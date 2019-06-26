Скандальный проект по значительному сокращению границ водоохранной зоны озера Байкал утверждён 26 марта 2018 года, несмотря на протесты учёных, природоохранной прокуратуры и некоторых депутатов госдумы РФ. Пока страна горевала вместе с Кемерово, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял поправки в распоряжение правительства РФ, регламентирующие исключение территорий населенных пунктов из границ водоохранной зоны озера Байкал. А Минсельхоз РФ 30 марта опубликовал планируемые поправки в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, разрешающие убийство нерп. Существует мнение, что, как и в случае со сливом Байкала, чиновники воспользовались отвлечением внимания общественности и приняли документы в интересах отдельных лиц.

Софья Бунтовская ИА REGNUM «Китайская» гостиница в Листвянке

Убийство по-первобытному

Итак, Минсельхоз РФ подготовил документ, снимающий запрет на добычу байкальской нерпы. В новой версии документа под защиту попадают только кормящие самки и детеныши на стадии белька. И хотя поправки носят ограничительный характер (по срокам и участкам добычи), сама по себе попытка легализации убийства шокировала экологов и общественность. К примеру, о том, что разрешать отстрел без проведения учета популяции — это по-первобытному, неустанно повторяет иркутский учёный, кандидат биологических наук Евгений Баранов, более 35 лет занимающийся изучением байкальской нерпы.

«Количество нерп на Байкале статистически корректно не определено. Применяемый в настоящее время метод, разработанный в 60-е годы прошлого века, определяет не количество всех нерп, а лишь количество рожденных в данном году детенышей. Подсчет ведется не по всей площади озера, а в тысячу раз меньшей, поэтому его погрешность, как правило, составляет плюс минус 30%.

Погрешность вызвана случайным характером распределения логовищ нерп, в которых обнаружены детеныши, по льду замерзшего Байкала. Ее можно уменьшить, увеличив количество площадок, на которых ведется учет, но исследователи не могут этого сделать из-за скудости материальной базы полевых работ. Численность всей популяции определяется делением количества рожденных детенышей на долю в популяции беременных самок», — поясняет учёный.

Евгений Баранов ИА REGNUM Байкальская нерпа

По его словам, если самих детенышей еще худо-бедно можно учесть и рассчитать статистическую погрешность такого учета, то определение из этой величины количества всех нерп на Байкале является во многом спекуляцией, поскольку требует привлечения дополнительных сведений о том, какой процент взрослых самок в популяции, какой процент среди этих самок принесет в следующем году приплод, какова вероятность сохранения эмбриона и другие моменты.

«Перечисленные характеристики с трудом поддаются определению и вносят в итоговый результат ошибку, оценка которой практически невозможна. Такая неопределенность, по существу, обесценивает результат учета. Вследствие этого в докладах о результатах работ исследователи лукаво стараются не указывать статистическую погрешность измерений, а если и указывают, то только погрешность подсчета рожденных детенышей, но не всех нерп. Любопытно, что количество всех нерп в популяции указывается в отчетах с точностью до третьего знака, что создает у несведущих людей иллюзию того, что этим данным можно всецело доверять», — приводит довод Евгений Баранов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

По его словам, публикуемая величина количества байкальских нерп в последние годы составляет около 130 тысяч особей.

«Поскольку в 90-е годы прошлого века учеты нерп давали значение этой величины около 100 тысяч, данные последних лет трактуются как рост популяции и служат аргументом в пользу возобновления добычи нерп. Однако, если учесть погрешность в определении численности нерп — более 30%, то утверждать, что популяция выросла, нельзя, потому что 130 отличается от 100 как раз на эти 30 процентов. Можно лишь сказать, что используемая методика учета не позволяет судить об увеличении численности нерп на Байкале, поскольку имеет значительную погрешность», — заверил учёный.

Напомним, байкальская нерпа до сих пор не внесена в основной (правовой) раздел Красной книги и указана только в «перечне… животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде», но её промысел запрещён с 1980 года, так как популяция нерп сильно уменьшилась из-за браконьерства. Сейчас исключение сделано лишь для учёных и представителей коренных народностей Севера (в основном эвенкам). Но после того, как местные «эксперты» стали заявлять, что популяция нерп чрезмерно выросла, а охота на неё и деликатесы из тюленьего мяса могут привлечь зимой туристов на Байкал, среди местных бизнесменов появились «деятели», выступающие против запрета охоты на байкальскую нерпу.

Прибайкалье. Провал

То, что они добиваются разрешения на массовый промысел в своих корыстных целях, стало видно на примере появления сайтов, предлагающих туристам «Байкальское сафари» за немалые деньги. Причём одно из предложений стоимостью от 150 тыс. рублей с человека (удалено по требованию прокуратуры) относилось к 2019 году. Скорее всего, именно к тому времени и планируется пролоббировать разрешение на охоту.

