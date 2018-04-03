Принять «по-тихому» скандальные правительственные поправки о десятикратном сокращении водоохранной зоны Байкала не получилось. Те, кто считает, что из-за них над Байкальской территорией нависла реальная угроза добычи полезных ископаемых со всем букетом сопутствующих экологических последствий, составили десятки петиций и обращений к президенту, к правительству и собираются объединяться и протестовать. Первые акции уже начались. Накануне, 9 апреля, иркутские активисты провели одиночные пикеты перед зданием областной администрации с плакатами по байкальским проблемам. Защитников природы поддерживают также учёные.

Telegram-канал депутата ГД Николая Николаева ДНТ «Светлый». Показаны граница водоохранной зоны Байкала по проекту Института географии им. В. Б. Сочавы и граница водоохранной зоны согласно проекту распоряжения Минприроды

Группа «Байкал — наше достояние» на facebook Экологи из Иркутской области и Забайкалья встали в одиночные пикеты в сквере им. Кирова

«Пересекли две сплошные…»

В ходе недавней пресс-конференции директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов был весьма прямолинеен:

«Когда я прочитал постановление и пояснительную записку, у меня сложилось впечатление, что мы остановились в месте, где стоянка запрещена, пересекли две сплошные и кого-то еще по дороге задавили».

Учёного возмутило использование двух различных подходов. Один — по отношению к прибрежным населенным пунктам, второй — для остального побережья. Границы водоохранной зоны в прибрежных населенных пунктах установили в соответствии с прибрежной защитной полосой озера, имеющего особо ценное рыбохозяйственное значение, в размере 200 метров, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. То есть Байкал оценен по критерию, применимому для любого озера, где есть промысловые виды рыб.

«Распоряжение о границах водоохранной зоны Байкала свело уникальное озеро до статуса обычной речки». Про Всемирное природное наследие ЮНЕСКО не вспомнили. А если ещё и сведения не содержатся в упомянутом реестре? Ширину водоохранной зоны определит кадастровый инженер? Да еще и проигнорировали распоряжение правительства от 2015 года, установившее ширину рыбоохранной зоны Байкала в 500 метров», — приводит довод в своей статье известный иркутский эколог, орнитолог Виталий Рябцев.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

По его мнению, прежде всего «корректировки» приняты с целью резкого ослабления запрета на добычу полезных ископаемых.

«Согласно перечню видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории (постановление правительства от 30 августа 2001 года, №643), этот запрет распространяется на акваторию озера Байкал, его водоохранную зону, русла нерестовых рек и их водоохранных зон. Что в итоге? Раньше горнорудному бизнесу доступ был закрыт на 57,2 тыс. квадратных километров территории, прилегающей к Байкалу, теперь — лишь на 5,9 тыс.», — заявил иркутский учёный.

Беспокоит и то, что новые границы водоохранной зоны Байкала способны значительно ослабить позиции России в дискуссии с правительством Монголии о перспективах строительства ГЭС в бассейне Селенги.

«Они нам прямо говорят: вы сначала у себя порядок наведите, а потом нам претензии предъявляйте. А мы Байкал свели до обычного водохозяйственного водоема. Я считаю, что мы будем в ближайшее время делать заявления от себя, от Академии наук и попросим правительство скорректировать это распоряжение», — сообщил директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов.

Виталий Рябцев ИА REGNUM По окраинам пос. Хужир вырастают все новые туристические объекты

Волосы дыбом

Напомним, благодаря главе комитета Госдумы по природным ресурсам («Единая Россия») Николаю Николаеву стали известны еще более интересные подробности. Оказывается, Минприроды внесло в проект иркутских географов важные изменения. Исключило именно «те участки, которые представляют наибольшую опасность для экологии Байкала: населенные пункты и турбазы (выборочно)».

