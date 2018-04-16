Настоящая весна пришла в регионы Центральной России с большим опозданием, фактически на месяц, и уже принесла немало неприятностей: затопленные мосты, улицы, приусадебные участки, подвалы домов в сельских районах, подтопленные набережные и перекрытые дороги в городах. Как регионы Центральной России переживают половодье — в обзоре ИА REGNUM.

Павел Ищенко ИА REGNUM Весна пришла

В Воронежской области паводок начинался постепенно и безобидно. 3 апреля пресс-служба ГУ МЧС сообщила о постепенном подъеме воды в двух реках, а также о подтоплении трех мостов и нескольких приусадебных участков. Но тут же напомнила — при самом неблагоприятном развитии ситуации в зоне затопления окажется 41 населенный пункт в 23 муниципальных образованиях, до 1503 жилых домов с населением до 3201 человек. К вечеру 4 апреля спасатели объявили о подтоплении уже восьми мостов, пояснив, что «масштабы паводка, по оценке специалистов, всё же не превысят средних многолетних значений, традиционно сохраняется угроза подтопления низменных территорий».

Но уже 5 апреля режим чрезвычайной ситуации был введен в Калачеевском районе, где под водой оказались сотни дворовых территорий, пришлось эвакуировать десятки людей.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Запоздалый апрель в Воронеже

По данным ГУ МЧС на середину дня 8 апреля, в Воронежской области режим чрезвычайной ситуации был введен не только в Калачеевском районе, но и селе Гвазда Бутурлиновского района, а также в трех сельских поселениях Новой Усмани. За сутки вода в реке Дон поднялась в разных районах на 64—161 см. Подтоплено в общей сложности 19 низководных мостов в 12 районах. В двух населенных пунктах полностью нарушено транспортное сообщение — там организовали лодочные переправы.

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ЧС и эвакуация: паводок наступает на Воронежскую область

Под водой оказалось уже около двух тысяч приусадебных участков, затопило 354 дома — в Калачеевском, Новоусманском, Воробьевском, Грибановском, Бутурлиновском, Павловском, Аннинском и Эртильском районах.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Воронежское водохранилище прощается со льдами

В Воронеже частично оказались затоплены кладбища — Левобережное, Буденевское и Березовское. В Железнодорожном районе спасателям приходилось откачивать воду с придворовых территорий, и даже на несколько часов перекрыть движение транспорта по улице Землячки.

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Анна Кумицкая ИА REGNUM Воронеж. Вид на левый берег

В Тамбовской области в зоне подтопления находятся 10 муниципальных районов, два городских округа и семь участков дорог. Как 9 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области, в регионе есть подтопленные участки дорог и мостов. Подтопленных домов нет. 5 апреля в регионе был введен режим повышенной готовности для спасателей.

По информации от 6 апреля, дворовые территории были подтоплены на пяти улицах Моршанска. Здесь были эвакуированы 22 человека, в том числе 15 детей. В городе введен режим ЧС.

Напряженная ситуация и в Котовске. Здесь вечером 9 апреля спасателям пришлось буквально снимать дачников с крыши дома. По состоянию на 08:00 9 апреля уровень воды в реке превысил критическую отметку 4 метра 30 см. За сутки уровень воды поднялся на 30 см.

В Орловской области специалисты зафиксировали начало весеннего половодья с 3 апреля. По данным на 8 апреля подтоплены 15 низководных мостов.

В Орловском районе от паводка пострадали дачники — 168 участков СНТ «Импульс» оказались под водой. В другом поселке, СНТ «Электрификатор» около деревни Нижней Лужны, также в Орловском районе, женщине потребовалась помощь сотрудников МЧС, чтобы покинуть свою дачу: уровень воды на участке составил полтора метра, женщину спасатели эвакуировали на лодке.

Сложная ситуация — в самом Орле. Так, в Заводском районе подтоплено 27 придомовых территорий частных жилых домов, причем, говорят в пресс-службе регионального ГУ МЧС, жители пяти переулков сталкиваются с последствиями паводка каждый год. Уровень воды в реке Ока, сообщили «Орловские новости» 8 апреля, в районе Детского парка поднялся на восемь метров. Талыми водами затопило прибрежную территорию, на некоторых участках под водой оказались и верхние променады набережной. Пострадали и жилые дома: вода затопила подвальные помещения жилого многоэтажного дома по набережной Дубровинского.

Между тем, успокаивают в МЧС, пик половодья в Орловской области пройден: 9 апреля уже зафиксировано снижение уровня воды в реках.

