Что только не придумывали власти Новгородской области, чтобы привлечь потоки туристов в регион и его древнюю столицу — Великий Новгород. Но до показателей Суздаля (1,2 млн туристов в год) всё ещё далеко, скоростной «Сапсан» объезжает Новгород стороной, а вожделенный аэропорт так и не построен. Новому руководству региона столичное агентство исторических проектов «Ратоборцы» предложило неожиданный вариант, как разом решить все эти проблемы: туристов надо привлекать не в сам Великий Новгород, а в его средневековую копию — древний Хольмгард.

Скриншот Агентство «Ратоборцы» Исторический парк «Хольмгард» может выглядеть примерно так

Парк Рюрикова периода

Исторический тематический парк где-то в Новгородской области задуман как финал нового проекта «Путь в Хольмгард». Месторасположение будущего парка организаторы держат в секрете, но, судя по материалам, которые раздавали гостям презентации проекта, можно сделать вывод, что площадка выбрана где-то в Чудовском районе. Отправной точкой для «погружения в историю» предполагается сделать новую железнодорожную станцию, на которой бы останавливался скоростной поезд «Ласточка» (сейчас курсирует между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а также Великим Новгородом и Петрозаводском — прим. ИА REGNUM).

Исторический парк предполагается разбить на пять пространств. После прибытия на железнодорожную станцию гости парка в амфитеатре под стеклянным куполом могут понаблюдать за панорамой жизни древнего Новгорода — со всей его суетой и даже ратными столкновениями. А затем и самостоятельно погрузиться в неё.

«Средневековый деревянный Новгород воссоздан в мельчайших деталях, со всеми его обитателями. Здесь нет сюжета, но это и самое интересное. В Хольмгарде вы сами решаете, куда пойти и чем заняться. Здесь вас ждёт настоящая Древняя Русь. Станьте частью мира дикого Северо-Запада», — говорится в презентационных материалах.

Дальше — больше.

В территорию парка планируется включить как минимум 3 тыс. га «мрачного, таинственного русского леса», причём — в статусе природного парка регионального значения. Эту масштабную «реконструкцию древнерусских дебрей с топями и болотами» предполагается оборудовать «для комфортного и безопасного исследования». Наконец, вернуться в современность исследователи смогут через реку Волхов, на репликах древнерусских судов.

Агентство «Ратоборцы» Панорама Древней Руси в парке «Хольмгард»

Чего-то как будто не хватает — то ли динозавров, то ли андроидов. А если серьёзно, вся эта затея должна оцениваться в миллиарды рублей.

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Выживший

Кто профинансирует создание такого парка в Новгородской области, пока сказать сложно. Управляющий партнёр агентства исторических проектов «Ратоборцы» и идеолог проекта «Путь в Хольмгард» Алексей Овчаренко рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что группа инвесторов сформируется позднее. Для начала обкатать возможность «погружения в прошлое» на Новгородской земле планируется в формате исторического эксперимента. Это проект «Семеро в прошлом», а по сути — реалити-шоу: семь человек, мужчины и женщины, проживут девять месяцев на реконструированном древнерусском хуторе, без электричества, современных удобств и средств связи. Одним из смельчаков станет герой проекта «Один в прошлом» Павел Сапожников — он уже погружался на шесть месяцев в средневековье в 2013—2014 годах где-то в Подмосковье.

Ольга Ларина ИА REGNUM Павел Сапожников — один из героев проекта «Семеро в прошлом»

«Новгородская область для такого проекта более благодатная территория, чем Подмосковье — здесь больше диких зверей, много рыбы. Мы выбираем место ровно так же, как выбирали место поселенцы в конце X века. В мае, уже совсем скоро, мы начнём строительство домов на этой площадке, и это уже будет подготовка к проекту, так как поселение будут строить сами участники», — рассказал Павел Сапожников.

Организаторы уверяют, что всё в этом поселении и в быте выживающих будет аутентично: и одежда, и инструменты, и снаряжение, и пища. На историческую достоверность всё проверит эксперт-археолог.

