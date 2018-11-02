В Курганской области парламентарии настойчиво просят власти пересмотреть условия концессионного соглашения по мусоропереработке. Волнения в подмосковных городах служат предупреждением, напоминают о необходимости взвешенного подхода и широкого общественного обсуждения шагов по мусорной реформе, считают парламентарии Кургана, обращаясь к коллегам в областной думе и к общественности.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

В середине марта 2018 года на конкурсной основе был выбран региональный оператор обращение с ТБО в Зауралье. Им стало единственно заявившееся на конкурс ООО «Компания Рифей» из Тюмени. Участники рынка сетуют, что критерии конкурса были прописаны так, что остальные практически отметались. О данной компании известно, что это малое предприятие, учредителем его является физическое лицо, уставной капитал — 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — вывоз мусора. Основной заказчик — ПАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (СУЭНКО). И это не первый случай, когда за спиной маленького предприятия прячется большое. Случилось то, о чём громко кричали депутаты гордумы Кургана ещё на стадии формирования территориальной схемы твёрдых коммунальных отходов (ТКО): зауральским мусором займётся равнодушный распорядитель-«варяг».

Цитата из видео мусоросортировочный комплекс (Irina Ya) Сортировка мусора

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В сферу деятельности регионального оператора входит сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО по всей Курганской области. Тариф на сбор, транспортировку ТКО будут утверждены департаментом регулирования цен и тарифов Курганской области. Зауральцы замерли в ожидании скачка платы за мусор.

Сейчас обсуждается проект концессионного соглашения на 25 лет, предметом которого станет создание автоматизированного мусорообрабатывающего комплекса в Кетовском районе, что под Курганом, а также мусороперегрузочных станций с подъездными дорогами в Далматовском, Лебяжьевском, Шумихинском, Юргамышском районах.

Объем инвестиций в данную инфраструктуру определяется на основании программы концессионера. Их размер составит 2 млрд 414 млн 493 рубля. И опять кулуарно говорится, что в проекте концессионного соглашения прописываются критерии, выгодные энергобизнесу, взявшемуся за мусор. Регион же лезет в петлю зависимости. К примеру, в Чувашии инвестиционная надбавка в мусорном тарифе составила 45%. Какой она будет в Зауралье, на данный момент пока гадают.

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«Предельная выручка регионального оператора трансформируется в тариф путём её деления на объём образующихся в Курганской области отходов. Регоператор «Рифей» выиграл 12 млр рублей на десять лет. Соответственно 1,2 млрд в год и разделить на объём 279 тыс. тонн, в итоге получаем тарф за тонну, которую себе выторговал регоператор. Это более четырёх тысяч рублей за тонну мусора. Сравним с существующим тарифом на Шуховском полигоне — около 170 рублей за тонну. Вот и получаем увеличение тарифа. Плюс к этому, если будет заключено концессионное соглашение с тем же «Рифеем», то затраты конценсионера лягут дополнительным бременем к тарифу. Мы получим увеличение тарифа в 20 раз. Население Кургана готово к этому? И ещё получить мегасвалку у себя под носом, и те же проблемы, которые наблюдаются сейчас в Подмосковье», — сказал корреспонденту ИА REGNUM на условиях анонимности один из курганских парламентариев, пояснив, что вопрос тарифа ещё не затрагивался на слушаниях конкретно и очень болезненный для его избирателей.

Концессионер по критериям отбора должен вписаться в три условия: поставить в Зауралье в течение 18 месяцев мусороперерабатывающий завод и четыре мусороперегрузочные станции. Самый спорный критерий — переработка 40% от общего объема поступившего мусора. И всё. Зато региональный бюджет должен будет покрывать концессионеру выпадающие доходы. А они будут, говорят эксперты.

Первое, что смущает — отсутствие продуманных критериев по объёму поставок мусора на завод. Области не набрать заявленные в первый год работы мусороперерабатывающего комплекса 166 тыс. тонн ТКО, во второй 190 тыс. тонн, и далее не менее 220 тыс. тонн. Значит, пойдёт в ход компенсация выпадающих тонн из областного бюджета, или придётся задушить существующий перерабатывающий бизнес в Зауралье. А мусоропереработка в Курганской области представлена весьма неплохо. Строительные отходы, ткань, пластик, древесина, тетрапаки, стекло — их переработкой занимаются малые предприятия.

Завод по переработке мусора

Далее, сам Шуховской полигон, за расширение которого депутаты гордумы Кургана проголосовали через тернии, неохотно, с тучей оговорок и обещаний со стороны областных властей, даже после 60% мусорных захоронений будет накапливать в два раза больше, чем сегодня. Ведь мусор будет свозиться со всего Зауралья к непосредственной близости к Кургану. Зачем всё валить на один полигон?

