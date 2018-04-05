В концепции белорусской «многовекторной» внешней политики России отведена роль одного из «стратегических партнёров». Александр Лукашенко неоднократно подчёркивал союзнический характер отношений Минска и Москвы, которые в ходе нынешнего конфликта России со странами Запада в очередной раз проходят проверку на искренность и прочность.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Очередная стадия противостояния Запада с Россией характеризуется передачей своеобразной эстафетной палочки от Вашингтона своему союзнику и стратегическому партнёру — Великобритании. Если бы не было шпионской истории Скрипаля, то Терезе Мэй пришлось бы выдумать нечто подобное. Политические убийства, в том числе отравления, — это «старая добрая традиция», из них состоит многовековая история британских спецслужб. Глядя за написанием очередной её страницы, изобилующей камуфляжем, грозной риторикой и прочими отвлекающими манёврами, важно не забывать старинный римский принцип: cui prodest?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Очевидно, Москве невыгодно отравление предателя Скрипаля, да ещё и с дочерью, особенно сейчас. Именно поэтому, утомившись требовать факты и доказательства, а также формировать списки высылаемых зарубежных дипломатов в рамках тактики «зеркальных мер», Россия выступила с инициативой заседания Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Специальная сессия открылась 4 апреля в Гааге, первое заседание прошло в закрытом режиме, и уже известно, что британская делегация отклонила предложение России о совместном расследовании инцидента со Скрипалями под предлогом того, что российское предложение по совместному расследованию скандальной истории — «это отвлекающий маневр России, стремящейся с помощью большего количества дезинформации избежать ответа на заданные им вопросы». Незадолго до этого руководитель британской военной научно-технической лаборатории Гари Эйткенхед публично заявил, что нет оснований для выводов о российском производстве яда, которым 4 марта были отравлены граждане России (Скрипали).

Великобритания указала на Россию как виновницу инцидента в Солсбери и выслала из страны 23 российских дипломата, поставив перед союзниками вопрос о солидарности. Таковую проявили страны Евросоюза, Норвегия, США, Австралия и, ожидаемо, Украина, с которой Белоруссия участвует в программе ЕС «Восточное партнёрство». Воспользовавшись Facebook, Петр Порошенко пояснил:

«В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся. А как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены».

Лукашенко и Порошенко обсудили сложившуюся ситуацию, что, следуя логике официального Минска, выглядело по-союзнически.

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Запланированный визит Сергея Лаврова в Лондон был отменён британской стороной. От официального Минска, как и ранее в аналогичных случаях, после длительной паузы последовал скупой, мимоходом сделанный комментарий в духе сожаления по поводу произошедшего. Более того, министр иностранных дел Владимир Макей 27−28 марта совершил визит в Лондон, где провёл переговоры с членами правительства и королевской семьи Великобритании, а также представителями бизнеса и экспертными организациями, готовящими рекомендации по противодействию России.

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МИД РФ заявил об ответных мерах на высылку своих дипломатов. В очередной раз 30 марта были объявлены нежелательными персонами в России 60 дипломатов США. Логичной и оправданной, учитывая действия союзников Великобритании и США, была бы высылка британских и американских дипломатов из Минска. Однако и Роберт Райли, и Фиона Гибб, и другие западные дипломаты были спокойны: они видели, как повёл себя Лукашенко ранее в ситуациях, когда требовалось вернуть союзнический долг. Для них Союзное государство Белоруссии и России — ещё больший фантом, чем ОДКБ, и слишком много фактических оснований в подтверждение такой точки зрения предоставлялось из Минска. В этом убедился даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе конфликта, разгоревшегося после уничтожения турецкими военными российского Су-24 в ноябре 2015 года: тогда номинальный союзник России тоже долго отмалчивался, выказал некое заявление и активизировал контакты на турецком направлении к удовлетворению Анкары и страдавшего от российских санкций турецкого бизнеса.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

В свете специфики поведения «стратегического партнёра» и «союзника» России не выглядит странно следующая последовательность событий: 26 марта на брифинге в Вашингтоне было объявлено о массовой высылке российских дипломатов, а также закрытии российского генконсульства в Сиэтле. На следующий день, 27 марта, в рамках визита в США прошли переговоры заместителя министра иностранных дел Белоруссии Олега Кравченко с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэссом Митчеллом. Должность другого американского чиновника, к которому допустили главу белоруской делегации, также говорит о статусе, который Белой дом отвёл официальному Минску: Кравченко принял исполняющий обязанности помощника госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Майкл Козак.

«Заместитель министра провел также встречу с группой экспертов американского аналитического центра «Корпорация РЭНД». О. Кравченко представил основные внешнеполитические подходы Беларуси и видение региональной ситуации, ответил на вопросы американских аналитиков», — сообщила по итогам пресс-служба МИД РБ.