Из современности у поселенцев будут только две видеокамеры, с помощью которых они будут запечатлевать свою жизнь, а также «тревожный чемоданчик» с медикаментами. Официальный старт погружения в 990—1025 годы запланирован на 21 декабря 2018 года. В современность герои вернутся в сентябре 2019 года.

Эксклюзивный и дорогой туризм

Организаторы исторического эксперимента «Семеро в прошлом» подчёркивают, что этот проект — некоммерческий. Проще говоря, просто так купить билет и стать его участником нельзя. Заявки подали уже более 100 человек, но утверждены только двое — Павел Сапожников и Дмитрий Саломатин.

Ольга Ларина ИА REGNUM Реконструкторы на презентации проекта в новгородской Белой башне

По словам Алексея Овчаренко, общий бюджет этого проекта вместе с летним фестивалем «Былинафест», который планируется провести в Великом Новгороде в июле 2018 года, составляет 45 млн рублей. Для «Ратоборцев», по его словам, это своего рода благотворительность, так как конечной целью агентство всё же видит для себя свой магистральный проект — создание тематического исторического парка.

И это уже будет совсем другой туристический продукт: эксклюзивный и настолько дорогой, насколько надолго погрузиться в Древнюю Русь захочет клиент. Условно говоря, за тысячу рублей в этом парке можно будет только посмотреть шоу из жизни древнего Хольмгарда, а пожить в нём самом и исследовать дебри — уже за совсем другие деньги.

О том, как в мире востребован эксклюзивный дорогой туризм, на презентации проекта в Великом Новгороде говорил и президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Он вспомнил и круизы на атомном ледоколе к берегам Антарктиды, и космический туризм.

«Нам страшно не хватает эксклюзивного дорогого туристического продукта, — заявил Шпилько. — А теперь представьте: сколько может стоить настоящее путешествие в прошлое?»

По мнению Сергея Шпилько, исторический парк «Хольмгард», если бы он появился в Новгородской области, смог бы привлекать сюда туристов не меньше, чем «Диснейленд» — 700—900 тыс. человек в год как минимум.

Реальное настоящее

Проект «Путь в Хольмгард» поддержали и созданный в 2017 году туристический офис «Русь Новгородская», и Агентство развития Новгородской области. В презентации собирался участвовать и сам глава региона Андрей Никитин, но из-за напряжённого графика не смог — были его первый зам Вероника Минина, ныне курирующая проект развития аэропорта под Великим Новгородом (создаётся с 2005 года — прим. ИА REGNUM), а также руководитель нового регионального министерства инвестиционного развития Владимир Куимов.

«Когда мы принимали решение, чтобы реализовать этот проект, мы предполагали, что это будет новая история, которая взбудоражит туристское сообщество и выйдет за пределы региона. Мы считаем, что туристы, которые приезжают в Новгородскую область, должны оставаться здесь намного дольше. И этот проект должен нам помочь. Мы сегодня начинаем совершенно новый путь — это путь в Хольмгард», — подчеркнул он.

В ходе презентации речь, впрочем, зашла и о наболевшем: инициаторы упомянули, что для создания парка понадобится много рабочих мест, поэтому нужно развивать транспортную инфраструктуру. Показательно, что и в самих презентационных материалах Новгород современный серьёзно уступает Новгороду средневековому.

«В Средние века Новгород, Хольмгард — сердце Древней Руси. Город-государство, сравнимый по размерам и мощи с крупнейшими европейскими столицами — Лондоном и Парижем. Новгородская область сегодня — суровый край дремучих лесов и болот. И настоящая археологическая Мекка, привлекающая учёных, исторических энтузиастов и туристов», — говорится в материалах презентации к проекту.

Сама презентация прошла в Белой башне — отреставрированной с применением самых последних технологий на деньги Всемирного банка, но пока ещё не открытой для посетителей. Чтобы добраться до неё, корреспонденту ИА REGNUM пришлось идти от Новгородского кремля по улице Троицкой, на которой даже тротуара нет.