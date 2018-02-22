Очередной в наручниках: глава налоговой Зауралья обвиняется во взятке

Курган, , 18:40 — REGNUM Правоохранительные органы Курганской области задержали 22 февраля руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы России Владимира Рыжука. Следственные органы выдвинули ему обвинение в получении взятки и растрате вверенного имущества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления СКР по Курганской области.

Как сообщает СКР, Владимир Рыжук был пойман с поличным. Во взяточничестве его заподозрили, когда в феврале 2017 года он потребовал с предпринимателя, на расчетные счета, технику и имущество которого был наложен арест по налоговой недоимке в 50 млн рублей, взятку в размере три миллиона рублей. Первый транш мзды в 500 тыс. рублей бизнесмен заплатил. Однако по решению суда налоговая оказалась не права. И предприниматель соскочил с коррупционной иглы.

Кроме того, следствием установлено, что Владимир Рыжук систематически, с 10 октября 2014 по 9 мая 2017 года, за счёт бюджета катался по выходным к семье, проживающей в Тюмени.

«Всего в указанный период достоверно, в том числе путем фото‑ и видеофиксации, установлено не менее 294 поездок высокопоставленного руководителя в личных целях по маршруту Курган — Тюмень — Курган, чем бюджету причинен ущерб на сумму более 320 тысяч рублей. Похищенные таким способом горюче-смазочные материалы впоследствии списывались путем подготовки фиктивных путевых листов», — поясняют в пресс-службе СКР.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Также задержанный будет проверен на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в управлении УФНС по Курганской области летом 2017 года прошли обыски в кабинете начальника регионального УФНС и его заместителя, а также по месту жительства четырех сотрудников, не только в Кургане, но и в Тюмени. Тем временем шел процесс над предыдущим руководителем налоговой службы Юрием К., которому сперва за превышение должностных полномочий присудили лишение свободы сроком на три года, а спустя несколько месяцев реальный срок сменили на условный.

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