Значительное сокращение водоохранной зоны (ВЗ) озера Байкал властями подаётся как безусловное благо для местного населения. В частности, глава Бурятии Алексей Цыденов назвал это «существенным шагом вперёд». А министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков утверждает, что новые границы ВЗ призваны «снизить социальную напряжённость» среди населения, страдающего из-за жёстких ограничений.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Однако сибирские экологи бьют тревогу, указывая на то, что поправки в распоряжение правительства РФ об изменении границ водоохранной зоны озера Байкал радикально меняют правила хозяйствования на огромной территории.

А что же сами жители прибрежных районов? А они, как показали результаты исследования Фонда «Озеро Байкал» и Аналитического центра НАФИ, считают, что теряют Байкал. И в том числе значительное количество опрошенных уверено, что Байкалу может нанести серьёзный вред сужение водоохранной зоны (46%).

Байкал

Читайте также: Сибиряки считают, что теряют Байкал

Но, согласно логике властей, местные жители всё-таки должны радоваться значительному сокращении ВЗ. Однако есть здесь нестыковка. Это самое население, к которому так усердно апеллируют власть имущие, никто ни о чём не спросил. Никаких общественных слушаний в Бурятии и Иркутской области перед внесением поправок в распоряжение правительства РФ об изменении границ водоохранной зоны озера Байкал не проводилось.

И в связи с этим возникает большой вопрос, а точно ли для местного населения так старались те, кто продвигал и принимал эти поправки? Или это — зелёный свет для массированного бизнес-освоения берегов Байкала?

С чего всё началось

Прежние границы водоохранной зоны озера Байкал были утверждены распоряжением правительства РФ от 5 марта 2015 года №368-р.

Тогда ВЗ Байкала была существенно расширена и установлена по границе центральной экологической зоны (ЦЭЗ) озера Байкал. В границах водоохранной зоны оказалось 159 населённых пунктов с населением около 130 тыс. человек, 167 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, 40 мест размещения твёрдых коммунальных отходов, 28 автозаправочных станций, 540 км дорог без твёрдого покрытия.

В июне 2017 года жители населённого пункта Хужир (остров Ольхон, Иркутская область) связались с президентом РФ Владимиром Путиным и в рамках прямой линии рассказали ему о проблемах, с которыми они столкнулись в связи с жёсткими ограничениями природоохранного законодательства. Они пожаловались, что если дословно выполнять закон, то им вообще ничего нельзя делать — водоохранная зона Байкала распространяется на десятки километров вглубь. Например, нельзя строить линии электропередач и дороги, потому что по закону нельзя делать карьеры.

«В лес нельзя, в поле нельзя, скотину, даже до того дошло, что решили арестовывать», — рассказал житель Хужира.

Президент РФ тогда подчеркнул, что эту проблему нужно решать, ведь «всё должно быть в рамках разумного»:

«Водоохранная зона, о которой по сути вы сейчас говорите, должна соответствовать не только статусу и значению Байкала, она должна соответствовать и потребностям людей, которые там уже живут».

Однако он также отметил, что в этом вопросе нельзя «перестараться», и изменения в действующие правила и законы должны прорабатываться совместно с экологическими организациями.

Читайте также: Путин о природоохранной зоне на Байкале: Все должно быть в рамках разумного

И вот в марте 2018 года на сайте правительства РФ появляется распоряжение от 26 марта 2018 года №507-р, существенно сокращающее границы ВЗ.

Читайте также: Байкал атакуют: Медведев сократил водоохранную зону

«По мнению Минприроды России, использованные научно обоснованные подходы, наряду с установленными Федеральным законом «Об охране озера Байкал» правовыми основами охраны озера Байкал, а также запретами на осуществление отдельных видов деятельности в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, перечень которых утверждён постановлением Правительства от 30 августа 2001 года №643, позволят обеспечить баланс сохранения озера Байкал как объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО с одновременным обеспечением жизнедеятельности населения и развития туризма на Байкальской природной территории», — говорится в документе.

