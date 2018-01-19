Улан-Удэ после бойни в школе: паника и пропускной режим

Улан-Удэ, , 12:22 — REGNUM У подростка, устроившего бойню в улан-удэнской школе, уже был сформирован посыл — убивать людей. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал бурятский правозащитник Виталий Хонихоев.

«У нас принято сваливать ответственность друг на друга: родители — на учителей, учителя — на родителей, родители на государство и так далее. А, по моему мнению, нужно сделать так, чтобы у детей не оставалось свободного времени, они должны сначала посетить школу, а потом пойти на занятие в секцию, в кружок. Когда у ребёнка мало свободного времени, подобных инцидентов не будет. А когда ребёнок предоставлен сам себе, и у него остается много лишнего времени, это в конечном итоге может вылиться в трагедию», — считает правозащитник.

Напомним, в Улан-Удэ сегодня, 19 января, произошла трагедия. В школе, расположенной в микрорайоне Сосновый Бор, девятиклассник напал с топором на учеников 7-го класса, а затем поджёг учебное помещение. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете РФ, ранения получили пятеро учеников и учитель. Сам нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Между тем в соцсетях выдвигаются версии, что в результате бойни пострадало семь человек.

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«Вину за произошедшее я не возлагаю на кого-то конкретно. Это сочетание факторов. Это отсутствие воспитания в семье, недостаток внимания, отсутствие занятий у подростка. Самое важное — воспитывать в человеке знание и умение идентифицировать себя, свою цель. Да, воспитанием в основном занимаются родители. Но государство хотя бы по минимуму могло бы сделать вот что: дать возможность семьям организовывать детям интересный досуг», — подчёркивает Виталий Хонихоев.

Что касается несовершенной системы охраны, по его словам, охранники, наверное, могли бы предотвратить этот инцидент в школе, «но тогда «прорвало» бы в другом месте».

«Мы можем поставить металлические рамки в образованиях учреждения, людей с автоматами, а подросток этот тогда пойдет в кафе и будет калечить людей там. У молодого человека уже посыл — убивать людей. Ему никто не разъяснил, что у него могло быть другое будущее. Он, скорее всего, своего будущего и не видит. Он смотрит телевизор, заходит в интернет и видит там ребят, которые раскрутились за счёт своих сомнительных поступков. Он тоже хочет стать популярным, пусть и такой ценой. И он думает, что сейчас придёт в школу, всех там покалечит и будет знаменитым», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Тем временем, как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, в школах региона после произошедшего усилены меры безопасности.

«Завтра (20 января, прим. ИА REGNUM ) у главы республики назначено экстренное совещание по вопросам безопасности, где будут приняты меры по недопущению подобного. Хочу сказать, что нами уже с момента поступления сигнала во всех общеобразовательных организациях республики, не только в Улан-Удэ, дана команда об усилении охранных мероприятий, пропускного режима», — прокомментировал заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

Также, по его словам, меры по усилению пропускного режима принимаются во всех детских садах, учреждениях дополнительного образования, организациях среднего профессионального образования и высших учебных заведениях. Проводится инструктаж сотрудников охраны и педагогов.

В комитете по образованию администрации Улан-Удэ сообщили, что учебный процесс в школе №5, где было совершено нападение, планируют возобновить в понедельник, 22 января. Сейчас школа закрыта.

Мордовской уточнил, ссылаясь на данные следствия, что задержан один подозреваемый:

«Задержан один подозреваемый, он даёт показания. Никаких других фактов о том, что это было групповое нападение, о том, что было несколько нападавших, нам неизвестно».

Как сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете РФ, уголовное дело о ЧП в улан-удэнской школе по поручению председателя СКР передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. На место событий выехали опытные следователи и криминалисты центрального аппарата.

«В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, представителей органов профилактики, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе», — говорится в сообщении ведомства.

Бойню в школе жители Бурятии продолжают обсуждать в соцсетях.

«Вот как отпускать детей в школу? Где гарантия, что с ними ничего не произойдёт? Почему у нас здания с красными табличками охраняются лучше, чем школы? Почему не охраняются вообще детские сады?» — пишет улан-удэнец в группе «Наш дом — Бурятия!» в Facebook.

«Скоро будет, как в Америке, учитель — самая опасная профессия», — подчёркивает ещё один подписчик паблика.

Подробности произошедшего сообщают также в телеграм-канале Mash. В частности, телеграмм-канал приводит комментарий учительницы, пострадавшей при нападении на школу:

«Я вела урок, открылась дверь, и что-то кинули. Я не поняла, мне попали в голову, я даже удар этот не ощутила. Задымление пошло. Я начала выводить детей».

Затем, по словам педагога, она увидела, что подросток калечит детей:

«Я их опять в кабинет — там всё пылало. У меня просто… я уже истекала кровью».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, пользователи соцсетей также обсуждают информацию о том, что некоторых учеников могли предупредить заранее о готовящемся в школе нападении. По словам родственницы одного из школьников, одна из родительниц со слов дочери написала в мессенджере, что якобы к девочке накануне подошёл ученик старших классов и сказал: «Не приходи завтра в школу — будет мясо».

Напомним также, это уже не первая в этом году бойня в образовательном учреждении. 15 января в пермской школе №127 двое подростков напали на младшеклассников и ранили учительницу. Госпитализированы девять детей и педагог.

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