Белоруссия и Россия отмечают 2 апреля День единения народов России и Белоруссии. Памятная дата была учреждена и отмечается на официальном уровне в память о событиях союзного строительства, связанных с этим апрельским днём: 2 апреля 1996 года был подписан Договор о создании сообщества Белоруссии и России, 2 апреля 1997 года президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали Договор о Союзе Белоруссии и России. Позже, 8 декабря 1999 года в Москве были подписаны Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России, а также была принята Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений данного договора. Ни один из подписанных документов о Союзном государстве до сих пор полностью не реализован, за прошедшее время в России сменилось несколько президентов, а 2 апреля ежегодно отмечается на официальном уровне.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Vladimir Rodionov Президент РФ Борис Ельцин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время подписания договора об образовании Союза России и Беларуси. Россия, Москва

Каждый год в этот день распространяется множество официальных поздравлений — от президентов, глав правительств и парламентов, общественных организаций. Ежегодно 2 апреля актуализируются и остаются без внятного ответа высших должностных лиц естественные вопросы, ответы на которые волнуют десятки миллионов людей, не смирившихся с искусственным разделением и жаждущих воссоединения, оформления нормального, полноценного государства — как и было обещано политиками при подготовке и подписании соответствующих документов.

«Каждый день мы совместно работаем для достижения главной цели интеграции — улучшения жизни людей за счет успешного социально-экономического развития Белоруссии и России. Союзнические отношения наших государств способствуют расширению взаимовыгодных экономических и гуманитарных связей, установлению равных прав и единых социальных гарантий для граждан, — сказано в опубликованном 2 апреля поздравлении Александра Лукашенко. — На международной арене мы выступаем консолидированно, внося весомый вклад в обеспечение мира и безопасности».

В поздравлении белорусский политик отметил, что двустороннее сотрудничество «обладает огромным потенциалом», для реализации которого «мы должны неукоснительно соблюдать договоренности, сохраняя и развивая наши достижения и общее наследие». Лукашенко также констатировал: «Союзное государство — это наше достояние, позволяющее двум братским народам жить одной семьей в мире и согласии. Уверен, что воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, дальнейшего развития многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории».

По факту воля народов Белоруссии и России к единению не реализована. Конституция Союзного государства не принята, нет полноценного парламента — существует лишь эрзац под названием «Парламентское собрание», нет других полноценных органов исполнительной и судебной ветвей власти. «Союзный Совмин» номинально существует, а фактически решения принимаются на президентском уровне, причём не всегда исполняются и никто не несёт за это ответственности. Высший Госсовет часто выполняет функции своеобразной пожарной команды, напоминая о дефиците реальных полномочия вышеуказанных органов. О судебной ветви Союзного государства и вовсе трудно говорить даже в общих чертах, а между тем полноценный судебный орган — краеугольный камень современного государства.

Посткомитет Союзного государства выполняет посреднические функции, причём неэффективно, что наглядно представлено сейчас в ходе очередной «торговой войны». Таких «войн» — пропагандистских, торговых и прочих, не должно было быть в случае реализации заявленных и подписанных договорённостей, но они есть и перманентно осложняют отношения между Минском и Москвой к немалому разочарованию искренних сторонников воссоединения, коих подавляющее большинство и в России, и в Белоруссии. Статус Союзного государства в международных организациях оставляет желать лучшего.

При таком положении дел, не удивительно, что Союзное государство не воспринимают всерьёз на международной арене. Хватает скептиков и среди граждан, справедливо указывающих на приоритет двустороннего формата перед аморфным союзным. Если многие чиновники в Минске и Москве сами не верят в реалистичность Союзного государства, рассматривая его как «проект», причём с возможностью отступления, замораживания и выхода из проекта, то значительная часть обывателей и вовсе разочаровалась в нём. Против строительства Союзного государства работают не только умудрённые опытом холодной войны внешние враги, но и внутренние — русофобствующие националисты и вестернизаторы в Белоруссии, либералы-западники в России.

Белорусские националисты. 2006

Несмотря ни на что народное большинство по-прежнему верит в создание Союзного государства, что подтверждают многочисленные соцопросы. Причём желает видеть полноценное государство и навсегда, а не некий модный проект, который то ли всерьёз и надолго, то ли временно с подачи политтехнологов — поиграть на глубинных чаяниях народных масс, побаловаться в интеграцию, довести до отчаянного разочарования и бросить. Такие игры опасны.

Опасны демонстративные репрессии в отношении сторонников объединения народов Белоруссии и России, застрельщиков строительства Союзного государства, борцов с русофобией и прочими проявлениями местечкового шовинизма — такой опыт у Союзного государства Белоруссии тоже есть, причём с 2016 года его умножает именно официальный Минск. Невероятная история длится третий год — с арестами, тюрьмой, удивительными для XXI века показаниями государственных экспертов и не менее шокирующими заявлениями чиновников — вплоть до уровня министра и посла, правоохранителей, редакторов государственных СМИ.