Добрыня Никитыч Большое Голоустное вид на Церковь и Байкал

3 апреля 2018 года о том, что правительство РФ исключило территории населенных пунктов из границ водоохранной зоны Байкала, сообщает правительство Бурятии. Уточняется, что итоговый проект распоряжения был подготовлен на основе предложений правительства Бурятии.

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал это «историческим решением» и «существенным шагом вперёд». Он также подчеркнул, что «корректировка границ водоохранной зоны принимается не в ущерб экологии», и «уменьшение площади не ведёт к ухудшению условий».

«Выведены те площади, которые на качество воды в Байкале никак не влияют», — заявил Алексей Цыденов.

Также на официальном сайте правительства Бурятии говорится, что «следующим шагом станет работа по изменению Центральной экологической зоны Байкальской природной территории».

На следующий день, 4 апреля, высказался министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков. По его словам, новые границы водоохранной зоны озера Байкала призваны снизить социальную напряженность среди населения, проживающего на побережье озера.

По данным властей Приангарья, предложения о сокращении границ ВЗ Байкала в прибрежных населенных пунктах до 200 м Иркутская область и Бурятия подготовили в сентябре 2017 года.

«Мы выработали совместную позицию двух руководителей субъектов — губернатора Иркутской области и главы Республики Бурятия. И эта позиция была полностью учтена Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Для экологии и экосистемы Байкала это не нанесёт никакого вреда, потому как был проработан научный подход, а в 200-метровой водоохранной зоне по-прежнему будут действовать запреты, предусмотренные 643-м постановлением российского правительства и федеральным законом об охране озера Байкал. Зато за пределами водоохранной зоны в остальных границах прибрежных населённых пунктов появится возможность строить очистные сооружения, проводить централизованное водоснабжение и водоотведение, что, несомненно, послужит снижению нагрузки на экосистему озера», — комментирует Крючков.

Ни слушаний, ни сходов

«Ошибочность расширения водоохранной зоны вокруг Байкала до границ Центральной экологической зоны стала понятна практически сразу же после принятия соответствующего распоряжения правительства в марте 2015 года. И вот через три года, после многочисленных жалоб местных жителей, депутатов, чиновников на местах, проигранного в Верховном суде иска, наше правительство наконец-то признало свою ошибку и сократило границы водоохранной зоны до 200 метров от уреза воды. Казалось бы, нужно радоваться, что здравый смысл в итоге восторжествовал и справедливость восстановлена. Но радость омрачают несколько тревожащих тенденций. Прежде всего, новое решение, радикально меняющее правила хозяйствования на огромной территории и напрямую касающееся всех жителей прибрежных районов Иркутской области и Республики Бурятия, снова спустили из Москвы «высочайшим повелением», без детального обсуждения на местах, общественных слушаний или народных сходов», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член Ангаро-Байкальского бассейнового совета Александр Колотов.

Также, по его словам, вызывают вопросы количественные параметры сокращения водоохранной зоны:

«Её границы резко придвинули к Байкалу, на расстояние 200 метров от воды, хотя все три последних года в разных предложениях и петициях звучала совсем другая цифра — 500 метров. Это широкий жест власти в сторону местных жителей или завуалированный под заботу о местном населении шаг навстречу широкомасштабному хозяйственному освоению подступов и берегов Байкала? В пользу последнего предположения говорит и тот факт, что чиновники теперь прямо говорят, что следующим этапом должен стать пересмотр границ Центральной экологической зоны Байкала, жёсткий природоохранный режим которой сегодня многим не позволяет эксплуатировать в своих интересах уникальный объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО».

Вячеслав Ребров Вид на Монахово и Чивыркуйский залив озера Байкал. Туристы

Представитель Бурятского регионального объединения по Байкалу Наталья Тумуреева подчеркнула, что подробно прокомментировать нововведения, касающиеся изменения границ водоохранной зоны Байкала, можно лишь после ознакомления с картами:

«Единственное, что я сейчас могу сказать, что снова все сделано без участия местных жителей. Понимаю, что в данном случае общественные обсуждения не предусмотрены законодательством. Но если всё это делается для блага населения, как нам это преподносится, то почему бы не спросить у этого самого населения?»

