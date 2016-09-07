Памятник бывшему министру обороны ФРГ, участнику Сталинградской битвы в составе нацистских войск Францу Йозефу Штраусу планируют открыть в аэропорту Волгограда. Об этом объявила немецкая организация «Федеральное объединение немецких обществ Запад-Восток» (Ost-West-Wirtschafts-Forum), делегация которой посетит Волгоград в начале мая 2018 года.

Марина Каширская ИА REGNUM Единственный памятник фашистам, который должен стоять в России. (Немецкое военное кладбище Севастополь-Гончарное)

Франц Йозеф Штраус

Анонс визита немецкой делегации в Волгоград, в ходе которого и должно состояться открытие памятника, опубликован на сайте организации.

В расписании визита значится участие в торжественной церемонии открытия памятника. В самом аэропорту об этой инициативе ничего не знают, несмотря на то, что мероприятие запланировано уже на 10 мая.

Согласно программе визита, делегация прилетит в Волгоград 7 мая, а завершится визит 11 мая. На 8 мая намечен товарищеский матч молодежных сборных России и Германии по футболу. Затем гости из Германии посетят часовню, открытую на военно-мемориальном кладбище в селе Россошки. 10 мая делегация, согласно расписанию, поедет в терминал С аэропорта Волгограда, где состоится открытие бюста.

При этом отмечается, что скульптура будет установлена там, где «уже есть изображения русских конструкторов Ильюшина и Яковлева». Автором бюста называют российского скульптора из Москвы Александра Рябишева. Памятник, как говорится в программе, должен появиться в честь дружбы и сотрудничества аэропорта Волгограда и аэропорта Мюнхена, который носит имя Франца Йозефа Штрауса.

Представитель Волгоградского аэропорта сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что там не знают о планах по размещению бюста.

«Международный аэропорт «Волгоград» не располагает официальной информацией о намерениях по размещению на территории аэропорта каких-либо скульптурных композиций», — сказала ведущий специалист по связям с общественностью аэропорта Диана Бакулина.

A.Savin Международный аэропорт «Волгоград»

В администрации области ИА REGNUM также сообщили, что не в курсе планов немецкой организации.

Добавим, что о планах по открытию мемориала ранее ничего не было известно. Как сообщило ИА «Социнформбюро» со ссылкой на неназванный источник, автор идеи — житель баварского города Денкедорф, который, по некоторым данным, сейчас находится в Волгограде. Бюст уже привезли в город-герой. Он хранится на одном из складов волгоградской компании, которая ранее активно помогала строительству «мемориала примирения» советских и фашистских солдат.

По данным СМИ, сбор средств и административную поддержку Хольцу с немецкой стороны оказывает Ost-West-Wirtschafts-Forum.

Справка ИА REGNUM: Франц Йозеф Штраус — известный политический деятель Германии. В 1939 году он был призван в вермахт, после был участником Сталинградской битвы, а за отличную службу в нацистских войсках получил Железный крест и Крест «за боевые заслуги».

Солдаты вермахта в районе Сталинградского тракторного завода. 1942 г

После окончания Второй мировой войны Штраус попал в лагерь для военнопленных, но позже его освободили из-за отсутствия доказательств его военных преступлений. После этого он решил построить политическую карьеру. В 1953 году Штраус стал федеральным министром по особым поручениям, а в 1956 — министром обороны в правительстве канцлера Конрада Аденауэра.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2016 года в Санкт-Петербурге появилась мемориальная доска финскому маршалу Карлу Маннергейму — союзнику Гитлера во Второй Мировой войне и главнокомандующему финскими войсками, участвовавшими в войне против СССР.

Владислав Краев ИА REGNUM Памятная доска Маннергейму на Захарьевской улице Петербурга

В сентябре доску сняли из-за возмущения местных жителей. Только в декабре Власти Санкт-Петербурга официально признали, что финский маршал и политический деятель Карл Густав Маннергейм несет ответственность за блокаду Ленинграда и вызванные ею колоссальные жертвы среди гражданского населения, наряду с немецкими нацистами. Кроме того, в Смольном сообщили, что инициаторами установки доски Маннергейму в Петербурге были федеральные власти.