"Я против того, чтобы границы водоохранной зоны объекта всемирного наследия, коим является Байкал, корректировались под интересы отдельных заинтересованных лиц. Посмотрите на предложенный проект. Как в нем вырезаны отдельные участки земли, отдельные дороги с выездом к берегу, территории отдельных ДНТ, которые по факту оказываются турбазами», — писал ранее депутат в своем telegram-канале. Эти слова он проиллюстрировал конкретными примерами.

Telegram-канал депутата ГД Николая Николаева Граница водоохранной зоны Байкала по проекту Института географии им. В. Б. Сочавы и согласно проекту распоряжения Минприроды

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Кстати, долгие годы шёл спор по поводу освоения Холодненского месторождения полиметаллических руд. Теперь закон этому проекту больше не мешает.

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Те, кто осознал всю опасность сокращения границ водоохранной зоны, приступили к активным действиям. Одной из участниц одиночного пикета, состоявшегося накануне в Иркутске, стала Ольга Жакова. Также она направила обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой уволить министра природных ресурсов за уничтожение природных ресурсов России и отменить принятые постановления Минприроды РФ, которые фактически уничтожили Байкал.

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«Прошу отправить в отставку за абсолютную некомпетентность и варварское отношение к тому, что он непосредственно обязан защищать, а не уничтожать. За постановление об истреблении нерпы, которое научно не обосновано, поскольку даже не проводились исследования и пересчёт нерп. Нерпу планируют добывать в промышленных масштабах, лишь только ссылаясь на то, что она гибнет из-за большого количества и питается омулем, которого в Байкале и без этого мало.

Уже давно научно доказано, что нерпа не ест омуля и регулирует свою численность самостоятельно. Отсутствие рыбы в Байкале — это вина людей, даже несмотря на то, что действует закон о запрете вылова омуля, промышленный масштаб вылова не прекратился. На любом рынке в Иркутской области можно купить омуль из-под прилавка. Также на дне Байкала очень много сетей, чисткой дна ни одно ведомство не занимается. Еще рыбы в Байкале мало по причине загрязнения озера, из-за отсутствия очистных сооружений. Из 23 очистных работают более-менее всего три. Но, как оказалось, в Минприроды решили во всех бедах обвинить нерпу вместо того, чтобы заняться вышеперечисленными проблемами», — считает Ольга Жакова.

Группа «Байкал — наше достояние» на facebook Ольга Жакова вышла с плакатом против решения Минприроды о промышленном отстреле нерпы

По её мнению, и без сокращения водоохранной зоны на Байкале уже загрязнены более 15 участков в районе населенных пунктов настолько, что не то что пить, даже купаться в этих местах запрещено.

Рожки да ножки

Борьба за границы водоохранной зоны Байкала всё накаляется. Её краткая история такова. После долгих проволочек правительство РФ распоряжением №368-р от 5 марта 2015 г. утвердило границы водоохранной зоны озера Байкал. Они совпадают с границами центральной экологической зоны (ЦЭЗ), проходят по линии водораздела — с учетом границ федеральных ООПТ.

На то, что режим водоохраной зоны создает местному населению невыносимые условия, делает невозможным развитие туризма, пожаловались некие заинтересованные лица в Министерство природы, в октябре 2015 года им ответили, что установленные правительством РФ границы водоохранной зоны Байкала не нарушают права населения прибайкальских регионов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Бурятия. Байкал

«Режим водоохраной зоны не устанавливает запрет на земле — водо‑ и иное природопользование, в том числе и на оборот земельных участков, расположенных на таких территориях, а также не ограничивает право на рыбную ловлю, выпас сельскохозяйственных животных, распашку земель, деятельность, связанную с лесозаготовкой и переработкой древесины», — говорилось в письме заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Семена Леви в адрес жителей Бурятии.

Как уточняет Минприроды, Водным кодексом РФ также установлен запрет на размещение в границах водоохранных зон новых кладбищ, скотомогильников, автозаправочных станций и станций технического обслуживания. Вместе с тем законодательство не содержит запрета на эксплуатацию кладбищ, скотомогильников, автозаправочных станций и станций технического обслуживания, которые введены в эксплуатацию до 1 января 2007 года.

