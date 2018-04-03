Армения, 21 апреля, 2005, 12:18 — ИА Регнум. Кемаль Чичек - глава отдела по Армении Турецкой исторической организации, считает уникальным предложение премьер-министра Турции Реджепа Тайип Эрдогана создать совместно с армянской стороной комиссию по изучению фактов Геноцида армян. "Турция впервые выступает с подобным предложением на государственном уровне", - отметил он в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. По его словам, уникальность предложения Эрдогана также состоит в том, что, к какому бы выводу ни пришла совместная комиссия, Турция готова принять итоги работы комиссии.

"Я надеюсь, что армянская сторона примет это предложение. Если не примет, то это станет большой потерей с точки зрения армяно-турецких отношений. Когда вопрос так называемого геноцида стал подниматься в международных структурах, Турция не имела возможности и не осуществляла пропаганды в мире, чтобы выразить свою позицию. Все знакомы с позицией армян, но очень немногие знают нашу позицию. Эта комиссия представит позицию турецкой стороны как историкам, так и мировому сообществу", - заметил он. "Если мы не обсудим этот вопрос, то он останется третьей стороне и не получит никакого решения. Если армяне так уверены в своих доводах и позициях, почему не идут на круглый стол? С турецкой стороны нет никаких предусловий для создания этой комиссии", - добавил Чичек.

По его словам, "армяне должны понять, что ни одно правительство Турции никогда не признает Геноцид армян, и если даже ЕС поставит вопрос Геноцида и открытия границ как предусловие для вступления Турции в эту организацию, Анкара все равно не признает и пожертвует вступлением в ЕС".

Отметим, что Чичек находится в Ереване и освещает мероприятия по 90-летию Геноцида армян. Он провел уже многочисленные встречи с политиками, историками, общественными деятелями Армении. Любопытно, что в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Чичек сказал, что премьер-министр Армении Андраник Маргарян в беседе с ним заявил о предварительных условиях, которые выдвигает армянская сторона для налаживания отношений, а также о том, что министр иностранных дел Нагорного Карабаха Арман Меликян заявил, что Нагорный Карабах никогда не провозглашал свою независимость. Между тем, как уже сообщалось, позиция официального Еревана, озвученная на уровне президента, сводится к тому, что Армения готова на диалог без предварительных условий. Независимость же Нагорного Карабаха была провозглашена по итогам всенародного референдума, хотя и не признана международным сообществом. Какие материалы из Еревана Чичек представит на суд турецкой общественности, пока неизвестно.

Что касается предложения Эрдогана о создании совместной комиссии по изучению факта Геноцида армян, то такой целесообразности армянская сторона не видит, заявляя, что факт Геноцида неоспорим и не нуждается в дальнейших исследований, а обсуждать необходимо иные вопросы.