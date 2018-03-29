Трагедия в Кемерове, в которой погибли 64 человека, в том числе и дети, шокировала россиян. Такое страшное горе не может не шокировать. И шок, и боль испытывают не только жители России — во всех странах мира люди несут к посольствам РФ цветы и игрушки. В китайской социальной сети WeChat, которой, помимо сотен миллионов китайцев, пользуются миллионы граждан других стран, ленты полны траурных картинок с зажжёнными свечами, игрушками; и люди, не говорящие по-русски, и русские, живущие и работающие в Юго-Восточной Азии, пишут, на русском одну и ту же фразу: «Кемерово, мы с тобой».

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар ТЦ в Кемерово

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти по погибшим в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Москва. 27 марта

Любая трагедия, в которой массово гибнут люди, а особенно дети, вызывает такую реакцию общества. Так было, когда случилась трагедия в Беслане. Ровно так реагировали нормальные люди во всем мире, когда в Париже и Лондоне взрывались террористы-смертники, когда в США от пуль отморозков гибли целые школьные классы. Это нормальная и, что главное, здоровая реакция живых нормальных людей на гибель ни в чем не повинных.

Но есть и другие. И их много. Пугающе много. Это те, кому страшная катастрофа в Кемерове, выражаясь языком карточных шулеров, «в масть».

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Безумная толпа — совершенное оружие

В первые же часы трагедии социальные сети буквально заполонили те, для кого пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в сибирском городе Кемерово стал лишь поводом, сигналом к началу активных действий. Ведь, вспомните, сколько до трагедии в Кемерове было ложных сообщений о заложенных бомбах в школах, больницах, мэриях городов, детских центрах и прочих объектах массовых посещений людей. Нужен был повод для того, чтобы как следует «качнуть лодку», разогнать безумную, неконтролируемую ярость до состояния, когда здравый смысл уступает место жажде крови. Поводом могло стать всё что угодно — любая реальная авария. Повод представился. Та волна мракобесия и совершеннейшего бессердечия, которая захлестнула социальные сети уже в первые часы трагедии, поражает своим цинизмом.

«Безумная толпа — совершенное оружие. Только у меня в ленте Фейсбук десяток человек выступили с призывом собирать подписи. Все трезвомыслящие люди понимают — этого делать нельзя до тех пор, пока не найден последний из пропавших без вести! Оплакивать пропавших без вести — это кощунство, и в первую очередь по отношению к родственникам. Свечку за упокой души поставить рука не поднимется, пока теплится хоть малейшая надежда. Президент объявил национальный траур сразу после того, как была завершена поисково-спасательная операция. Это нормальная международная практика, продиктованная здравым смыслом и уважением к памяти погибших. Однако даже из этой очевидной ситуации кто-то попытался раздуть ещё больший пожар. Нас раскачивают и пытаются превратить в безумную толпу, а точнее — в совершенное оружие, готовое пролить кровь и превратить в пособников терроризма. Ведь по большому счету Кемерово мало чем отличается от Беслана: и там, и там, погибли дети. И в обоих случаях — по вине взрослых», — написал журналист старейшей газеты Амурской области «Амурская правда» Андрей Анохин.

Анонимный звонок

«Даёшь бойкоты по всей стране!»?

Что нам сегодня предлагают на фоне трагедии? Изо всех регионов России раздаются призывы: бойкотировать работу торгово-развлекательных центров, например. Голос разума в потоке криков почти не слышен. Уполномоченный по правам предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов попытался вразумить разбушевавшихся общественников и активистов.

«Бойкотировать торговые центры — мероприятие абсолютно бессмысленное. Это все равно, что бойкотировать автомобили из-за дорожно-транспортных происшествий. Уйти и спрятаться от прогресса невозможно. Другое дело, что все необходимо приводить в соответствие. И если у активистов есть энергия, я предлагаю им направить её в другое русло: собрать факты нарушений правил пожарной безопасности. Ведь пожарные инспекторы не могут постоянно находиться в торговых центрах», — прокомментировал ситуацию омбудсмен хабаровскому ИА «Амурмедия».

Но призывы к бойкотам не утихают по сей день.

Ну, давайте тогда бойкотировать всё и сразу? Оптом? Школы, больницы, кинотеатры, музеи, стадионы, что там ещё? Давайте сами разнесём в клочья экономику собственной страны, на радость… сами знаете кому? Чего ждут от нас те, кто на волне вполне понятного испуга и шока, вызванных гибелью людей, детей, очень грамотно и профессионально раздувает истерику? Всенародного саботажа. Именно так. И речь не о мамах-активистках, которые, по вполне естественным причинам, примеряют невольно кемеровскую трагедию на себя — они всего лишь продукт этой грамотной и профессиональной работы.

Самое страшное в таких ситуациях то, что в людях пытаются раздувать жажду кровопролития. Отсюда и сотни, а затем и тысячи трупов, которые якобы вывозят КамАЗами из Кемерова, отсюда и слухи о том, что власть «всё скрывает», о «сотнях сгоревших детдомовцев» и так далее. Нет причин ничего скрывать. Нет их.

