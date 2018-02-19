Визит заместителя министра здравоохранения Татьяны Яковлевой в Белгородскую область состоялся еще 19 января. Вместе с заместителем губернатора — начальником департамента здравоохранения и социальной защиты населения области Наталией Зубаревой она посетила несколько медицинских учреждений, провела рабочее совещание с медиками региона и встретилась с губернатором Евгением Савченко.

Хирург

Однако подробности визита стали появляться только спустя несколько месяцев. По данных местных СМИ, поводом для командировки в Белгород для Татьяны Яковлевой стали многочисленные жалобы на региональную систему здравоохранения.

На совещании, прошедшем в областной клинической больнице Святителя Иоасафа 19 января, присутствовали представители департаментов министерства здравоохранения РФ, главврачи, медицинское сообщество региона и руководство департамента здравоохранения и социальной защиты населения области. Белгородский портал Go31 получил от участников этой встречи полную аудиозапись совещания, на котором Яковлева подвергла резкой критике состояние медицины на Белгородчине.

Belokb.belzdrav.ru Областная клиническая больница Святителя Иоасафа

Основной темой выступления замминистра стала медицинская статистика, согласно которой смертность трудоспособного населения в Белгородской области снизилась, показав даже лучший результат, чем в среднем по стране. Однако причиной этого стало снижение смертность в ДТП, а не качественное улучшение медицины. Более того, белгородцы якобы стали реже умирать от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний — зато второе место по частотности заняла такая причина смерти, как «старость». Это Яковлева назвала позором и обманом населения.

«Я бы сейчас на вашем месте сразу одним приказом сняла бы главного статистика… Он что, не видел, какой позор у него выходит? Вы что, думаете, что идиоты в Минздраве сидят? И, самое главное, вы кого обманываете? Вы обманываете себя и свое население!

Статистика дает вам принятие правильных управленческих решений… А у вас так и происходит, что у вас такие золотые цифры… Сердечно-сосудистых у вас будет намного больше — они «сидят» у вас в «старости». И точно так же онкология. Не ниже Российской Федерации — просто они у вас занесены в «старость»… Вы на второе месте смертность поставили. Немедленно, как хотите, убирайте. Это просто позор».

По мнению Яковлевой, возникшие в некоторых пунктах «успехи» белгородской медицины появляются на самом деле либо благодаря сомнительным статистических подсчетам, либо показывают высокие проценты от низких показателей:

«Опухоли. Онкология. В Белгородской области частота выявления качественных новообразований в ходе диспансеризации в 1,6 раза ниже, чем в РФ, и на одну треть, чем в ЦФО. А вот первая и вторая стадия зашкаливает… Рак молочной железы первой-второй стадии в Белгородской области превышает цифры по России и ЦФО. При этом частота выявления рака молочной железы в Белгородской области в 1,7 раза ниже, чем в среднем по России, и в 1,5 раза ниже, чем в ЦФО…

Дальше смотрим: снижается охват маммографическим обследованием. Росздравнадзор России скажет, что охват женщин по выявлению рака молочной железы намного ниже, чем в РФ… От рака молочной железы — онколог не даст мне соврать — не гибнут, и он излечим, если всё хорошо делать. В наше время это просто позор. И за что ругает нас ВОЗ и позорит? До сих пор охвата женщин нет как надо, выявляемость низкая, а первая-вторая стадия, конечно, высокая. Поэтому говорю — направляйте на исследования. Процент высокий, но из чего? Одно дело три мазка направить на биопсию, а другое дело — 33. ЖКТ: первая-вторая стадия — хорошо, а частота выявляемости — нет».

Daniel Liporace Новорожденный

Еще одна сфера, где Минздрав заподозрил белгородцев в подтасовке фактов — это статистика из роддомов и перинатальных центров. А вот в снижение младенческой смертности Яковлева не поверила:

«Перинатальный. Смертность 2014—2016 годов. Есть показатель «мертворождаемость». Показатель младенческой смертности снижается неуклонно, а мертворождаемость у нас в 2016 году выше, чем в 2015. Хотя показатель «младенческая» стал меньше. Поэтому я прошу коллег обратить внимание, нет ли переброса. Куда спрятали, называется. Потому что быть такого не должно…

Посмотрите по мертворождаемости, доложите потом. Это ваше, нам-то что? Вы сами себя обманываете. Нет, мертворождаемость может быть, мы всё понимаем. Тем более она не очень высокая. Но вы бойтесь, чтобы не спрятать туда младенческую смертность. А у нас это сплошь, к сожалению…

За пять месяцев всего одна смерть от врожденных аномалий развития. Либо супер построена перинатальная диагностика, и вы ну прямо так маршрутизацию построили и всё можете, либо прячете в другие причины, недосматриваете. Прошу разобраться».

