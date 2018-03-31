Мартовские события на Ямале были тесно связаны с федеральной повесткой. Что закономерно: к арктическим проектам, к успехам региона часто апеллирует глава государства Владимир Путин, одержавший в регионе на президентских выборах убедительную победу.

Kremlin.ru Владимир Путин

Торжество здравого смысла над фейком

В первых числах марта прозвучала важная новость об отбитой атаке «Новой газеты» на губернатора ЯНАО. Речь в одном из материалов шла о запредельно дорогостоящей сантехнике в гостиничном комплексе «Ямальский», якобы поставленная за счёт регионального инвестиционно-инновационного фонда «Ямал». Арбитражный суд Москвы признал данную информацию недостоверной, а документы, на основании которых были сделаны выводы автором «Новой газеты», сфабрикованными. Эксперты — криминалисты установили, что печати на документы были добавлены в фоторедакторе, а страница акта выполненных работ с описанием сантехники подверглась корректировке.

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Корреспондент ИА REGNUM поинтересовалась реакцией руководства автономного округа на нашумевшую историю и её итог у пресс-секретаря главы региона Натальи Хлопуновой. В частности, будет ли продолжение — дальнейшее судебное преследование за клевету «Новой газеты» и автора.

«Здравый смысл возобладал. Хотелось бы отметить издания, которые не повелись на эту фейковую информацию и проверили её. Они поступили, как настоящие СМИ. Что касается дальнейших действий истца, а это фонд «Ямал», то у меня нет информации об их намерениях. Не исключаю, что дальнейшие судебные разбирательства возможны», — ответила пресс-секретарь губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.

Find-cat Очередная утка

Отметим, что ранее глава региона на вопросы журналистов о «золотых унитазах» в гостиничном комплексе «Ямальский» отвечал, что «всегда много врагов у тех, кто движется вперед и совершает рывки».

Северный широтный ход — начало положено

Первый день марта ознаменовался посланием президента Владимира Путина Федеральному собранию, где глава государства акцентировал внимание на ускорении строительства транспортных артерий страны.

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«Ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока станет Северный морской путь. К 2025 году его грузопоток возрастёт в десять раз, до 80 миллионов тонн», — поставил перспективную задачу президент Владимир Путин.

Эксперты сразу же заговорили о старте федеральной поддержки строительства железнодорожного Северного широтного хода — сухопутной подъездной дороги к Северному морскому пути.

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Как заявил на пресс-конференции 28 марта после заседания итоговой коллегии Минтранса РФ в Москве губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, строительство Северного широтного хода начнется в 2018 году с возведения моста через реку Обь. Идут полным ходом изыскания на дне Оби, у которой есть ещё и «дублёр» — вторая подземная река с артезианской водой.

ИА REGNUM Выборы

Победа Путина — благополучие Ямала

Грандиозные проекты федерального и мирового значения лишь будут делать арктический регион устойчивее и богаче. Недаром своё благополучие ямальцы связывают не только с газом и нефтью, но и с Владимиром Путиным. Что было подтверждено 18 марта 2018 года на выборах президента России. Ямало-Ненецкий округ стал одним из лидеров в стране, как по явке избирателей на президентские выборы, так и по числу голосов, отданных за Путина. В голосовании на Ямале приняли участие 91,9% граждан от общего числа избирателей. Курс действующего президента поддержали 85% пришедших на ямальские избирательные участки.

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Президента выбирали ямальцы массово, целыми семьями. Были очереди и курьёзные случаи. Нарушений только нет. Что, по словам экспертов, делает президентскую кампанию на Ямале практически идеальной.

Напомним, кандидатами в главы государства были — Сергей Бабурин, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Ксения Собчак и Борис Титов.

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Важным в этом свете было мартовское интервью корреспондента ИА REGNUM Анны Гороховой с губернатором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным, где он дал чёткие ответы на вопросы о дальнейшем развитии Ямала.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Постоянное население в арктическом регионе необходимо сохранить даже в самых отдаленных населенных пунктах, иначе можем и не узнать, что на нашу крайнюю территорию кто-то пришел. Но Сабетта останется посёлком вахтовиков.

«Здесь действительно можно создать прекрасный новый город, но в этом нет смысла. Город — это целая среда для жизни молодых семей, которая требует строительства детских садов, школ и прочих объектов. Но на этой территории девять месяцев в году царит очень суровая зима. Зачем нам изначально растить детей в вечной мерзлоте и потом бороться за их здоровье? Мы с президентом России договорились, что новых городов на Ямале не создаем. Но имеющиеся развиваем и делаем комфортными», — заявил Дмитрий Кобылкин коррепонденту ИА REGNUM.

Также глава Ямала пояснил сложности строительства автомобильных дорог в регионе в условиях вечной мерзлоты, и почему основные усилия направлены на развитие гражданской авиации.