Смущает депутатов и морфология состава ТКО после мусороперегрузок. Депутат Яков Сидоров назвал такую переработку «кашей», из которой трудно будет извлечь полезные фракции, она будет не востребована на рынке и годится лишь для захоронения на полигоне. Причем в департаменте природных ресурсов Зауралья, по словам Сидорова, исследования предполагаемой морфологии ТКО непосредственно перед мусоропереработкой не проводились.

Критерии концессионного соглашения по мусоропереработке выгодны исключительно бизнесу, а не бюджету региона, считают депутаты городской думы Кургана. В итоге предложено пересмотреть перечень объектов концессионного соглашения и критерии конкурса. Нельзя выставлять в соглашении критерии, где просматривается лишь бизнес-сторона.

В принципе, концессионные соглашения пересматриваются. Но, как показывает практика, в одностороннем порядке. Ранее пресс-служба губернатора Тюменской области сообщала, что в конце 2017 года власти региона пересмотрели концессию по мусоропереработке с ООО «Тюменское экологическое общество». Инвесторы предложили сократить число объектов — отказаться от строительства мусороперерабатывающего завода в Ялуторовске и мусорозагрузочной станции в Тюмени. Что позволит инвестору сократить эксплуатационные расходы на 1,3 млрд рублей. Власть пошла навстречу инвестору. И как говорят специалисты, примеров, когда власть работает в пользу бизнеса и готова пересмотреть договор — масса. Обратных примеров нет.

«В ряде регионов РФ наблюдается ситуация, при которой в рамках концессионных соглашений под видом проведения реформ субъектам навязываются заведомо невыгодные в экономическом плане модели, предусматривающие многократное увеличение тарифа для населения, строительство новых полигонов повышенной мощности и полное отсутствие переработки отходов в промышленную продукцию. При этом в дополнение на субъекты возлагается обязанность компенсировать выпадающие доходы концессионера в случае снижения поступления отходов», — говорит тюменская общественница Татьяна Леонгард.

Дмитрий Cкляренко Полигон ТБО

Курганские общественники считают в корне ошибочным переваливать по несколько раз мусор со всего региона и везти на один единственный полигон и такой же единственный мусороперерабатывающий завод.

«Гигантомания в мусоропереработке уже аукнулась в Подмосковье. У нас в Курганской области около 600 точек временного накапливания мусора. Вместо них станет четыре огромных мусоросборника, куда будут возить мусор за сотни километров. Оператору мусоропереработки, безусловно, будет удобно и нехлопотно отслеживать потоки. А населению это выльется в рост тарифа на вывоз мусора. Нет, чтобы небольшие предприятия поставить глубокой переработки мусора. А нам предлагают закрыть все свалки, чтобы работал лишь один мегаполигон», — говорит один из экспертов.

Это и многое другое идёт вразрез со стратегией Минпромторга развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, которая предполагает глубокую переработку отходов с выпуском продукции из вторичного сырья, поясняет курганский общественник, директор фирмы «ЭКО-Технопарк» Сергей Завьялов. Глубокая переработка мусора, помимо экономической и экологической составляющих, создаст новые рабочие места, загрузит машиностроительную отрасль, снизит тариф для населения, принесёт деньги в госбюджет, наконец. Так было задумано. Реализация идёт с точностью до наоборот.

«Прекрасные реформы, затеянные правительством страны, выливаются в одностороннюю гарантированную прибыль бизнеса. Слова президента Владимира Путина о том, что переработку необходимо превращать в доходный бизнес, реализуют превратно, забывая, его слова «только условия должны быть понятными, прозрачными, рыночными и не жульническими».

Что касается 40% переработки мусора — это миф. Сжать мусор различной морфологии в брикеты — это не переработка. Это просто сжатый мусор, который потом как топливо даже не применим. На сегодня перерабатывается гарантированно с пользой для промышленности стекло, пластик, банки. Многократная перевалка мусора не даст чистой морфологии. Нет иного выхода, как наладить на местах, в небольших точках сортировку.

И факт, что департамент природных ресурсов не провёл морфологическое исследование мусора, когда создавали территориальную схему отходов — это лишь минус нашим чиновникам, которые экономят копейку, чтобы потом потерять миллиарды», — считает курганский эксперт.

Ilya Plekhanov Мусоровоз

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Кроме того, эксперты отмечают, что с 1 января 2018 года регионы обязаны проводить публичные слушания и согласовывать с гражданами территориальные схемы размещения отходов, включая расположение полигонов, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, сортировочных станций. И если у тюменцев нет шансов что-то изменить, так как мусороперерабатывающие заводы строятся там полным ходом, то у курганцев есть время пересмотреть территориальную схему отходов и их переработки — законодательно её сделали гибкой, разрешено её переделывать до 2020 года. А концессионное соглашение строго регламентировано и, как говорилось выше, заключается по обыкновению в пользу бизнеса, а не людей.