Беспорядки

Нам всем нужна «защита от дурака»

Радует, что светлых голов, которые не ведутся на провокации, даже в социальных сетях, больше.

«Я предлагаю всем успокоиться. И взять себе за правило отныне и навсегда, а не только на пару недель: идете в любое общественное место, внимательно смотрите по сторонам, все изучайте, все запоминайте. Увидели заставленный полками с товаром пожарный выход в магазине, загороженный план эвакуации, другие нарушения — доставайте телефон и снимайте! И немедленно выкладывайте в сеть. Интернет — великая сила, ей сегодня пользуются те, кому наша трагедия на руку. Так давайте использовать ее во имя добра. Если мы все, абсолютно все, будем поступать так всегда — у коррупционеров и жуликов, экономящих на безопасности нас и наших детей, просто не останется шансов. Чиновник, взявший «конвертик» и закрывший глаза на нарушения, побоится огласки и заставит владельца ТРЦ или кинотеатра устранить нарушения. Только так мы все, вместе, сообща, наведем порядок», — написала в социальной сети мама трёхлетнего малыша Марина из Москвы.

Пост Марины собрал сотни положительных отзывов.

Радует и то, что большинство людей, обычных людей, скорбящих, плачущих, рыдающих о погибших в огне в Кемерове, очень правильно оценивают ситуацию и понимают — кто виноват в случившемся:

«Я думаю, что все эти катастрофы устраивают обычные люди — работающие на рядовых должностях. В метро кто-то прикрутил что-то к чему-то проволокой, мол, и так сойдет — сошел с рельсов состав. Пишут, что в ТРЦ в Кемерове барахлила проводка — но кто-то же за неё отвечал?! Не владелец здания, не мэр, не президент — электрик, сотрудник, отвечающий за пожарную безопасность. Говорят, что билетеры запирали двери в кинозале, чтоб не было зайцев. Но ведь задача билетера — стоять у двери и проверять, и контролировать, а не точить лясы где-то на другом этаже! Допустим, на выборах можно поменять власть — президента можно поменять, парламент, губернатора… А как поменять вот этих всех обычных рядовых людей? Тех, кого Гоголь назвал «маленьким человеком»? Посмотрите на подъезды, в которых живем, — оплеваны, изгажены… Это что — Путин? А может, Трамп с мировой закулисой? Нет это мы, мы сами и наши соседи. Это мы — те самые нравственные идиоты с задержкой в развитии и параличом совести. Есть же у нас в обиходе выражение — «защита от дурака»? Увы, эта защита в очередной раз не сработала — в Кемерове. То, что случилось в ТРЦ «Зимняя вишня», — теракт. И имя террориста всем известно. Это самый страшный из всех злодеев на свете. И имя ему — Разгильдяй. Объяснять Разгильдяю про ответственность — пустое занятие. Помните, был фильм Юрия Германа. «Я отвечаю за все»? Вот хорошо бы и всем нам научиться отвечать за все в своей стране!» — написал в социальной сети Андрей Чумак.

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Нам всем сегодня очень больно. Не только родным и близким погибших, не только жителям Кемерова — всем. Мы все пережили тяжелейший шок, последствия которого будут сказываться на каждом из нас еще очень и очень долго. Что же нам всем сегодня нужно? Нам нужно успокоиться самим и позволить спокойно работать профессионалам. Президент лично сообщил инициативной группе в Кемерове, что на месте трагедии, помимо экспертов Государственного пожарного надзора и сотен других специалистов, работают сто следователей. Давайте не будем сопровождать их работу криками «Ату!». Следователям нужны холодные головы. И давайте помнить, что за безопасность в нашей стране мы отвечаем в первую очередь сами — своим неравнодушием. И давайте не проходить мимо «мелочей» — открытого канализационного люка на улице, закрытого пожарного выхода — где угодно, свисающих с крыш сосулек, готовых в любую минуту упасть на наши головы. Давайте вообще не проходить мимо мелочей. Они могут стоить вам — всем нам — жизни. Наша безопасность — ежедневная, надежная — не в отставке губернатора Кемерова, хотя тому и правда давно пора на покой. Но отставка губернатора — совсем другая история, она — не про нашу с вами ежедневную безопасность. Она не в митингах на площадях, не истерике в социальных сетях. Смена главы региона не заставит клушу-билетершу не запирать дверь в кинозал, полный детей, а сто истеричных постов в социальной сети не мотивируют разгильдяя-электрика ежедневно следить за состоянием проводки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и игрушки у Представительства Кемерово в Москве

Только мы сами можем что-то изменить.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове случился пожар. По официальным данным, в огне погибли 64 человека, в том числе — дети.

Трагедия немедленно обросла слухами, на трагедии очень многие попытались сыграть, разыграть некие, политические и не очень, карты. В России начались массовые проверки торгово-развлекательных центров, а также всех мест массового скопления людей. Между тем выяснилось, что подавляющее большинство ТРЦ попадает в категорию малого бизнеса и проверки пожарной безопасности там не проводились с 2014—2015 годов, в некоторых — с 2011-го. Это так называемые надзорные каникулы для бизнеса. Общественность сегодня считает, что власть излишне поторопилась с таким кредитом доверия бизнесу.

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