На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь назвал Арктику территорией «низкой напряженности». В ходе встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 4 апреля генсек Альянса заявил:

Rus-arc.ru Белый медведь в поисках пищи, Земля Франца Иосифа. Фото — Д. Банин

«Я думаю, мы должны стремиться к тому, чтобы избежать гонки вооружений и усиления напряженности в северных широтах… Но частью адаптации НАТО [к увеличению российского военного присутствия в Северной Атлантике и Арктике] является то, что мы также увеличиваем наш военно-морской потенциал в том числе и на Севере».

Железнодорожные фобии Финляндии

«Российской угрозы» страшатся не только страны блока НАТО. По информации финского онлайн-издания YLE, Национальное агентство по чрезвычайным поставкам (NESA) поставило под сомнение безопасность планируемого железнодорожного «Арктического коридора» через Финляндию. Главная причина — географическая близость нового маршрута к границам России.

Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожный маршрут планируется проложить между финским Рованиеми и норвежским портом Киркенес. Дорога является также частью проекта «Арктический коридор» — пути от северного побережья Норвегии к предполагаемому тоннелю под Финским заливом в Эстонию, а потом по всей Европе до Берлина.

Согласно докладу Финского транспортного агентства (FTA), грузы, перевозимые по арктической железной дороге, будут в основном состоять из полезных ископаемых, рыбы и древесины. Строительство амбициозного железнодорожного проекта обойдется примерно в 2,9 млрд евро.

Министр транспорта Финляндии Анне Бернер утверждает, что маршрут явно улучшит логистическое положение Финляндии, доступность и повысит безопасность поставок в Финляндии. Однако NESA оспорило заявление министра.

«Нет никакого обоснования безопасности поставок для железной дороги, — сказал менеджер NESA по логистике Райя Вильянен. — Железная дорога будет идти очень близко к российской границе, и если мы думаем о кризисном событии, то, скорее всего, трасса не будет использоваться».

Как сообщают финские СМИ, опасения по поводу возможной военной угрозы со стороны России стали одной из причин отказа от идеи вывода железной дороги не в Киркенес, а в порт российского Мурманска.

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Генерал-майор Йорма Ала-Санкила из командования силами обороны Финляндии считает, что риски будут снижены, если маршрут пройдет по западному пути от озера Инари в Лапландии. Согласно восточному варианту, дорога на протяжении десятков километров будет в непосредственной близости к российским границам.

«При выборе восточного маршрута мы сильно рискуем, — написал в своем Твиттере Ала-Санкила. — Конечно, кроме бомбардировок есть и другие способы остановить транспорт. С помощью кибератаки можно атаковать рельсы независимо от их маршрута».

Арктика без мазута

Судам в Арктике могут запретить использовать тяжелое топливо. Против идеи, поддержанной большим количеством стран, выступает Канада, Россия тоже настаивает на паузе в решении вопроса.

Совместное предложение в адрес Международной морской организации (IMO) внесли восемь стран: Германия, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Новая Зеландия, Финляндия, Швеция, Норвегия и Исландия. Вопрос будет обсуждаться на совещаниях Международной морской организации с 9 по 13 апреля.

Предлагаемый запрет может начать работу с 2021 года. Действие будет распространяться на мазут, который используется в качестве топлива при прохождении через арктические воды, но не к судам, перевозящим его в качестве груза для использования в других местах.

«Мы знаем, что местная биосфера Арктики крайне уязвима перед разливами нефти, — поясняет причины запрета руководитель Агентства по охране окружающей среды Исландии Сигуррос Фридриксдотир. — Поэтому важно принять немедленные меры для ее защиты».

Тяжелые нефтепродукты по экологическим причинам уже в 2011 году были запрещены Международной морской организацией для использования в Антарктике. В отношении Арктики такого рода предписания IMO, как и положения Полярного кодекса, носят рекомендательный характер.

Напомним, что подтвержденных научных данных о сложности ликвидации мазута в ледовых условиях до сих пор нет. Также неясно, насколько безопаснее в этом отношении легкое дизельное топливо, предлагаемое в качестве одной из альтернатив. Канадское правительство заявило, что хочет получить больше информации о последствиях ликвидации мазута в Арктике, прежде чем подписать международное соглашение.

Поэтапное сокращение использования тяжелых топливных масел в Арктике ведут все арктические страны. Решение вопроса тормозится из-за дешевизны мазута: его замена приведет к удорожанию поставок в отдаленные арктические общины. Эта проблема близка как Канаде, так и России — в нашей стране северный завоз является единственным способом поставок многих товаров и ресурсов в некоторые северные регионы.

Предыдущее обсуждение запрета в Международной морской организации состоялось в 2016 году. Тогда российская сторона выступила с докладом и поставила под сомнение научную основу для действий IMO и оспорила вывод о том, что выбросы от судоходства являются одной из главных причин глобального потепления.

Руда или рыба: что выберет Америка?

Аляска снова находится под экологической угрозой: частные инвесторы планируют возродить крупнейший проект по добыче меди и золота. Как сообщает Eye on the Arctic, против проекта выступают федеральные природозащитные ведомства и власти штата Аляска.

Pebble Mine — общее название проектов по добыче полезных ископаемых в районе Бристольского залива на юго-западе Аляски. Предполагается, что месторождение, открытое в 1980-е годы, является одним из крупнейших в мире источников меди и золота.

Проект является предметом споров на протяжении нескольких десятилетий. Сторонники утверждают, что шахта создаст рабочие места, обеспечит налоговые поступления в штат Аляска и уменьшит американскую зависимость от иностранных источников сырья. Противники уверены, что шахта навредит крупнейшему в мире промыслу лосося — за 2017 год в этом районе выловили около 60 млн рыб.

Разработкой месторождения планирует заняться канадская компания Pebble Limited Partnership. Проект компании был приостановлен после потери финансовых партнеров в 2013 году, а через год был заблокирован администрацией Барака Обамы. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) рассмотрело различные варианты размеров шахт для данного проекта и определило, что все они представляют значительный риск для рыбного промысла как в повседневной деятельности, так и в случае аварии на добыче.

Однако после прихода к власти Дональда Трампа инвесторы заручились поддержкой Инженерного корпуса армии США и подали апелляцию в EPA. В феврале корпус выбрал фирму, которая должна будет изучить воздействие проекта на окружающую среду и предоставить сведения для последующей заявки на разрешение его реализации.

Инженерный корпус объявил апрель «опросным периодом», в рамках которого планирует определить основные пункты будущего экологического исследования. Губернатор Аляски Билл Уокер, противник проекта, требует продлить срок до 3—4 месяцев и предоставить возможность участия в обсуждении представителям региональной власти.

Pebble Limited Partnership утверждает, что последняя версия проекта включает в себя новые экологические гарантии. Планируемая шахта будет работать в течение 20 лет и добудет только часть богатой руды. Гендиректор компании Том Колльер считает, что при сохранении глобального спроса на медь срок разработки увеличится.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался в поддержку увеличения добычи полезных ископаемых в стране. Аляска с ее богатыми запасами в связи с этим попала в центр внимания. Так, администрация США ищет пути разрешения разведки углеводородных месторождений в Арктическом национальном заповеднике дикой природы.

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