В Курганской области стараются заглушить эхо стрельбы в школе №15 города Шадринска. До сих пор в средствах массовой информации гуляют различные версии происшествия. До сих пор не дана правовая оценка инцидента — представители Следственного комитета РФ хранят стойкое молчание под грифом «без комментариев». Однако, по словам уполномоченного по правам детей при губернаторе региона Алёны Лопатиной, данное ЧП стало началом новых взаимоотношений родителей и школьной среды в Курганской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Поколение Z

Травля, интернет, «стрелялки»

Что на самом деле произошло 21 марта в 7 «Б» школы №15 города Шадринска, могли бы сказать местные жители, но и они не обладают полной информацией. Детям и родителям этой школы настоятельно велели помалкивать и не наполнять информационное пространство домыслами. Шадринский правозащитник Александр Андрюков разбирался в истоках этого происшествия, общался с родителями, с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и в курсе ситуации. Но и он уже немногословен. Шадринск — город маленький, на 76 тысяч населения. Здесь любое слово распространяется со скоростью света и может быть переиначено на тысячи вариаций.

«Информация закрыта, потому что дети — дело тонкое, стараемся не распространяться. Мне известно о двух двоюродных сёстрах. Одна пронесла пневматический пистолет в школу, другая стреляла. Физически травмированных детей среди пострадавших нет. От пневматики семь человек получили синяки. Психологическую травму получили все. Стрелявшую девочку на протяжении долгого времени в классе давили. Я разговаривал с психологом, которая после происшествия с ней работала, и она называет три причины, толкнувшие девочку на противоправный поступок: пубертатный период, травмирующая ситуация долгого конфликта с одноклассниками и переход в её школу двоюродной сестры, которая стала ей опорой. Ребёнку больше не к кому было обратиться со своими проблемами», — сообщил Александр Андрюков в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Трудно поверить, что в школе маленького города не знали о травле девочки. Конфликт, как выяснилось, длился более года. Причём сёстры, по признанию одноклассников, особо и не стремились с кем-то дружить, держались особняком от остальных.

«Там девочки из неполных семей. Родители в разводе, — говорит правозащитник. — Но росли они в благополучной обстановке. Как говорит одна из мам, она с утра до вечера на работе, а дома успевала лишь проверить уроки, и женщина сама не понимает, как упустила ребёнка. В школе она появлялась, о ребёнке беспокоилась, о конфликте знала и даже пыталась говорить об этом с учителями. Дефицит внимания со стороны родителей и школы налицо. Известно, что 2016 году ученик данной школы совершил суицид. Уже тогда педагогическому коллективу надо было принимать меры по профилактике девиантного поведения школьников. Но там лишь сменили психолога. И специалист работал на полставки».

Помимо конфликта в классе, правозащитник отмечает ещё и роль интернета в жизни детей. Если бы не компьютерные игры-стрелялки, где с лёгкостью убивают «персонажей», информация об убийствах в школах, фильмы о маньяках и детской мести, то дети не додумывались бы до подобных диких выходок. И подтвердил, что стрелявший ребёнок много времени проводил за компьютером.

«Интернет мощно влияет на психику детей. Вместо выстраивания отношений они хотят получить быстрый результат. Пришёл и расстрелял. Не надо думать, а чем я разозлил человека», — поясняет свою мысль Александр Андрюков.

Что касается класса, где произошла стрельба, то детей отправляют в лагерь санаторного типа на территории Курганской области, где есть возможность обучения. Стрелявшая девочка также пройдёт реабилитацию в аналогичном лагере, но другом, сообщает региональный омбудсмен Алёна Лопатина. Также на ее странице в социальной сети 3 апреля появилась информация о смене директора школы, где произошло ЧП.

