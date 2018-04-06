МВФ в 2018 году без особого оптимизма оценивал состояние экономики Белоруссии. Выступая 28 марта на конференции Fitch Ratings по макроэкономической ситуации и банковскому сектору Белоруссии, старший региональный постоянный представитель в регионе ЦВЕ Европейского департамента МВФ Бас Баккер заявил: «Недавно мы представили новый отчет персонала фонда по Белоруссии. Мы отмечаем, что резервы находятся на низком уровне, потребность в валюте находится на высоком уровне. Это представляет собой проблему и может вызвать новую девальвацию, поскольку долларизация в Белоруссии находится на высоком уровне».

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ перед судом Лукашенко

Девальвация — такой же банальный способ скрыть ошибки госуправления, как и поджог — скрыть кражу. Отрицая объективные законы геоэкономики и заявляя о прекрасных перспективах лимитрофного существования, белорусские политики неоднократно обращались к девальвации и подобным инструментам. «Шоковая» девальвация или «плавная», со ссылкой на «внешние факторы» или необходимость «поддержать экспортёров» — эффект для широких масс трудящихся был одинаков.

В 2015—2017 годах население выступало продавцом инвалюты, «проедая» сбережения во время кризиса. Однако в 2018 году проданной им и предприятиями валюты уже не хватало для обслуживания внешнего долга и пополнения ЗВР. Поэтому руководство республики брало новые долги для обслуживания и погашения старых — на эти цели в 2018 году требовалось почти $3,8 млрд, из которых $2,5 млрд — по основному долгу и $1,2 млрд — по его обслуживанию. Рассчитывать только на экспорт в такой ситуации не приходилось. Правительство видело перспективы роста внешнего долга, в том числе госдолга, т.к. неблагоприятный инвестиционный климат вынуждал направлять в экономику госинвестиции, формировавшиеся за счёт прямых государственных заимствований, гарантированных государством долгов предприятий и т.п.

С такими особенностями «белорусской модели» связана и высокая налоговая нагрузка на субъекты хозяйствования и население, что позволяло госуправленцам за счёт прямых и косвенных налогов изымать средства и направлять их на проекты, которыми в соседних странах занимались бы частные инвесторы на свой страх и риск без обращения к карману налогоплательщика. По данным Всемирного банка (Doing Business), в Белоруссии общая налоговая ставка составила более половины к чистой прибыли. Для сравнения: в союзном (ЕАЭС) Казахстане она менее трети.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

Внешний госдолг Белоруссии в феврале составлял около $18 млрд долларов. По оценкам МВФ, внешний госдолг государства вместе с гарантированными государством долгами предприятий составлял 51% ВВП. ЗВР Нацбанка РБ в марте составляли $7,1 млрд, из которых значительная часть средств была традиционно привлечена к отчётной дате. Поэтому Баркер вновь указал на необходимость реформ и риск возврата властей «к прежней политике неэффективного распределения ресурсов», хотя и в последнее время эта эффективность не находилась на высоте.

В последние годы руководство Белоруссии прислушивается к мнению МВФ. Во всяком случае, об этом свидетельствуют не только заявления Александра Лукашенко, представителей совмина, нацбанка, минэкономики, других министерств и ведомств. Официальный Минск желает получить финансовую помощь от фонда, который обусловил её выделение реализацией комплекса глубоких реформ. Их перечень не разглашается ни фондом, ни властями республики, хотя белорусы имеют право знать, что для них уготовано.

Разногласия с МВФ обусловили консервацию переговорного процесса по выделению денег — летом 2017 года белорусская сторона взяла паузу и, по словам замглавы минфина РБ Юрия Селиверстова, в настоящее время переговоры «заморожены». Чиновник считает, что стороны расходятся в скорости реализации комплекса реформ. На самом деле тормозит реализацию двустороннего сотрудничества не только скорость, но и намерение властей РБ осуществлять другие реформы. Так, при отсутствии независимого суда, постоянной репрессивной практике, назначении экспертами лиц с «фоновыми знаниями» никакие миллиарды долларов не дадут должного эффекта.

Селиверстов, как и другие комментаторы до него, акцентировал внимание на одном из условий МВФ — 100% оплаты населением услуг ЖКХ. Сотрудники фонда в таких случаях давали более широкие комментарии, напоминая, что реализация данной меры сопряжена с реализацией других мер, включая оказание адресной социальной помощи. Проблема, однако, не столько в том, что население будет полностью оплачивать услуги госмонополий, сколько в ценообразовании.

Также чиновник обратил внимание на то, что постсоветская республика получает финансовую помощь от ЕФСР, и по этой причине острой нужды в деньгах нет и с активным переговорным процессом можно повременить. На самом деле о нуждах официального Минска лучше говорят продажи евробондов и активные поиски других возможностей взять в долг. Кроме того, рекомендации при выделении помощи Евразийским фондом стабилизации и развития во многом совпадают с рекомендациями МВФ и других международных финансовых организаций. Однако, в отличие от ЕФСР, у МВФ другой подход: не верить лести и обещаниям, а увидеть ход необратимых реформ и только убедившись в решимости их проводить выделять деньги.

Читайте также: И пусть госдолг растёт? Белоруссия начала новое размещение евробондов

По новой программе сотрудничества с МВФ власти Белоруссии надеялись взять в долг $3 млрд под 2,28% на срок десять лет. В марте первый замминистра финансов Максим Ермолович заявил, что официальный Минск рассчитывает ежегодно брать в долг по $1 млрд за рубежом, что, по мнению белорусских экспертов, не в полной мере отражает потребности Белоруссии. Политологи и экономисты также обращают внимание на то, что официальному Минску комфортнее платить больший процент, чем решиться на структурные реформы.

Nbrb.by 500 белорусских рублей

Госдолг Белоруссии растёт, вызывая обеспокоенность Александра Лукашенко, в связи с чем он постоянно указывал на эту проблему и совмину, и нацбанку, получающим указания от него лично. Однако более удобных механизмов обслуживания старого госдолга и привлечения средств на текущие нужды чиновники не предложили. Уже в январе правительство продолжило брать в долг и привлекло внешних госзаймов на $89,7 млн., из которых $69,5 млн. — со стороны правительства РФ. Затем, 21 февраля, минфин проинформировал о размещении еврооблигаций на $0,6 млрд на 12 лет под 6,2% годовых, в чём помогли Citi и Raiffeisen. Более половины долговых обязательств постсоветской республики приобрели американцы. Для сравнения: в это же время физлицам белорусские банки по депозитам в долларах США на такой же срок предлагали максимум 3% годовых.

Правительство Белоруссии планировало разместить в 2017—2018 годах евробондов на почти $2 млрд и до 2020 года привлекать ежегодно по $1 млрд, учитывая, что процесс переговоров с МВФ провален, Россия сократила объём «поддержки», а Китай изначально и жёстко обусловил выделение «длинных» денег под невысокий процент покупкой своих товаров и услуг («связанные кредиты»). Всего за 2017 год внешний госдолг Белоруссии был увеличен на $3,1 млрд (+22,6% к уровню 2016 года) и составил $16,7 млрд по официальным данным, а с учётом других данных (гарантированных правительством заимствований и др.) налоговое бремя было куда большим. По данным нацбанка Белоруссии, его международные резервные активы на 01.01.2018 составляли $7,32 млрд — т. е. почти в 2,5 раза меньше госдолга. Очевидно, в такой ситуации больший эффект даст не девальвация, а реформы и интеграция в рамках Союзного государства Белоруссии и России, для чего необходимо реализовать договор о создании государства и начать строить полноценную конфедерацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Государственный долг Белоруссии растет год за годом