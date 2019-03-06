Весна — прекрасное время года, когда просыпается природа, когда скупаются семена для посадок на дачных участках, подготавливается рассада. В Курганской области весна началась тоже с посадок, но иных — в места не столь отдалённые. Готовится прокуратурой и Следственным комитетом, управлением ФСБ и полицией «рассада», которая пока томится в камерах СИЗО.

Суд

Непедагогичное поведение

Пресс-служба прокуратуры Курганской области сообщила 5 апреля о том, как заведующий кафедрой «Экономики и управления» Шадринского филиала Московского государственного гуманитарного университета имени М. А. Шолохова ставил зачёты студентам, не посещавшим вуз. С августа 2009 по июль 2014 года он обогатился неправедно на 100 тыс. рублей. Студенты переводили ему деньги на карту и не испытывали хлопот с подготовкой к экзаменам.

Кара его всё-таки настигла, суд признал завкафедрой виновным в преступлении по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»). За непедагогичное поведение мужчина лишён свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. По десяти эпизодам мелкого взяточничества он избежал наказания в силу давности сроков уголовного преследования.

В этот же день Уральское следственное управление на транспорте сообщает, что проводится проверка сигнала о нарушении прав преподавателей и студентов Курганского института железнодорожного транспорта — филиала Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС).

От том, что якобы руководство вуза сводит счёты с преподавателем, в редакцию Znak.com сообщили студенты. Они писали дипломы, готовились к выпуску, а их научного руководителя уволили за месяц до защиты. Директор филиала УрГУПС пояснила на общем собрании, что преподаватель вела себя непедагогично — при студентах критиковала руководство вуза. А дипломниками займётся более лояльный к начальству руководитель.

Наручники

Также от студентов поступила информация, что их сделали разменной монетой в войне преподавателей с руководством за зарплату. Якобы руководство вуза «задолжало» научным работникам порядка 100 тыс. рублей зарплаты, а обучающихся вынуждают давать ложные показания под угрозой невыдачи диплома.

«Как оказалось, мы им даже переплатили», — цитирует издание Znak.com директора.

Следственные же органы инициировали проверку.

Земельные махинации и подозрения

Земля под Курганом, в Кетовском районе, который называется «курганской Рублёвкой»? привела немало чиновников на скамью подсудимых. В марте была поставлена точка в скандальном земельном деле бывшей главы Большечаусовского сельского совета Кетовского района Галины Лакисовой и бывшего сотрудника департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Павла Суханова.

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Лакисова, имея не уничтоженные старые бланки свидетельств на право собственности на землю с печатью сельсовета образца 1992 года, внесла в один из них заведомо ложные сведения о предоставлении знакомому ей лицу земельного участка в Кетовском районе. После регистрации права собственности «своим человечком» Лакисова получала реальную возможность распоряжаться землёй по личному усмотрению. Провернув таким образом одну сделку, девять других она совершила совместно с господином Сухановым, сообщает пресс-служба суда.

Экс-чиновники получили сроки за мошенничество. Лакисова 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, Суханов — три. Кроме того, им придётся возместить бюджету кадастровую стоимость присвоенной земли — 35 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.

Обыски в доме и кабинете у главы Щучанского района Петра Чикишева тоже наводили на грустные мысли о нечистом на руку чиновничестве. Но сам глава муниципалитета вовремя обратился в СМИ с оправданиями: к нему наведались силовики, заподозрив в покровительстве фигуранту другого дела — о многомиллионных хищениях денег? предназначенных на капитальный ремонт спортшколы и детского сада.

«Изъяли два ноутбука — мой и жены. Простенькие, Lenovo. Еще изъяли у меня два телефона и три охотничьих костюма. Также изъяли «гробовые деньги» — 253 тыс. рублей в долларовом эквиваленте. Забрали документы на три машины семьи. У сына —Kia Sportage и «Нива» старенькая. А у меня Mitsubishi. Еще забрали снегоуборочную машину. Все в интересах следствия», — сообщил Чикишев.

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Вскоре Курганский городской суд заключил под стражу того самого знакомого с главой Щучанского района фигуранта — генерального директора ООО «СтройРегион». По сообщению пресс-службы СУ СКР по Курганской области, бизнесмен подозревается в подготовке и подписании документов с заведомо ложными сведениями, что принесло ущерб казне в 2015 году размере не менее 5,8 млн рублей.

Самоубийство и подлог

«Курганмашзавод», который часто фигурирует в негативной повестке то неуплатой за газ, то близким банкротством, отличился смекалкой руководства. Пресс-служба управления ФСБ России по Курганской области сообщает, что завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора ОАО «Курганский машиностроительный завод», начальника 3949 военного представительства Минобороны РФ и его заместителя.

По версии следствия, в январе 2016 года подполковники Минобороны получили от экс-директора взятку в размере 80 тыс. рублей за подписание липовых документов.

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Партия БМП-3 в рамках исполнения госконтракта должна была быть на отгрузке и проверена на качество. Однако на момент подписания документации вообще не была собрана. Чтобы избежать штрафа за нарушение сроков контракта, директор «Курганмашзавода» якобы «уломал» военных за деньги. Только мало кто верит, что высокие военные чины могли соблазниться вышеуказанной суммой.

Alexander V. Solomin Курганмашзавод

Слабым звеном оказался в силовых рядах помощник начальника управления по мобилизационной подготовке и гражданской обороне УФСИН по Курганской области. Утром 19 марта он был найден мертвым. Предварительная версия — самоубийство. Местные СМИ связывают трагедию с уголовным делом в отношении бывшего руководителя погибшего, экс-руководителя курганского УФСИН Ильгиза Ильясова.

Также сотрудники УФСБ по Курганской области выявили неподобающее использование служебного положения начальником курганского отдела материально-технического обеспечения железной дороги. Мужчину допросили, и он дал уже признательные показания, что с января 2015 года по декабрь 2017 года незаконно привлекал сотрудников к хозяйственным работам на своём приусадебном участке. Тем временем люди получали зарплату в ОАО «РЖД». В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, расследование продолжается, сообщает Уральское следственное управление на транспорте.

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Отметим, что в СИЗО на данный момент находится бывший главный налоговик Зауралья, который утверждает о своей невиновности. По сообщению курганских СМИ, он активно сотрудничает со следствием и рассказывает много интересного про влиятельных людей региона, заинтересованных в его посадке. Так что сезон посадок лишь стартовал.