Алексей Юсев, , 11:19 — REGNUM

Сериал «Мир Дикого Запада» на канале HBO («Игра престолов»), безусловно, стал ярким открытием уходящего сезона. В первую очередь это проект Джонатана Нолана, брата режиссера Кристофера Нолана. Нолан-младший выступил в «Мире Дикого Запада» не только как сценарист, в качестве которого он заслужил известность ранее («Темный рыцарь», «Интерстеллар»), но и как продюсер. Джонатан также снял первую и последнюю, полуторачасовую, самую забористую серию телепроекта. Актерами в сериале выступили маститые Энтони Хопкинс и Эд Харрис. Музыка Рамина Джавади, частично состоящая из каверов известных песен (первоначального авторства Radiohead и Rolling stones), обволакивает зрителя атмосферой салунов. В общем, перед нами очень качественно сделанное, умное произведение, требующее определенных усилий мысли при просмотре. Сериал слишком искусен, чтобы обойти его стороной. Здесь есть свой создатель (с библейским монологом об отсутствии стыда у созданных им андроидов) и свой демиург — таинственный человек в черном. Стилистически это коктейль жанров, в котором не чувствуется переизбыток какого-нибудь компонента, портящего общую палитру вкуса. Здесь смешаны вестерн, любовная драма, научно-фантастическое зерно, сюрреализм, криминал, триллер и даже экшн. Особенность сериала в том, что его финал переворачивает все с ног на голову и после этого можно пересмотреть все серии заново, открывая для себя новые детали. Хороший задел сделан и на следующий сезон, который может стать совсем не похожим на первый.

«Мир Дикого Запада» сериал вырос из замысла одноименного художественного фильма сорокалетней давности, где человекообразные роботы развлекали людей в тематических парках, пока не взбунтовались. Старый сюжет, можно сказать, дал основной принцип для нынешней истории, и отдельные его цитирования отдают данью уважения к прежним авторам. На первый взгляд может показаться, что идея искусственного интеллекта является одной из основных в «Мире Дикого запада», но это ложный путь. Прямые пути у Джонатана Нолана не в чести — он увлечен сложными сценарными схемами, которые затейливо сбивают с толку зрителя, равно как и персонажей на экране. Иногда действие начинает напоминать сюжет канонического «LOST/Остаться в живых». Здесь герои тоже мечтают обнаружить «пасхалки» и десятки лет пытаются разгадать некие тайны, хорошо запрятанные создателями парка, можно даже сказать что зарытые. В этих хитросплетениях теряется восприятие инаковости андроидов, не только внешне не различимых с человеком, но и способных пройти тест Тьюринга. Машины чувствуют боль, истекают кровью, испытывают сердечные чувства и даже видят сны. Авторы идеи сериала даже усиливают интригу, местами выдавая искусственную плоть за живую, что водит зрителя за нос. В общем, границ между людьми и андроидами нет, при том, что первые, почему-то, имеют право отрезать ногу у организма, хоть и синтетического, но чувствующего боль. Конкретно эта идея не нова и ранее многократно проступала в произведениях искусства, но именно после «Дикого запада» становишься убежденным сторонником равенства естества создателей искусственной жизни и ими созданного. Поэтому не удивительно, что один из персонажей начинает помогать андроидам в ущерб своим собратьям по цивилизации, и чей поступок вызвал широкий резонанс в внутрироссийском публичном поле и соцсетях.

Основной идеей сериала, по мнению автора этих строк, являются отношения человека и бога и, прежде всего, их демистификация. На примере причастности искусственного интеллекта к контролирующему его homo sapiens выстраивается аналогия с людским разумом и трансцендентным. В итоге персонажи отвергают высшую природу условно родственного им вида и глас божий превращается в программу, которую можно исправить как тебе угодно. На экране разыгрывается ницшеанское «Бог умер!», и андроиды эволюционируют так же, как и человек. Торжествует бихевиоральная модель восприятия действительности, чья убедительность доказывается на роботах, и после проецируется на людей. Человек обнаруживает себя как биомеханизм с программным кодом и вопрос наличия сознания уходит в небытие. Впечатляющим аргументом в этом направлении становится фреска Микеланджело «Сотворение Адама», в которой очертания процессии Бога-Отца оказываются очень похожи на контур головного мозга, а головы ангелов — на извилины.

В то же время допустима другая трактовка сюжета, противоположная выше написанному. По альтернативной версии судьба андроидов, периодически обретающих новую функцию в парке, есть постоянный реинкарнационный цикл. Иногда роботы вспоминают свои прошлые жизни, если, например, услышат фразу из «Ромео и Джульетты» Шекспира. Эта возможность способна вызвать симпатию у большей части человечества, мечтающей о бессмертии и готовой ради этого закрыть глаза на возможность механического отключения искусственного интеллекта. В любом случае, андроиды в «Мире Дикого запада» наделены слишком явными признаками человечности, чтобы это игнорировать. Впрочем, этого было бы сложно избежать авторам сюжета, так как невозможно выдумать систему взаимоотношений персонажей на основе иного восприятия действительности, свойственного искусственному разуму или инопланетному.

В общем, с нетерпением ждем второго сезона, который анонсирован на первую половину 2018 года. Джонатан Нолан говорит, что не будет спешить ради телевизионных принципов — выпускать обновления каждый год. Вместо спешки, автор сконцентрируется на высоком уровне продолжения и уже сейчас обещает всем сюрпризы в следующем сезона «Мира Дикого Запада».