2 апреля 2017 года Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин находились в тюрьме, а лживое государственное телевидение Белоруссии рассказывало, как укрепляется и развивается Союзное государство. В 2018 году был вынесен обвинительный приговор сторонникам максимально тесного объединения Белоруссии и России — снова репортажи об укреплении расширении и углублении союзного строительства. Снова новости типа приуроченного ко 2 апреля выступления балалаечников под эгидой «Россотрудничества», состоявшегося в дальней комнате какого-то учреждения. Без единой валюты, без единого избранного народом парламента, даже без собственной символики — зато с неизменными на приёме в российском посольстве со столь же неизменными приглашёнными латентными русофобами.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин в суде. Минск

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«За годы совместного строительства мы достигли значительных результатов, эффективно решая ключевые задачи двустороннего сотрудничества. Сегодня Союзное государство является примером успешной интеграции для всего евразийского пространства», — говорится в поздравлении Александра Лукашенко, направленном 2 апреля президенту Владимиру Путину. Вероятно, в официальном поздравлении говорилось не о результативности преследования сторонников Русского мира и подразумевался не меньший успех, чем опыт интеграции Евросоюза.

Аналогичные поздравления из пресс-службы президента Белоруссии были направлены также председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову и госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте, который в это время находится в Минске. Вместе с послом РФ в Белоруссии Александром Суриковым госсекретарь дал пресс-конференцию, рассказав больше о том, что может хорошего произойти, чем о причинах отсутствия позитивных результатов при реализации давно принятых решений. Например, решений о реализации всего лишь пяти интеграционных проектов в промышленной сфере, ни один из которых не был реализован, и никто за эти провалы не ответил. В свою очередь посол России не рассказал, почему его каденция была менее эффективной, чем у коллег из Евросоюза, которые сумели выстроить под себя институты гражданского общества, отстоять ориентированных на Запад лидеров общественного мнения и даже понаблюдать за расправой над сторонниками воссоединения с Россией из зала суда.

Александр Суриков поведал о возможности взаимного признания виз, о желательности создания общего продовольственного рынка — то есть о том, что проговаривалось ещё 10 лет назад и давно реализовано в интеграционных объединениях конкурентов. Коснулся он также темы символики — по его словам, Союзное государство стало узнаваемым брендом. Посол заявил, что в договор о Союзном государстве могут быть внесены поправки и дополнения с учётом нынешних реалий, но сам же и констатировал: «Союзное государство является венцом белорусско-российских отношений». Интересное заявление, учитывая законы логики и личное участие Сурикова в судьбах подвергшихся репрессиям активистов Русского движения из Минска, Витебска, Бреста.

Президент России в своей телеграмме на имя Лукашенко, как сообщила президентская пресс-служба, «подчеркнул, что россияне и белорусы ведут строительство Союзного государства более двух десятков лет, и результаты этих совместных усилий становятся всё более ощутимыми». Дмитрий Медведев в поздравлении председателю СМ РБ Андрея Кобякова вовсе не обратил внимания на гуманитарные вопросы и защиту русских в Белоруссии, сконцентрировавшись в двух абзацах на экономике и констатировав: «Осуществляются масштабные проекты в промышленности, энергетике, инфраструктуре, высоких технологиях и других областях». Правительству РФ лучше известны масштабы неназванных проектов, из которых обыватель не напрягаясь вспомнит, пожалуй, лишь БелАЭС.

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«Союзное государство является ярким примером долгосрочного двустороннего партнерства и фундаментом интеграционных процессов на евразийском пространстве. В настоящее время созданы все условия для повышения уровня интеграции путем проведения согласованной структурной политики, укрепления торгово-экономических, социальных и культурных связей. Надеюсь, что эффективное взаимодействие правительств двух стран будет способствовать дальнейшему развитию белорусско-российских отношений», — сказано в поздравлении Кобякова, направленном Медведеву и созвучном тому, что сказал Суриков.

В свете «белорусизации», переставшей быть «мягкой» и принимающей всё более жёсткие, даже жестокие и неприемлемые для современного развитого европейского государства формы, тема сотрудничества в сфере культуры выглядит не столь уж вторично. В сфере науки также нельзя всё сводить к прикладным естественнонаучным исследованиям. Например, ко Дню единения народов Белоруссии и России наши Академии наук вполне могли бы сделать достойный подарок — единый учебник истории, хотя бы новой и новейшей истории.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства

В целом очередной уходящий День единения народов оставляет двойственное впечатление. Вроде бы опубликованы правильные слова, наполненные позитивом и надеждой; проведены какие-то торжественные и не очень, но специально подготовленные к этому дню мероприятия; есть явные достижения — рост взаимной торговли, реализованы или находятся в стадии реализации совместные проекты. С другой стороны, все эти слова уже произносились на протяжении многих лет и в последние годы, случается, противоречат реалиям; официозные мероприятия проходят локально и быстро забываются, превращаются в «распильные» PR-проекты, а самоотверженность энтузиастов иссякает; многие заявленные совместные проекты провалены по вине конкретных должностных лиц, так и не привлечённых к ответственности за свои действия, всем своим видом демонстрирующих безответственность и безнаказанность.

Тем не менее, день 2 апреля важен — хотя бы тем, что весь он посвящён теме единения наших народов. В этот день уместны поздравления, в этот день уместна критика — она тоже идёт на пользу, так как позволяет выявить слабые стороны и откровенные недоработки, назвать виновных и поставить вопрос о выдвижении новых, умных и способных кадров, которые знают, что надо делать, как сделать и для кого.