«На территории водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды», — пояснили в министерстве в 2015 году.

Однако уже в 2016 году Минприроды РФ изменило свою позицию и подготовило законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране озера Байкал», предусматривающий сокращение ширины водоохранной зоны до 500 м. Что фактически уравнивало Священное Море с любым озером площадью 2 (и более) кв. км.

Группа «Байкал — наше достояние» на facebook Экологи из Иркутской области и Забайкалья встали в одиночные пикеты в сквере им. Кирова

В 2017 году (Год экологии) тема экологических ограничений в водоохранной зоне была озвучена на прямой линии с президентом РФ. По мнению жителей острова Ольхон, избранных для участия в этом мероприятии, «нормы федерального закона об охране озера Байкал ущемляют их права». И президент «взял ситуацию под контроль»:

«Водоохранная зона должна соответствовать не только статусу и значению Байкала. Она должна соответствовать и потребностям людей, которые там живут».

Уже к началу августа 2017 года Минприроды РФ заявило: «Мы с коллегами начали работу по корректировке водоохранной зоны и уточнению границ, ограничивающих ее площадь с 57 тыс. кв. км до 5,9 тыс. кв. км. Совместно с учеными института Географии имени В. Б. Сочавы (г. Иркутск) мы подготовили этот проект, сделав водоохранную зону более привязанной к ландшафту».

Виталий Рябцев ИА REGNUM Строящееся дачное товарищество «Ханхой» (Ольхон). О каком ущемлении прав говорили его жители Владимиру Путину?

Тем временем прокурор Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Сергей Зенков предложил отклонить проект Минприроды. Он полагает, что единственным мотивом этого документа «является прямая заинтересованность отдельных лиц вынести соответствующие земли из состава ограниченных в обороте и оформить их в частную собственность».

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«Что касается «заинтересованности отдельных лиц». Вглядываясь в корректируемые границы, прихожу к следующему предположению: в последние полгода Минприроды усиленно собирало «заявки» от «заинтересованных лиц». И уже на их основе внесло коррективы в проект, созданный Институтом географии. Исключив из водоохранной зоны многочисленные участки с незаконно возведенными дачными некоммерческими товариществами (см. ДНТ «Светлый»), с турбазами и дорогами к ним. Либо с участками еще не застроенными, но уже незаконно проданными, например, вдоль Сарайского пляжа на о. Ольхон», — озвучил версию учёный Виталий Рябцев.

Telegram-канал депутата ГД Николая Николаева ДНТ «Светлый». Показаны граница водоохранной зоны Байкала по проекту Института географии им. В. Б. Сочавы и граница водоохранной зоны согласно проекту распоряжения Минприроды

Если турбизнес и владельцы загородных домов крайне заинтересованы в том, чтобы легализовать всё уже построенное, а затем — продолжить застройку прибрежной зоны Байкала уже в полную мощь, то не может не смущать и позиция самих учёных.

«Многие годы Институт географии руководствовался бассейновыми принципами охраны природы. На их основе определены границы участка Всемирного природного наследия ЮНЕСКО — озеро Байкал. С которыми совпадают нынешние границы Центральной экологической зоны (ЦЭЗ) Байкальской природной территории и водоохранной зоны от 2015 года. Теперь же решили использовать ландшафтно-гидрологические критерии. На мой взгляд, такой подход, а главное — применение таких критериев, наносят Байкалу больше вреда, чем пользы. Важнейший вопрос: кто же озаботится именно сохранением Священного Моря, если даже для лимнологов и географов в приоритете — интересы населения?» — задаётся вопросом эколог Виталий Рябцев.

Но кому сейчас интересны его вопросы и пикеты общественников? Главное, что за счет Байкала, от которого оставили сейчас рожки да ножки, появилась возможность хорошо заработать.