо никто не проверял.

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В свою очередь, Кремль отвергает сам факт того, что в Думе произошла химатака. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ни российские войска, ни организации Красного Полумесяца не нашли никаких свидетельств. В России утверждают, что подобная информация — провокация, направленная на то, чтобы очернить сирийское правительство.

Aziz1005 Гута, город в Сирии, в котором проамериканская оппозиция применила химическое оружие в 2013 г

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«На это место уже выезжали и наши военные специалисты, там побывали и представители сирийского общества Красного Полумесяца, которое пользуется очень хорошей репутацией у международных организаций, включая ООН и Международный комитет Красного Креста. Они там не обнаружили никаких следов применения хлора или применения другого химического вещества против мирных граждан», — подчеркнул Лавров.

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За сообщениями о якобы имевшей место химической атакой последовали голоса наиболее воинственных политиков в США — сенаторов-республиканцев Джона Маккейна и Линдси Грэма, которые уже призывают к военному вмешательству в Сирию. Они лишь одни из немногих, кто требуют от Трампа отказаться от своего желания вывести войска из Сирии. На этом фоне актуален вопрос, какими военными сценариями располагает Вашингтон в Сирии.

По словам главы оборонного ведомства США Джеймса Мэттиса, не исключается ни один вариант. Он отметил, что прежде всего необходимо понять, почему в Сирии по-прежнему используется химическое оружие, хотя Россия и выступила гарантом его уничтожения.

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Основная проблема для США заключается в том, что в Сирии в большой близости друг от друга действует огромное число сил различных государств. Это означает, что Вашингтон не готов рискнуть крупномасштабной войной с Москвой, его войска должны проявлять большую осторожность, чтобы не нанести удар по российским силам.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США на Сирией

Более того, существует вероятность того, что, желая не дать Москве предупредить своего сирийского союзника, Вашингтон не станет пользоваться линией деконфликтации. Необходимость наносить удар таким образом означает, что США могут применить крылатые ракеты, как запускаемые с кораблей ВМФ («Томагавки»), так и с самолетов (ракеты AGM-86C), для нанесения ударов по целям в глубине Сирии.

Вашингтон также будет применять свои самолеты-невидимки, в частности Northrop Grumman B-2 Spirit и F-22 Raptor. Российские войска, хотя и смогут их обнаружить, но поразить вряд ли.

При этом развернутые в стране российские комплексы С-300 и С-400, несмотря на свою высокую эффективность, окажутся неспособными остановить ни крылатые ракеты, двигающиеся на малой высоте и использующие особенности местности, ни авиацию, которую они смогут обнаружить, но не поразить.

В случае же если российские войска окажутся под ударом со стороны США или их союзников, следует ожидать силового ответа Москвы. Российские войска могут нанести удар по базам США и их союзников не только на Ближнем Востоке, но и в Европе. Для удара могут использоваться такие ракеты, как «Калибр» и Х-101. Этот факт, отмечает автор, должен вызывать обеспокоенность союзников США, на территории которых размещены военные США.

Mil.ru Пуск ракеты комплекса «Калибр-ПЛ» с подводной лодки

Самая большая проблема, связанная с началом конфронтации с другой ядерной державой, состоит в том, что в подобных конфликтах неизбежны эскалация и выход ситуации из-под контроля.

Таким образом, в зависимости от того решения, которое США примут в ближайшие часы, мир может оказаться в опасной ситуации прямого столкновения двух сверхдержав, впервые с Кубинского кризиса. За ним может последовать либо настоящая катастрофа — открытая война между США и Россией, либо пример, на котором можно учиться предотвращать кризисы.

В Вашингтоне по большей части забыли концепцию ядерного сдерживания холодной войны и то, как разрешать противоречия с вооруженным ядерным оружием противником. За последние 25 лет США привыкли, что никто не способен бросить им вызов, а основная угроза исходит исключительно от терроризма.

Теперь мир может оказаться на пороге очередного кризиса, подобного Кубинскому кризису 1962 года, что станет возможностью для внешнеполитического истеблишмента вспомнить, насколько опасным может быть конфронтация с противником, вооруженным ядерным оружием.

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