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Выстрел в голову

Между тем охоте на нерп присущи специфические элементы жестокости, и Евгений Баранов в своей статье рассказывает не только о том, что представляют собой эти животные (Байкальская нерпа — одно из млекопитающих, наиболее близких по интеллекту к человеку. Наблюдения за нерпами в бассейне показали, что нерпы способны делать логические выводы и сообща решать творческие задачи), но рассказывает, что представляет собой охота на нерп:

«Охоту на байкальских нерп можно условно разделить на два вида — ружейную (подразделяется на ледовую и лодочную) и сетевую (ведется со льда или на открытой воде). Во время ледовой ружейной охоты к нерпе, которая вылезла на лед погреться на солнце, незаметно подкрадываются и стреляют из мелкокалиберного нарезного оружия.

При лодочной ружейной охоте к нерпе, вылезшей на ломаный лед, незаметно подплывают на лодке. Добычей охотников становятся только те нерпы, которые убиты точным выстрелом в голову. Такие нерпы погибают мгновенно и остаются лежать на льду. Если же нерпа поражена не в голову, она успевает скрыться под водой. В этом случае у нее меньше шансов выжить после ранения по сравнению с наземными животными, поскольку она погибнет, если не найдет подходящее отверстие во льду для дыхания».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Торговля охотой на байкальских тюленей. Программа демонстрационного охотничьего тура

Легализацию убийства тюленей поддерживают не только те, кто собирается заработать на туристах, но и те, кто озаботился обеспечением занятости жителей прибайкальских территорий в связи с запретом на вылов омуля. И здесь тоже непонятно почему не исследовались причины снижения популяции этого вида рыб, хотя экологи, к примеру, говорят, что эта проблема неразрывно связана с ухудшением экологии на Байкале.

«В связи с запретом на рыболовство есть проблема с занятостью людей, это в первую очередь касается Бурятии. Мы предлагаем рассмотреть вопрос байкальской нерпы, наша наука показывает достаточно большой рост численности этого вида, и это подтверждается данными академической науки. Поэтому предлагаю совместно с минприроды внесение изменений в правила рыболовства и открытие промысла. Это поможет создать рабочие места, и есть ряд других моментов, которые будут положительными в этом отношении», — заявлял недавно заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Поэтому в Бурятии приветствуют не только инициативу минсельхоза, но и решение правительства о сокращении водохранной зоны Байкала. Но, к примеру, в прибайкальском посёлке Листвянка вновь собирают подписи под петицией, призывающей защитить священное озеро от посягательств.

«Дорогие друзья. Животный мир Байкала и само озеро оказались в смертельной опасности. Корыстные люди, живодёры из материально заинтересованных ведомств и организаций, а также обычные неучи и дилетанты всё-таки убедили правительство России отменить запрет на промысел байкальского тюленя — нерпы.

Бойня будет разрешена. Не верилось, что на это решатся. Решились. Не постеснялись. Немыслимый для 21-го века возврат к варварству в отношении к дикой природе теперь официально оформлен, узаконен. Экологи, учёные, простые граждане — защитники природы писали и говорили о безумности такого «регулирования» животного мира. Их не услышали», — досадует житель Листвянки, руководитель театра авторской песни Евгений Кравкль.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Торговля охотой на байкальских тюленей. Демонстрационный охотничий тур

«Историческое решение»

Благими намерениями вымощена известно куда ведущая дорога. Вот и в случае с водоохранной территорией Байкала. Вроде бы все верно. Согласно распоряжению №368-р, в границах водоохранной зоны озера Байкал расположено 159 населённых пунктов с населением около 130 тысяч человек, 167 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, 40 мест размещения твёрдых коммунальных отходов, 28 автозаправочных станций и проходит 540 км дорог без твёрдого покрытия. Есть поручение президента РФ скорректировать границы водоохранной зоны озера Байкал в срок до 1 марта 2018 года. Но на прямой линии в июне 2017 года Владимир Путин отмечал, что «действующие законы должны обеспечивать нормальную жизнь людей, и при этом соответствовать международным требованиям к экологии», и что «все должно быть в рамках разумного». Как раз с этим, похоже, в правительстве «перемудрили», в феврале 2018 года представив проект о десятикратном сокращении границ. Да ещё прикрылись «научным обоснованием» иркутских учёных.

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«Минприроды, похоже, оказало всем нам медвежью услугу, сделав попытку принять распоряжение правительства о сокращении водоохранной зоны Байкала в формате «по мотивам» рекомендаций института географии им. Сочавы РАН. Именно «по мотивам», так как рекомендации уважаемого института были соблюдены лишь местами», — отмечал глава комитета Госдумы по природным ресурсам («Единая Россия») Николай Николаев.