В Белгородской и Липецкой областях ситуация спокойная, хотя в последней, например, талые воды подтопили несколько участков дорог — в разных районах. А вот в Курской области, по традиции, из-за паводка подтоплены оказались низменные территории. Подготовка к паводковому периоду началась заблаговременно, под контролем Главного управления МЧС России по Курской области. На экстренный случай были заранее определены места для возможного размещения людей и порядок их эвакуации.

В Курске в зону риска попали жилые дома, придомовые территории, подвалы и хозяйственные помещения в Сеймском и Железнодорожном округах — улицы Прилужная, Арматурная, Утренняя, Лучистая, Призаводская и Малиновые переулки.

С 5 апреля экстренные службы работают в режиме повышенной готовности. С начала паводка от жителей Курска поступило более 50 заявок, по которым выдали 200 мешков с песком для возведения ограждений на придомовых территориях.

Спасатели просили заранее очистить дворы и подъезды к ним, сделать запасы питьевой воды, защитить домашних животных и ценные вещи, а также — на случай эвакуации — заранее собрать документы, деньги и предметы первой необходимости.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Паводок в Черноземье

В Ивановской области половодье только началось — пока многие водоемы региона скованы льдом, а пик паводка в регионе ожидают в 20-х числах апреля. Но в Гаврилово-Посадском районе в реке Нерль уже резко вырос уровень воды, под водой оказался низководный мост в районе деревни Новая. Жизнеобеспечение, заверили в МЧС, не нарушено — есть объездные пути.

В Смоленской области на 9 апреля на девяти из десяти гидропостов реки освободились ото льда. Ледоход наблюдается только на Западной Двине в районе Велижа. При этом, по данным на 11:00 9 апреля, на гидрологических постах фиксируется незначительный подъем уровней воды, но пока он далек от критических и опасных уровней.

В числе уже пострадавших от паводка районов области — Гагаринский, где из берегов вышла река Гжать. Затоплены оказались 12 приусадебных участков и три участка дороги в райцентре. Сегодня же, 9 апреля, СМИ сообщили о затоплении Владимирской набережной Днепра в Смоленске: пока подтоплен нижний ярус набережной, но вода уже подбирается к среднему ярусу.

Между тем с 1 апреля на территории региона установлен пожароопасный сезон. И первые ландшафтные пожары — только за 8 апреля зафиксировано 14 случаев возгорания травы.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Апрель

В Тульской области на 9 апреля подтоплено 15 низководных мостов. В общей сложности нарушено прямое транспортное сообщение с 48 населенными пунктами, в которых находятся 1948 жилых домов с более чем тремя тысячами жителей. В Киреевском районе подтоплено 32 приусадебных участка: уровень воды на данный момент составляет выше грунта на 80 см, причем только за сутки вода поднялась на 50 см.

В самой Туле из-за увеличения уровня воды в реке Упа впервые за последние годы вода поднялась почти на пять метров — подтоплен участок проезжей части по ул. Набережная Дрейра. Из-за паводка также под водой оказались три моста в населенных пунктах Нижние Присады, Берники, Федоровка.

В Брянской области паводковая обстановка пока вполне спокойная, хотя с 5 апреля все силы МЧС находятся в состоянии повышенной готовности. Только сегодня, 9 апреля, стало известно — в Десне резко повысился уровень воды, из-за этого решено временно закрыть движение по понтонному мосту на Набережной.

Паводок в Рязанскую область пришел еще на прошлой неделе — уже к 4 апреля в разных районах под воду ушли десять мостов.

Об этом: В Рязанской области мосты уходят под воду

На 9 апреля в черте Рязани вода в Оке за сутки поднялась на 26 см и остановилась на отметке 87 см выше нулевой отметки гидрологического поста. Около города Касимов уровень воды в реке Ока повысился на 42 см и сейчас составляет 205 см, а в реке Мокша около поселка Кадом вода пока остановилась на отметке 429 см.

Об этом: Рязанская область продолжает уходить под воду

Сегодня же в Старожиловском районе, в селе Кутицы, почти полностью под воду ушла церковная купель, построенная рядом с родником — фотографии появились в социальных сетях.

В Тверской области спасателям пока больше неприятностей доставляют смельчаки, решившиеся выйти на тонкий весенний лед. Так, накануне, 8 апреля, сотрудники МЧС снимали с льдины, оторвавшейся в акватории Волги, двух рыбаков. А 7 апреля, также на Волге, в районе населенного пункта Харлово, спасали уже восьмерых человек, оказавшихся на льдине.