В тему одна из недавних новостей об открытии на Ямале школы пилотов. И обучать пилотированию будут всех желающих, сообщает федерация лёгкой и сверхлёгкой авиации Ямало-Ненецкого автономного округа «Крылья Арктики». Учебные часы рассчитаны примерно на 2 месяца — 1,5 месяца теории и примерно 10 дней практических вылетов. По итогам выдаётся лицензия пилота.

Тревога учебная — нарушители реальные

Боль, горе, шок от страшного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта в Кемерове, где по предварительным данным погибли 64 человека, 41 из них — ребёнок, сплотили ямальцев и переросли в десятки акций «Кемерово, мы с тобой!». Тысячи человек вышли на площади городов и поселений автономного округа. Белые шары, как символ чистых детских душ, игрушки, живые цветы возлагались у импровизированных мемориалов.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Трагедия в Кемерово

Сострадание сменилось пониманием, что на месте погибших в Кемерово могли оказаться жители ямальских городов.

«В наших ТЦ 100% нарушения и наплевательское отношение к людям и безопасности. Что конкретно я могу сделать для своей безопасности? Самое конструктивное, оказавшись в ТЦ, кинотеатре, цирке, поликлинике, спортивном комплексе, не полениться, проверить аварийные выходы. Открыты ли? Не завалены ли хламом? Если есть нарушения — фотографировать, снимать на видео и выкладывать в соцсети под хештегом #моябезопасностьсегодня», — написали в соцсетях организаторы региональной акции из Нового Уренгоя.

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Последовавшие по всей стране и в регионе проверки пожарной безопасности и тактические учения показали правоту уренгойцев. Лишь по счастливой случайности трагедия, подобная кемеровской, не произошла в арктическом регионе. По словам временно исполняющего обязанности начальника главного управления МЧС России по ЯНАО Дмитрия Александрова, последняя масштабная проверка пожарной безопасности торговых центров на Ямале проходила в 2014 году. Тогда было выявлено около 1200 нарушений и по решению суда приостановлена деятельность семи ТРЦ. А потом федеральная власть, дабы доставить малому бизнесу минимум хлопот, придумала «надзорные каникулы», приказав отложить контроль со стороны служб госпожнадзора до 2019 года. Даже после пожара в ноябре 2017 года в ТРЦ города Губкинский (ЯНАО), где посетителей пожарные спускали со второго этажа по приставным лестницам, саму «спалившуюся» торговую точку прикрыли 23 марта (вот совпадение!), и тотальных проверок в регионе не последовало, и совесть по ночам никого особо не грызла. Но нужно отметить открытость ямальских МЧС-ников, которые максимально публично для СМИ проводят сейчас проверки ТРЦ, и, не скрывая последствий «надзорных каникул», методично отчитываются в прессе.

За три дня санкционированного прокуратурой надзора — с 28 по 30 марта — сотрудники МЧС Ямала не нашли в регионе безопасных торговых и развлекательных центров. Предварительные результаты, о которых сообщает пресс-служба МЧС по ЯНАО, шокируют.

Shopandmall.ru ТРЦ «Солнечный», Новый Уренгой

В ТРЦ «Солнечный» города Новый Уренгой, который считается самым большим на Ямале, во время учений сообщение в пожарную охрану о возгорании поступило после эвакуации. В уренгойском ТРЦ «Проспект» персонал вообще во время учебной тревоги отправил посетителей в зону задымления, а не в свободные аварийные выходы, утверждает МЧС.

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В центре культуры и спорта «Геолог» были загромождены эвакуационные пути, что является серьезной угрозой в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а развлекательном центре «Полярис» не открылись электромагнитные замки, которые при пожаре должны открываться автоматом», — сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Салехарда Денис Болдырев.

В батутном центре города Ноябрьска «Mad Monkey» на момент проверки пожарная сигнализация была в неисправном состоянии, отсутствовали огнетушители, не оказалось второго эвакуационного выхода. В ТРЦ «Русь» не оказалось автоматической системы пожаротушения. В помещении детского развлекательного центра «Чердак» не соответствовали требованиям эвакуационные выходы. В торговом комплексе «Северный» пути эвакуации неисправна автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии, двери эвакуационных выходов закрываются на ключ, а в помещении гостиницы отсутствует вывод сигнала о пожаре на пункт пожарной охраны. Детский развлекательный центр «Кидс Бург», что в Лабытнанги, не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением, под зданием в цокольном этаже хранятся различные материалы, допускается эксплуатация электропроводов с видимыми повреждениями изоляции.

Shopandmall.ru ТРЦ «Солнечный», Новый Уренгой

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Согласно статистике, каждые 75 минут в России гибнет ребенок. И смерть одной девочки может всколыхнуть целый регион, что показала трагедия 19 марта в Тарко-Сале (ЯНАО).

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Гибель в сугробе 11-летней школьницы заставила задуматься об опасных играх ямальских подростков. Дети, играя во дворе дома, сделали подкоп в сугробе, оставшемся после очистки крыши. Снежная масса накрыла ученицу четвертого класса. Вытащили её из снежного плена без признаков жизни. Почему управляющая компания не вывезла снег со двора и другие моменты сейчас выясняет СКР по ЯНАО. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).