Telegram-канал депутата Госдумы РФ Николая Николаева ДНТ «Светлый». Показаны граница водоохранной зоны Байкала по проекту института географии им. В. Б. Сочавы и граница водоохранной зоны согласно проекту распоряжения Минприроды

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Отклонить скандальный правительственный законопроект предлагал также прокурор Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Сергей Зенков, так как он полагает, что единственным мотивом этого шага «является прямая заинтересованность отдельных лиц вынести соответствующие земли из состава ограниченных в обороте и оформить их в частную собственность».

"Проект правительственного распоряжения о сокращении водоохранной зоны Байкала в случае принятия повлечёт за собой необратимые негативные последствия для уникальной экосистемы Байкальской природной территории и не позволит России надлежащим образом выполнять взятые на себя обязательства по охране объекта Всемирного природного наследия — озера Байкал», — напомнил прокурор.

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Но пока в Госдуме пытались детально разобраться в предлагаемом изменении границ водоохранной зоны, пока уточняли согласован ли план Минприроды по изменению границ водоохранной зоны Байкала с Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО, в правительстве проигнорировали даже упрёки об отсутствии широкого обсуждения вопроса среди экспертного сообщества и приняли постановление. В нём вновь сделана ссылка на научные обоснования института им. Сочавы, но из пояснительной записки к проекту совершенно непонятно, была ли учтена ранее озвученная Николаем Николаевым претензия о том, что Минприроды подготовило проект решения правительства, в котором из водоохранной зоны дополнительно к научно-обоснованным участкам исключило не только населенные пункты, но и отдельные привлекательные участки на берегу, а также территорию некоторых ДНТ (дачных некоммерческих товариществ), которые по факту являются действующими туристическими базами?

Telegram-канал депутата Госдумы РФ Николая Николаева Байкала по проекту института географии им. В.Б. Сочавы и граница водоохранной зоны согласно проекту распоряжения Минприроды

Дело в том, что новые границы водоохранной зоны Байкала в правительственном постановлении предоставлены не картой и не схемой, а безликим длинным списком точек Всемирной геодезической системы координат. Но в Бурятии даже такому «подарку» рады.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Новые границы водоохранной зоны Байкала в правительственном постановлении предоставлены не картой и не схемой, а безликим длинным списком точек Всемирной геодезической системы координат

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«Мы благодарны президенту, правительству Российской Федерации, Министерству природных ресурсов России за решение, которого люди ждали десятилетиями. Это историческое решение. Замечу, корректировка границ водоохранной зоны принимается не в ущерб экологии. И уменьшение площади не ведёт к ухудшению условий. Выведены те площади, которые на качество воды в Байкале никак не влияют», — отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

По его словам, внесение поправок в распоряжение правительства РФ возвращает прежние границы водоохранной зоны до 200 метров.

Правительственное решение приветствует также депутат Государственной думы ФС РФ Михаил Щапов. Соглашаясь с тем, что документ представляет собой список координат, и что они ещё нуждаются в проверке, он утверждает, что распоряжение правительства базируется на научных изысканиях и расчетах института географии СО РАН, «который 70 лет изучает Прибайкалье».

«Проект решения прошел согласование с регионами — Иркутской областью и Республикой Бурятия. И при всем том остался достаточно консервативным: устанавливаются научно-обоснованные границы на межселенных территориях, поселения исключаются из границ водоохранной зоны», — заявил депутат.

По его словам, пересмотра границ водоохранной зоны озера Байкал в Иркутской области и Республике Бурятия добивались с того момента, как границы были установлены, — с 2015 года.

«Тогда никаких исследований, подтверждающих целесообразность границ, не проводилось — координаты водоохранной зоны просто совместили с координатами Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Водоохранная зона увеличилась с 500 метров до 40−80 километров. В нее попали сотни населенных пунктов, в которых проживает порядка 130 тысяч человек», — считает Михаил Щапов. Но ИА REGNUM нашло сомневающихся в его словах.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкальская территория

Прежде всего это заведующая лабораторией гидрологии и климотологии Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН Ольга Гагаринова.

Под шум кемеровской трагедии

В Институте географии им. В. Б. Сочавы СО РАН полагают, что сокращения размеров водоохранной зоны в границах населенных пунктов до 200 метров приведет к усилению антропогенного воздействия на озера Байкал.

