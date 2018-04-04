Сделать выводы из кемеровской трагедии призвал муниципальных чиновников и надзорные ведомства губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он сообщил о предварительных результатах проверки торгово-развлекательных центров и мест массового скопления людей. Так, по его словам, с 27 по 30 марта на Дону было проверено около 170 объектов. Инспекция выявила более 600 (!!!) различных нарушений, и лишь чуть более 100 из них были устранены. Но при этом известно только о прекращении работы детского развлекательного центра «Джоуль парк». Так о каких выводах тогда говорит глава региона?

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

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Кемеровская трагедия, навсегда оставившая ожог в сердцах жителей России, показала, как халатное отношение к системе пожарной сигнализации может принести беду. Всепоглощающий огонь и удушающий дым в ТРЦ «Зимняя вишня», забравшие десятки человеческих жизней, могут вспыхнуть (как показали проверки) в любом торгово-развлекательном центре на Дону. По словам донского губернатора, выявленных нарушений масса. Это и захламлённые пути выходов, и не срабатывающая противопожарная сигнализация, неправильная организация информирования в случае возникновения ЧС, не только пожаров. То есть всё так, как в Кемерово.

61.mchs.gov.ru Проверка МЧС торгово-развлекательного комплекса

«Мы в еженедельном режиме готовим мониторинг результатов проверок. И задача всех структур и уровней власти — обеспечить выявление нарушений и их ликвидацию в полном объёме. Мониторинг будет оценивать темп этой работы. Нельзя прекращать контроль за состоянием дел. Это важно начинать не с момента, когда объект уже построен, а, как показала трагедия в Кемерово, с того момента, когда появляется такой комплекс, когда запроектирован, когда проводятся соответствующие экспертизы. Из любой беды надо делать выводы. Этот урок должен быть основательно усвоен, чтобы не допускать таких трагедий. И мы должны жёстко спрашивать с тех, кто не своевременно реагирует на упущения. Надзор должен быть постоянным», — говорит Голубев.

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Но глава региона при этом не сказал, закрыты ли эти объекты до устранения выявленных нарушений. А, как оказывается, они все продолжают свою деятельность. Мало того, не торопясь устранять нарушения. Вопрос также вызывает качество тех самых мест массового скопления людей. Например, один из самых популярных ТРЦ Ростова-на-Дону — «Горизонт», расположенный на проспекте Нагибина. Дата его открытия — 4 июля 2004 года. Из каких материалов построено четырёхэтажное здание площадью 165 тыс. квадратных метров, неизвестно. Потеряться здесь — проще простого, а в условиях паники — тем более. Обращает на себя внимание тот факт, что объект регулярно достраивается. Какие при этом используются материалы, также остаётся загадкой.

Ростовский блогер Полина Е. провела собственный рейд по «Горизонту». Удивил тот факт, что в качестве плана эвакуации или привычных зелёных стрелок персонал использует жесты. Именно руками охранник показал путь, по которому нужно двигаться в случае эвакуации. При этом рисунок с планом побега имеется — он висит на стене около лифта на высоте двух метров. Да и понять по табличке, где находится посетитель, тоже нельзя.

Так, например, в многоэтажном магазине «Детский мир» и вовсе эвакуационный выход находится на втором этаже, проход к нему возможен по узкому ряду игрушек и колясок, товар расставлен очень плотно. Сама эвакуационная дверь закрыта на замок. Но блогера заверили, что она обязательно откроется в случае сигнала тревоги и распахнётся. Для этого к посетителям должен пробраться охранник с обычным ключом, вставить его в замочную скважину, повернуть и открыть дверь, которая ведет на лестницу. По ней и нужно будет спустить на первый этаж. А если не сработает сигнал? А если охранник не успеет прийти? А если дверь заест, и она останется закрытой?

61.mchs.gov.ru Проверка МЧС и прокуратурой торгово-развлекательного комплекса

Что касается детской зоны, то она находится на последних этажах. Так, детский город профессий «КидБург» расположен на четвёртом уровне. Юных посетителей здесь всегда много — площадь помещения позволяет (2,5 тыс. квадратных метров).

Практически те же нарекания в торгово-развлекательных центрах «Талер», «Левенцовский», «Золотой Вавилон», «Вавилон» и «Мегамаг»: наглухо закрытые двери эвакуационного выхода, узкие эскалаторы, входные двери-вертушки. Из всего этого можно сделать лишь один вывод: уроки кемеровской трагедии вряд ли будут учтены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта. Огонь вместе с удушающим дымом за секунды распространились по всему зданию. Шансов на спасение практически не было у тех, кто не успел молниеносно отреагировать на чрезвычайную ситуацию и промедлил с эвакуацией, понадеявшись на помощь огнеборцев. В результате погибли более 60 человек, большинство из которых — дети. Тысячи ростовчан на прошлой неделе почтили память тех, кто не вернулся в тот чёрный мартовский день домой, выпустив в небо сотни белых шаров.