Deti.gov.ru Анна Кузнецова

«Бедные деточки»

И необходимо отметить, что стрельба в школе из пневматики — не уникальное явление двух последних лет в России. Как минимум шесть громких случаев насчитывается. А в Нижнекамске (Татария) 11 февраля 2017 года 14-летний школьник на уроке выстрелил из пневматического пистолета в соседа по парте. Пуля попала в глаз, пострадавший ребёнок скончался. И детей всем классом в санаторий не ссылали, групповых терапий не проводили. Как отмечала Анна Кузнецова, побывавшая в шадринской школе и пообщавшаяся с «расстрелянными» детьми, семиклассники приняли случившееся «без большого страха и ужаса», а вот родители настроены тревожно и дезориентированы.

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Для небольшого курганского города стрельба в школе стала событием вселенского масштаба. Судя по реакции шадринцев в социальных сетях, к стрелявшей девочке и её сестре многие настроены недоброжелательно. Сообщают, что в полиции она себя вела «как богиня». Поймала хайп, говоря языком современной молодёжи.

«Девочка в школе вела себя вызывающе. Скандалила со многими. В столовой могла ноги на стол положить. А сейчас педагоги пострадают, а она бедная сиротиночка. Педагоги пенсионеры работают, потому что молодые не идут работать. Думаете, им нужна такая работа? В отделе образования человека снимут с должности, директор пострадает, учитель географии с приступом в больнице. А девочка всё спланировала. Ее довели. Бедняжка. В 13 лет ребенок всё прекрасно понимает, что делает и на что идет», — пишет одна пользовательница паблика «Современный Шадринск».

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"То, что родители запустили ребёнка — это ещё доказать нужно, да? Никакой ответственности за воспитание они не несут, главное ребёнок сыт, одет? А педагог — вот он. Неважно, что он видит класс (20—25 учеников) час-два в день (по 5 минут на каждого, да?). Если чисто по человечески — лишить родительских прав, а девочек в интернат сдать принудительно (желательно в другую область) без всякой опеки и муси-пуси-деточка. Там их научат Родину любить. Девочки совершили нападение, по предварительному сговору, группой. Просто задумайтесь, что из них вырастет», — пишет другой.

Некоторые же горожане отмечают, что Анна Кузнецова уехала, а насилие в школах Шадринска осталось. Рассказывают, что школе в №10 три школьника, один из которых занимается боксом, избили пятиклассника. Инспектора ПДН дело замяли, а виновной оказалась мама побитого ребёнка, которая не растит мужчину. А люди в погонах пробовали растить мужчину, когда такового в доме нет? То есть еще один потенциально стреляющий растёт, и вполне возможно, будет следующим, кто возьмёт оружие в руки и почувствует себя героем боевика, паля по обидчикам.

Трудный возраст

Школьная стрельба может стать обыденностью

Доктор психологических наук, руководитель Курганского отделения «Федерации психологов образования России» Михаил Чумаков, который также был в школе №15 Шадринска, ознакомился с работой педколлектива, формулирует проблему более широко.

«Сегодня школа сталкивается с новыми рисками. Среди них — кризис семьи, нарушение межпоколенных связей, преобладание ценностей потребления над ценностями саморазвития. Низкий уровень безопасности информационной среды для детей, провоцирующий массовое использование негативных образцов агрессивного поведения. Влияние деструктивных и экстремистских групп. Добавьте сюда же распространенность наркомании, суицидального поведения, ранней сексуальной жизни. Рост явлений одиночества, низкий уровень коммуникативной компетентности подростков, низкая мотивация общения, сотрудничества. Список можно множить и множить. Новая социокультурная ситуация развития современных детей и подростков ставит совершенно новые задачи психологического обеспечения системы образования. Если всё оставить так, как оно есть, буллинг (травля — прим. ИА REGNUM ), подростковые суициды, самоповреждающее поведение подростков и школьная стрельба будут обыденной реальностью», — поделился своим мнением Чумаков в интервью газете «Курган и курганцы».