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Кроме того, заявила Яковлева, есть сферы, где даже явно присутствующая положительная динамика является неудовлетворительным результатом. Это тоже касается родильных домов. По мнению замминистра, регион настолько хорошо обеспечен материальными ресурсами и кадрами для работы с роженицами, что материнской смертности в Белгородской области не должно быть вообще:

«Теперь хочу вернуться к материнской смертности. Тут у нас два случая в 2016 году и один предварительно случай в 2017 году. В принципе, Белгородская область должна быть регионом, где материнской вообще быть не должно. Три учреждения третьего уровня — ну, у нас ни один регион таким похвастаться не может. А уж про кадровое обеспечение скажу: у нас акушерок на 34% больше в Белгородской области, чем в среднем по РФ, акушеров-гинекологов на 14% больше, чем в среднем по РФ, врачей-неонатологов на 30% больше, чем в среднем по России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Больше всего проблем белгородского здравоохранения — в том числе и бардак с реальными показателями смертности — Яковлева связала с плачевным состоянием первичного звена и скорой помощи:

«Посмотрите, что у нас в Белгороде… Область компактная, всё доступно. У вас все беды, как обычно, сидят в «первичке» и в скорой. Что мы там видим? Полную разруху. Машинам я просто поразилась. Я даже не знала, что в Белгородской области машины свыше пяти лет — это 70 с лишним процентов! И это Белгород! У меня такого даже в Ивановской области даже нет, а Ивановская область самая нищая. Ужас! Централизации скорой до сих пор нет. До сих пор ЭКГ со скорой нельзя передать! И вы мне говорите — «старость». Вот, сразу начинайте с работы скорой помощи. Это вообще древний век! Разве можно скорой помощи нормально работать в таких условиях? Вообще не знаю, как работают, медаль нужно на шею…

Что у вас с кадрами, Наталья Николаевна? 64 человека в скорой и 344 человека в первичном звене. А давайте стационар посмотрим — 400 с лишним профицита. Они что там делают, я никак не пойму? И никаких врачей вам не надо. У вас 400 с лишним — бездельничают. За счет стационара — пусть не обижается областная больница — никогда не снижается смертность. За счет чего она снижается? Работа первичного звена и межрайонные специализированные центры… Высокие технологии качество жизни улучшают, а у вас они пустые, оголённые и не работают».

По словам Яковлевой, существующее положение дел с первичной медицинской и скорой помощью выводит Белгородскую область в число аутсайдеров, так как другие регионы уже приступили к следующему этапу реформирования медицины:

«Вернусь к скорой… Вы до сих пор не централизовали, а мы уже создаем с 18-го года национальную систему санавиации в России на базе централизованной скорой. У вас где создавать? Прошлый просто век. Уже 34 региона труднодоступных вовсю уже работают, и теперь мы это распространяем на всю страну, а вы не готовы».

Запись выступления Татьяны Яковлевой в информационном пространстве Белгородской области произвела эффект разорвавшейся бомбы — там чаще принято говорить об успехах, чем о провалах, поэтому и официальная информация о визите делегации Минздрава была подана более чем лаконично. Нет, не всё в белгородской медицине вызвало критику заместителя министра. Действительно хорошим результатом Яковлева назвала снижение числа абортов и последовательную политику облправительства по этому вопросу. Также она подтвердила, что полностью соответствуют действительности данные о снижении числа страдающих от алкогольной зависимости и смертности от алкогольных отравлений.

В областном департаменте здравоохранения отвечают, что работа над полученным еще в начале года выговором всё еще ведется:

«В облздраве заявили, что уже наметили план устранения недостатков. К примеру, планируется создать проект по централизации работы скорой и единую диспетчерскую службу, которая позволит повысить качество и оперативность оказания первой помощи», — информирует портал «Моё-Белгород».

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы скорой помощи уже долгое время остаются в регионе на повестке дня. Внимания к ним добавил разгоревшийся в 2017 году скандал, когда водителям скорой то запрещали, то разрешали превышать скорость по дороге на срочные вызовы.

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Эта тема появилась в СМИ благодаря усилиям блогера Сергея Лежнева, который осенью 2017 года покинул Белгородскую область и переехал в Орёл, где был назначен советником временно исполняющего обязанности губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Однако до этого ему удалось привлечь внимание надзорных и правоохранительных органов к более серьезной проблеме. Весной 2017 года он опубликовал два расследования о картельном сговоре в белгородских госзакупках для медицинских учреждений, а в конце года в отношении шести компаний — ООО «Цитолаб», ООО «АУРУС МЕДИА», ООО «АУРУС МЕДИА», ООО «БИО Генетик-С», ООО «ЛабТехнология» и ООО «Югория» — УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. Сергей Лежнёв — уже из Орла — сообщает, что дело продвинулось еще дальше:

«Вы помните, как долго мы с вами бились над темой картельного сговора (а также коррупции и мошенничества) в системе госзакупок Белгородской области? Против шайки бандитов возбуждены РЕАЛЬНЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА! В пятницу Следственный комитет возбудил 8 эпизодов по статье 159 часть 4 «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере…». Я так и говорил: «там целое ОПГ», — написал советник орловского губернатора на своей странице в соцсети (орфография и пунктуация сохранены).

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