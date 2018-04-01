За последние дни наша страна предприняла важные политические действия в отношении недружественно настроенных к нам государств Запада, подкреплённые демонстрацией высокой степени нашей обороноспособности. Они имеют и своё практическое, и своё символическое измерение.

Политико-воспитательное значение этих действий могло бы быть более сильным, будь они предприняты по методу ответно-встречного удара. Другими словами, если бы соответствующие решения были подготовлены заранее и объявлены через один-два часа после того, как западные страны информировали нас о своих недружественных в отношении российского дипломатического присутствия шагах. Мировое общественное мнение тогда сразу бы обсуждало не так называемую «коллективную позицию Запада в отношении России», а наше решение и нашу решимость.

Надеюсь, что при продолжении «дипломатической войны» выдворять очередных западников наша власть будет именно таким образом, без промедления.

На этот раз сделать так, даже если бы это планировалось, помешала трагедия в Кемерово. Внутренняя несостоятельность, ставшая причиной этой трагедии, — главное, что мешает нам более эффективно защищать нашу жизнь от вторжений извне. Она же, понятно, является основным препятствием в налаживании самой этой жизни на естественных для нашего культурно-исторического типа основах, с которых нас увели в 1990-е.

Обретать внутреннюю состоятельность необходимо как можно скорее. Тогда и внешняя политика будет сильнее.

White House Photograph Office Билл Клинтон и Борис Ельцин

Такая состоятельность исключает заигрывание с прозападными маргиналами в самой России. Исключает она и благодушие по отношению к прогибающимся перед Западом режимам в соседних странах, отказавшим нам в поддержке перед лицом очередного витка политической агрессии англосаксов.

Понятно, что всё это — и разнузданность политических и культурных ставленников Запада в самой России, и спокойная уверенность наших соседей в том, что Россия от них «никуда не денется», — результат нашей собственной западоцентричности, не изжитой до конца и по сей день.

Цитата из т/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Крепитесь, заграница нам поможет!

Надеюсь, однако, что предел наступил и что высказанная век с четвертью тому назад мысль св. Феофана Затворника «Западом и наказывал, и наказывает нас Господь, а нам всё в толк не берётся» обратится преимущественно в прошлое. Что русский народ и вся Россия, наконец, возьмут в толк и нашу историю XX века, и плоды нового увлечения Западом в последние 30 лет.

Что же касается наших никудышных старых «союзников», и союзников настоящих и перспективных, то новый круг друзей России придётся собирать на иных, чем ранее, основаниях. Главным из них должна стать культурно-историческая близость. В ней нет места понятиям «большого» и «малого», «прагматизма» с нашей стороны, и расчёта на «особое отношение» с чьей-то ещё. Культурно-лингвистическое предательство (а ведь это предательство, в первую очередь, не нас, а самих себя) в ней должно восприниматься как культурно-лингвистическое предательство и никак иначе. Любовь к русскому должна вознаграждаться стократ больше, чем любовь к совместной прибыли.

Мне довелось увидеть такую любовь в Приднестровье. Недавно я вновь окунулся в неё на земле Арцаха. За неё борются, не щадя жизни, наши братья в Донецкой и Луганской Народных Республиках и на Украине. Ей сохраняют верность многие наши соотечественники на территории бывшей общей страны — СССР.

Так, по крупицам, и будет собираться новая культурно-историческая общность с участием России.

Остальные должны будут просто эту общность уважать. Или — бояться.