«Практически все населенные пункты побережья не имеют инженерно-технологического обустройства территорий, направленного на предотвращение и/или минимизацию поступления загрязнений в озеро, таких как ливневая канализация, парапеты набережных и другое. На протяжении последних лет идет массовое засорение побережья и несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в озеро и его притоки. Это происходит по всему периметру, и в населенных пунктах особенно», — сообщила в ответе на запрос Ольга Гагаринова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Над Байкалом нависла угроза

Она также напомнила, что водоохранная зона предназначена для правового регулирования хоз. деятельности и должна способствовать охране окружающей среды (водных ресурсов) со стороны бизнеса и местного населения.

«В сложившейся ситуации, после подписания распоряжения правительства РФ № 507 от 26.03.18 на территориях, оказывающих максимальное воздействие на экосистему озера, к сожалению, исключается один из природоохранных инструментов, и Байкал будет загрязняться еще сильнее. И, кроме того, снижается статус озера Байкал как объекта всемирного природного наследия.

В Центральной экологическая зона Байкальской природной территории существует перечень видов деятельности, запрещенных на данной территории, который в значительной мере регулирует наиболее опасные с точки зрения охраны природы виды деятельности. Именно многие регламенты центральной зоны не удовлетворяют интересы бизнеса. А водоохранная зона, по большому счету, не накладывает таких критичных ограничений, которые могли бы возмущать население, за исключением размещения кладбищ, заправок, свалок и сбросов сточных вод в озеро.

Но, на мой взгляд, здравомыслящий человек, живущий на Байкале, и так не будет осуществлять вышеназванные действия на берегу озера, будет думать о следующих поколениях. Правовой инструмент водоохранной зоны мог бы помочь местному населению соблюдать правила охраны природы. Регламент водоохранной зоны не настолько суров, как его представили населению представители власти и бизнеса. Даже дороги с твердым покрытием, о которых неоднократно упоминается, это не только заасфальтированные, но все грунтовые отсыпанные дороги, именно такие, которые проложены в населенных пунктах», — заключила эксперт.

В таком случае о каком подходе, «предложенном» Институтом географии имени В. Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук, говорится в пояснительной записке к принятому 26 марта постановлению? О каких научных обоснованиях упоминается?

Софья Бунтовская ИА REGNUM Строительство очередной китайской «гостиницы» на Байкале

Потому-то действительно возникает подозрение, что скандальное сокращение водоохранной территории принято «под шумок», когда всё внимание россиян было приковано к ужасной трагедии, произошедшей в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли десятки человек, большинство из которых — дети. Аналогичное действо наблюдалось и в случае с постановлением «О предельных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018—2020 годах»: документ, принятие которого, по мнению учёных, несёт в себе серьезные экологический риск для байкальской территории, Дмитрий Медведев подписал «под ёлочку», 27 декабря 2017 года.

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Между тем под петицией, запущенной накануне вечером, 3 апреля, где заявлено, что отмена водоохранной зоны Байкала в границах населённых пунктов — преступление ещё большее, чем убийство нерп, уже подписались более тысячи человек:

«Радостно потирают руки те, кто нарезал и продавал участки на побережье Байкала, на Ольхоне. Они называют это решение историческим! Да, действительно, это решение войдёт в историю экологических преступлений. Правительство ошибочно выбрало такой путь развития берега, который неминуемо приведёт к окончательному загрязнению и гибели Байкала. Объект природного наследия ЮНЕСКО, который Россия обязалась сохранить как стратегический, планетарный запас воды и уникальную биосистему, Байкал, все его богатства брошены на растерзание неграмотных временщиков. Они считают, что с помощью нужных «постановлений» навсегда станут владельцами земли, воды, птиц и зверей. Глупцы и двоечники заблуждаются.

Учёные давно говорят — деградация природы в сибирских условиях под давлением строительной техники и неограниченных туристических потоков неизбежна. Это произойдёт так стремительно, что «хозяева» оглянуться не успеют, как окажутся владельцами большой помойной ямы вместо Байкала! Крыс и ворон вместо заповедного животного мира будут наблюдать в прицелы своих дорогих ружей. И угрюмую обгорелую степь вместо реликтовых сосен и кедров…

Нельзя смириться с варварством, которое узаконило правительство. Нельзя убивать нерп. Нельзя ставить сети на рыбу. Нельзя нарушать равновесие живой природы. Нельзя строить на берегу Байкала объекты без хороших очистных сооружений. Надо чётко ограничить и ввести в разумные пределы нагрузку на природные территории. Надо спасать Байкал», — сказано в обращении.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Над Байкалом нависла угроза

Так как же так? Чиновники говорят о благе для жителей байкальских территорий, а они недовольны. Просто когда под «шумок», без обсуждений, принимаются ответственные решения, затрагивающие интересы всей страны, больше верится в аргументы, приведённые теми, кто считает, что Байкал в серьезной опасности, потому что его «пожиратели» перешли в наступление.