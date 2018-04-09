В ответ на сообщения о произошедшем в сирийской Думе Трамп заявил:

Иван Шилов ИА REGNUM Дик Дурбин, Ричард Блюменталь и Дональд Трамп

«Многие погибли, включая женщин и детей, в результате бессмысленной химической атаки в Сирии. Район злодеяний заблокирован и окружен сирийской армией, что делает его полностью недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за возвращение животного Асада. Большая цена…»

В унисон ему звучат и голоса других американских политиков, обычно его критикующих, например, сенатора ДикаДурбина, который в своем твиттере написал:

«Мое сердце разрывается за сирийский народ и жертв варварской атаки. Как мы увидели сегодня и несчетное число раз раньше, жестокость Асада при поддержке Путина не знает границ».

Еще один сенатор, Ричард Блюменталь:

«Мы не можем отводить глаза. Время противостоять этому ужасающему кризису действиями, чтобы привлечь Асада — а также российских и иранских пособников — к ответственности за варварскую жестокость. Пришло время для реального лидерства Трампа. Больше, чем просто слова, — необходимы действия, чтобы привлечь Россию, как и Сирию, и Иран, к ответственности».

Спикер палаты представителей Пол Райан:

«Химическая атака на Сирию — это ужас, который не могут терпеть ответственные нации. США должны продолжать возглавлять международные усилия по привлечению режима Асада и России к ответственности за их действия».

Что же отвечает Россия?

«Не отвечайте на зло, но если ударят вас по правой щеке, подставьте другую… Эта философия заложена в основе нашей внешней политики», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на передаче у Соловьева 8 апреля. Таким образом Россия пытается избежать войны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Интересно, сколько щек должен отрастить МИД РФ, а точнее, Россия? Христианские праведники оставили пример, что после второй щеки — щёки заканчиваются, а Россию лупасят упорядоченно и методично с ее же собственного согласия. Но если мы решаем твердо придерживаться христианских принципов во внешней политике, то, может, имеет смысл вспомнить и такие слова Христа:

«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю: не мир пришел Я принести, но меч». (Мф. 10, 34)

«Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму: а у кого нет, продай одежду свою и купи меч». (Лк. 22, 36−38)

От литературоведения и блистания цитатами из Шекспира и Достоевского МИД РФ перешел к богословию. К сожалению, православие — недостаточно миролюбивая религия для взятого МИДом тона, и на следующем этапе, вероятно, в ход пойдут цитаты из толстовцев.

Согласно представлениям о христианине-воине, пока что в исполнении МИД РФ мы видим трусость. И если бы это было личное дело отдельных официальных лиц, и такая линия касалась только их, никаких вопросов не возникало бы. Но выставлять в качестве труса всю страну и давать западным людоедам авансы — значит, делать нечто большее, нежели просто портить свою репутацию. Каждый реверанс в сторону «западных партнеров» оборачивается гибелью людей в Сирии и на Украине — так как вся их политика нацелена на пошаговую эскалацию с опорой на ставшие привычными провокации и обвинения врагов в собственных преступлениях. А почему провокации в адрес врагов стали привычным методом? Потому что враг продолжает попискивать о том, что он вроде как друг, и что готов договариваться, и что будет держаться в правовом поле.

Вероятно, таким образом официальные лица РФ пытаются показать себя так называемыми голубями — то есть миролюбцами — от международной политики. Говорят, голуби, в противовес воинственным ястребам, есть и в Штатах. Они действительно есть, месяц назад в сенате произошел каминг-аут аж четырех таких голубей, которые обратились к госсекеретарю Тиллерсону с открытым письмом. В письме его убеждали идти на диалог с Россией, хоть и перечисляли всё те же штампы о Сирии, Украине, Крыме, выборах. Принял бы Тиллерсон это письмо во внимание или нет — неизвестно, так как очень скоро он был внезапно отправлен в отставку, но, как пишут американские эксперты, в целом прессой это письмо было проигнорировано.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

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Может быть, эти сенаторы — подписанты письма: Берни Сандерс, Джефф Меркли, Диана Файнштайн и Эдвард Марки — действительно наши доброжелатели и в США остались разумные политики, с которыми можно строить отношения? Ничуть не бывало. Это просто те, кто не успел перестроиться под воинственный сигнал, люди, мысленно оставшиеся в предыдущей стратегии, которая основывалась на захвате преимуществ посредством экономических инструментов и экологических инициатив. Пожалуй, ближе всех к здравомыслию находится Сандерс (бывший вместе с Клинтон кандидатом в президенты от Демпартии), который хочет, чтобы все жили в мире, и о котором говорят, что своими действиями он подталкивает холодную войну. А высказывания сенатора Меркли вообще наводят на подозрения о том, что «голуби» не столько хотят мира, сколько боятся горячей войны. Какие причины вызывают эти опасения — страх ли новой гонки вооружений, о которой предупреждает Меркли, или боязнь перераспределения денежных потоков, при котором поставившим на «диалог» перекроют финансирование? Так или иначе, серьезно воспринимать голубиные контрмарши не приходится.

Для нас же предельно значимо то, что МИД РФ не хочет никаких конфликтов. МИД РФ хочет любви с Западом и ради любви готов пойти на многое. В том числе до бесконечности подставлять свои выпуклости под его удары. Пока что взятая манера, разумеется, не убеждает никого на Западе — и не убедит никогда. Потому что выставляет на позор Россию, чье поведение напоминает подростка, фрустрированного отказом со стороны предмета своего обожания и унижающегося в попытке хоть как-то вернуть благосклонное внимание.

Увы — уверенная консолидация западных сторонников жесткого курса, в рамках которой даже согласились конфликтовавшие демократы и республиканцы, не оставляет шансов богословской и литературоведческой риторике на поле боя.