При этом, по словам собеседницы ИА REGNUM, её в настоящее время больше волнует не сокращение водоохранной зоны, а именно исключение из границ ВЗ населённых пунктов.

«В каких границах это сделано, сейчас непонятно. А также очень пугающе звучат слова главы Бурятии о корректировке ЦЭЗ», — резюмировала Наталья Тумуреева.

«Прислушаться к науке»

Стоит также отметить, что Министерство природных ресурсов и экологии РФ, предлагая корректировку границ водоохранной зоны Байкала в сторону уменьшения, ссылалось на «научно обоснованный подход, предложенный Сибирским отделением Российской академии наук — Института географии им. В. Б. Сочавы».

Читайте также: Байкал: присвоен чиновниками и захвачен китайцами

Однако, связавшись в феврале 2018 года с заведующей лабораторией гидрологии и климатологии ИГ СО РАН Ольгой Гагариновой, ИА REGNUM выяснило, что Минприроды подало в правительство РФ проект не совсем в том виде, в каком его готовил институт. Например, институт предлагал оставить населённые пункты в границах водоохранной зоны и в дальнейшем уже в границах населённых пунктов провести зонирование и рассмотреть всяческие ограничительные и разрешительные мероприятия.

«Но субъекты решили, что будет проще, если населённые пункты вообще не будут входить в водоохранную зону. Но это, во-первых, противоречит законодательству, а во-вторых, это противоречит экологической направленности проекта водоохранной зоны в целом. Это понижает статус озера Байкал, являющегося объектом всемирного природного наследия», — сказала Ольга Гагаринова.

Комментируя подписание распоряжения, сокращающего ВЗ Байкала, Гагаринова напомнила, что водоохранная зона предназначена для правового регулирования хоздеятельности и должна способствовать охране окружающей среды (водных ресурсов) со стороны бизнеса и местного населения.

«В сложившейся ситуации, после подписания распоряжения, на территориях, оказывающих максимальное воздействие на экосистему озера, исключается один из природоохранных инструментов, и Байкал будет загрязняться ещё сильнее», — подытожила она.

Арутюнова Лолита Рафаэльевна Таинство о. Агой, Байкал

На эту тему высказываются не только экологи. Например, глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») 5 апреля в своём телеграм-канале пишет, что проект корректировки водоохранной зоны Байкала нужно доработать:

«То, что в результате из водоохранной зоны исключены населённые пункты, отдельные туристические базы и некоторые «зарезервированные» участки у берега озера — надо исправлять. Официальная позиция прокуратуры также известна — такое изменение водоохранной зоны нанесёт непоправимый вред экологии. Очень важно, чтобы сейчас учёные сказали свое слово — нам всем нужна объективная, научная оценка принятого решения. Пока распоряжение не стало работать на практике, нам стоит прислушаться к науке — доработать проект корректировки водоохранной зоны Байкала, срочно проведя работы по зонированию в населённых пунктах в соответствие с методикой института географии им. Сочавы, и только после этого закреплять водоохранную зону в новых границах».

Справка: к водоохранным зонам относятся территории, которые примыкают к береговой линии водных объектов и на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и другой деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов.

Центральная экологическая зона — это территория, которая включает в себя озеро Байкал с островами, прилегающую к озеру Байкал водоохранную зону, а также особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал. Площадь ЦЭЗ — порядка 90 тыс. кв. км.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, наверху «зреет» ещё одно решение, напрямую касающееся благополучия озера Байкал. Минсельхоз РФ подготовил документ, снимающий запрет на добычу байкальской нерпы.

О том, к чему это может привести, читайте в материале ИА REGNUM «Пожиратели Байкала перешли в наступление, прикрывшись трагедией и учёными».