Владимиро-Суздальский музей-заповедник расширяет сотрудничество с турфирмами, которые организуют путешествия для китайских туристов. По-прежнему граждане Китая занимают основное место в массе иностранных туристов. Однако пока общее количество посетителей музея стоит на месте. К тому же решения руководства могут негативно отразиться на количестве россиян, готовых заплатить за осмотр экспонатов.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Золотые ворота

В 2017 году Владимиро-Суздальский музей-заповедник посетили 1 млн 100 тысяч туристов. По сравнению с 2016 годом, несмотря на все усилия генерального директора музея Игоря Конышева, цифры не изменились.

«Среди иностранных туристов лидирует Китай — 36% от общего количества групповых посетителей музея», — сообщила 27 марта пресс-служба учреждения.

В марте 2017 года в сообщениях музея фигурировали примерно те же цифры: тогда общее количество посетителей тоже было равно 1 млн 100 тысячам человек.

«В 2016 году всемирно известные объекты национального наследия во Владимире, Гусь-Хрустальном, Суздале и Муромцеве посетили в общей сложности 1 млн 100 тыс. человек. Из них более 100 тыс. человек — это иностранные туристы. Этот показатель существенно превышает результаты предыдущих лет. Иностранный поток в наш музей в 2016 году вырос на 28% по сравнению с 2015 годом», — сообщала в начале 2017 года пресс-служба учреждения.

Анна Кумицкая ИА REGNUM На территории Суздальского кремля

При этом в 2018 году количество иностранных посетителей музея, в частности туристов из Китая, должно только расти, судя по тем мерам, которые принимаются руководством музея. Например, в начале марта гендиректор заповедника Игорь Конышев подписал соглашение с национальным туристическим офисом Visit Russia в Китае.

«Подписание соглашения стало серьезным шагом музея на пути к международному сотрудничеству с китайскими коллегами, организации совместных проектов и взаимному продвижению», — сказал тогда Игорь Конышев.

27 марта в Москве руководство музея встретилось с туроператорами, которые занимаются приемом китайцев. В частности, обсудили и пути продвижения бренда ВСМЗ в Китае.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Суздаль

При этом общий рост количества туристов в музее в 2018 году прогнозировать сложно. Среди причин — увеличение стоимости входных билетов. В среднем билет стал дороже в 2,5 раза. Так, в 2017 году он стоил 60 рублей, а в 2018 году — уже 150 рублей за человека. Кроме того, музей отменил скидку для экскурсионных групп.

Руководство музея обосновало решение тем, что цена билета гораздо ниже, чем себестоимость посещения. Например, в 2017 году себестоимость составляла 236 рублей, а в 2018 году — уже 388 рублей.

Такая ситуация не устроила туроператоров. В декабре в УФАС поступила коллективная жалоба от ООО «Туроператор Русь», ООО ТО «Русь», ООО ТК «Активный тур», ООО «Русь». Антимонопольная служба нарушений не нашла и отказала в возбуждении дела в отношении музея.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Добавим, что туроператоры из других регионов России уже заявили, что хоть повышение и не так заметно в абсолютных цифрах, урезаться придется. К тому же подорожание произошло везде: и в кафе, и в гостиницах, и в других музеях страны.

«Туристы всегда считают деньги и просят скидку, поэтому нам приходится находить способы удешевления туров. Приходится от чего-то отказываться и оставлять то, что наиболее интересно туристам, а остальное — убирать из тура, делать обзорную экскурсию без захода внутрь музея, чтобы уложиться в ценник», — процитировал представителя туристической фирмы из Ярославской области портал «Зебра ТВ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Игорь Конышев был назначен на должность директора одного из крупнейших музеев России летом 2016 года. Само решение вызвало удивление общественности: опыт работы Игоря Конышева в музейной сфере — всего несколько лет. До этого он работал в Росатоме.

Приход нового руководителя ознаменовался крупными госзакупками (автомобиль, кофейные аппараты, логотип). Кроме того, протесты вызывают и другие действия ставленника министерства: к примеру, закупка праздников «под ключ» и уничтожение экскурсионного бюро. Общественники написали письмо Владимиру Путину, однако петицию «спустили» в министерство, где якобы все проверили и сообщили: все в порядке.

В апреле 2017 года почетный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Герой Труда РФ Алиса Аксёнова лично попросила Владимира Путина разобраться в ситуации, сложившейся вокруг деятельности Игоря Конышева. Президент пообещал разобраться в ситуации и «поправить министра». После этого в Минкульте провели обсуждение дальнейшего развития музея.