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RAND Corporation — известная организация, не нуждающаяся в представлении. Пережив холодную войну, центр стратегических исследований и сегодня выполняет ответственные задания минобороны и других правительственных структур США по проблемам национальной безопасности. Изначально Россия находилась в фокусе внимания RAND — так и поныне. Сотрудники корпорации поддерживают тесные контакты со спецслужбами США, готовят открытые и засекреченные доклады во взаимодействии и по заказам таких структур, как Фонд Сороса, ООН, Еврокомиссия и многие другие. Филиалы корпорации действуют в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лэнгли, Питсбурге, Кембридже, Берлине, Дохе, Москве и других странах, связывая более десятка исследовательских центров, информация в которые стекается со всего мира.

О возвращении духа жёсткого противостояния — вплоть до угрозы ядерной войны, когда были особенно востребованы «советологические» аналитические центры и специфические услуги лимитрофов, напомнил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Выступая 4 апреля на конференции по международной безопасности в Москве, он так охарактеризовал нынешнюю политику США: «Борьба с несуществующей так называемой российской угрозой стала настоящей идеей фикс политики Вашингтона. Она достигла таких размеров и приобрела такие нелепые черты, что впору говорить о возвращении мрачных времен холодной войны».

Иосиф Виссарионович Сталин. «Как мы уничтожим Америку». Плакат времен холодной войны

Визит Кравченко — лишь один фрагмент в насыщенном графике контактов представителей официального Минска с чиновниками и экспертами США. В свете «разворота Белоруссии на Запад» произошло переформатирование форм сотрудничества с белорусской стороной. Раньше основными источниками информирования были американские дипломаты, черпавшие информацию по своим каналам, среди которых важное место занимали поддерживаемые напрямую и косвенно структуры прозападной оппозиции в Белоруссии — «Белорусский народный фронт», «Объединённая гражданская партия», другие партии и организации русофобского толка, а также различные группы экспертов. Со временем руководство Белоруссии решило информировать коллег напрямую, вследствие чего выросла интенсивность контактов по чиновничьей линии. Создать эффективно работающие gongo белоруской стороне не удалось, что также отразилось на специфике двусторонних контактов.

В ходе состоявшегося 4 апреля брифинга начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик проинформировал, что 4−6 апреля состоится визит делегации МИД во главе с директором Департамента внешнеэкономической деятельности Романом Соболевым в Вашингтон: «В ходе визита запланирован ряд встреч с представителями министерства торговли Соединенных Штатов Америки, руководством ведущих юридических компаний. Стороны обсудят актуальные вопросы присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации, а также доступ белорусских товаров на американский рынок».

Мирончик сообщил также, что на 6 апреля запланированы переговоры Олега Кравченко с директором Офиса Генерального директората Совета Европы по программам Вереной Тейлор. Белоруссия — единственная в Европе не состоит в Совете Европы и даже была лишена статуса «специально приглашенного». До 2008 года отношения с организацией были хуже некуда, однако затем официальный Минск стал демонстрировать полезность для западных друзей и партнёров. Были предприняты меры по повышению лояльности таких знаковых фигур, как Андреа Ригони, что, видимо, недёшево обошлось белорусским налогоплательщикам. Сегодня вступлению в СЕ формально препятствует состояние прав человека в постсоветской республике, систематическое и грубое нарушение свободы слова. Жестокость в отношении СМИ демонстрируется властями Белоруссии слишком часто, и февральский приговор по «делу регнумовцев» — тому очередное подтверждение. После встречи с Козаком белорусскому чиновнику будет что дополнительно обсудить с Тейлор.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко-хамелеон

Среди особенно чувствительных для официального Минска и Александра Лукашенко лично тем — украинский кризис. В начале 2018 года продолжились обсуждения переноса переговорной площадки Контактной группы по урегулированию украинского кризиса из Минска в Астану, о чём Александр Лукашенко был уведомлен по итогам переговоров в США казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаев с Дональдом Трампом. Реагируя на это, глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что официальному Минску якобы безразлично, куда будет перенесена площадка для встреч — хоть в Антарктиду (министр проговорил озвученный в январе и июне 2017 года тезис). Однако уже 18 февраля Александр Лукашенко заявил, что достойной альтернативы Минску нет и «никуда эта площадка не денется». Пока что видимость переговорного процесса демонстрируется в Минске, отводя внимание от «нормандского формата», в рамках которого на самом деле принимаются принципиальные решения.

В целом по итогам прошлых лет на западном направлении внешней политики руководство Белоруссии не добилось больших успехов. То, что в экспертных кругах называют «разворотом Белоруссии на Запад», официальным Минском преподносится как «нормализация отношений с Западом». Так или иначе, вне зависимости от формулировок и акцентов, альтернативное направление прилагаемых усилий понятно, как и катастрофическое состояние союзнических отношений Белоруссии и России.