Он отмечает несколько аспектов, которые должны стать ключевыми в изменении системы школьного воспитания, таких как обязательная неформальная работа школьного психолога, организация и проведение масштабных исследований современного ребенка поколения Z, совершенствование психодиагностики в образовательных учреждениях.

Кстати, сегодня в Курганской области два университета готовят психологов, но на платной основе, что приводит к сложностям в комплектации учебных групп. Платить за обучение, а потом получать 12 тысяч рублей в обычной школе желающих мало. Неудивительно, что в 157 учебных учреждений региона нет ставки психолога. Помощью «мозгоправов» охвачено только около 56% учащихся.

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин уже подписал документ о комплексе мер по созданию безопасной среды в учебных учреждениях региона, среди которых увеличение числа психологов в штате, появление металлоискателей, установка видеокамер в школьных коридорах.

Школа

Семья и школа — перезагрузка

И, скажем прямо, инцидент в Шадринске — не самый страшный случай насилия российских школьников с начала 2018 года. Незадолго до шадринской стрельбы, 4 марта, в городе Советский (ХМАО) конфликт между школьниками перерос в поножовщину, ранения получила ученица седьмого класса. 15 января в одной из школ Перми поножовщину устроили двое подростков, пострадали более 10 человек. Позже подросток ранил сверстника в Челябинской области, а в Улан-Удэ девятиклассник напал на учеников 7 класса и их учителя — пострадали семь человек. В Шадринске же отделались синяками и лёгким испугом.

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Во всех регионах, где «грянул гром», наращивают штаты психологами, усиливают пропускной режим в школах и даже детсадах. Как гласит старая еврейская пословица, если проблему можно решить деньгами — это не проблема, а расходы. Однако никакими деньгами пока не решить проблему неготовности педагогов к особенностям взросления детей поколения Z, родившихся после 2 000 года. Они неусидчивы, невнимательны, с клиповым мышлением, неспособны читать большие тексты, живут в телефонах и компьютерах, соцсетями, лайками, «себяшками», «признавашками». Конечно же, два месяца назад вступивший в должность начальник департамента образования и науки Курганской области Герман Хмелёв не мог предполагать, что так скоро регион столкнётся с проявлением насилия в школе, когда советовал педагогам регистрироваться в соцсетях и фрэндить учеников, общаться с ними в интернет-среде. Представьте себе, сидишь в соцсетях, а Марья Ивановна к тебе заходит на страницу и строго спрашивает: «А ты решил задачу? И каков ответ? Напиши на стене ход мыслей». И ставит лайк или дизлайк. Где только найти таких Марь Ивановных на каждый класс, чтобы она и жнец, и швец, и в интернете дудец, помимо проверок тетрадей, подготовок к урокам, написания массы отчётов и прочего. Родители же, аки дети, настроены потребительски. Нам предоставляет школа образовательную услугу, тогда и воспитательный компонент извольте.

Мир изменился окончательно и бесповоротно, технологии не шагают вперёд, а летят. Значит, и педагогические подходы должны быть иными, видимо. Кто с этим поспорит? Нынешнего ребёнка можно, конечно, ради его же увлечения научить выводить буквы гусиным пером при керосиновой лампе, но современные коммуникативные формы, какими бы они индивидуалистическими не считались, игнорировать невозможно.

«Разговаривать с подростками сложно, но нужно. Говорить не просто доверительно и искренне, говорить, демонстрируя свою любовь, свою озабоченность ситуацией и интерес к проблемам ребенка», — комментирует ситуацию в Шадринске региональный детский омбудсмен Алёна Лопатина.

Да, и элементарное человеческое внимание не мешало бы. А пока из всего написанного об инциденте в шадринской школе очевидно, что школа старается обвинить родителей в попустительстве, родители говорят о невнимательности педагогов. И каким будет новое, современное, креативное взаимоотношение между родительским сообществом и педагогическим, вероятно, мы все узнаем в новостях из Зауралья. Смеем надеяться, это не будут вести об очередной школьной бойне.