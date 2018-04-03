Сегодня день траура. Сегодня в Кемерове похоронят первые жертвы пожара, произошедшего в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта. Горе пострадавших, потерявших десятки близких, разделил весь мир. Стихийно самоорганизовавшись, люди идут к памятным местам, несут свечи, цветы, игрушки. Москва, Лондон, Берлин, Братислава, Воронеж, Санкт-Петербург, Краснодар, Стерлитамак, Астрахань, Ефремов, Алтай, Казань, Магнитогорск, Северодвинск. Сыктывкар, Щелково, Тула, Петрозаводск, Тверь, Иваново, Калининград, Смоленск, Новороссийск, Киев, Сургут, Вологда, Махачкала, Казань, Белгород, Пермь, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Королёв, Астана, Курск: десятки тысяч жителей этих и других городов собрались накануне вместе, чтобы почтить память погибших. Память детей, оказавшихся запертыми в горящем кинозале. Такой шокирующей трагедии страна не переживала давно.

42.mchs.gov.ru Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

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Лицемеры и прихлебатели

По сути, в городе Кемерово в прошедшее воскресенье произошло массовое убийство с большим количеством соучастников: владельцы и сотрудники ТЦ «Зимняя вишня», ответственные за пожарную безопасность, строительная экспертиза, надзорные органы, не находившие нарушений. И хотя преступление это совершено по разным мотивам — жадность, глупость, подлость, коррупция — факт остаётся фактом: на совести этих структур не только 64 установленных погибших посетителя торгового центра, но и много других, до сих пор числящихся без вести пропавшими. Их точное число до сих пор не известно.

42.mchs.gov.ru Пожарные у ТЦ «Зимняя вишня»

42.mchs.gov.ru Спасатели Кузбасса

Воистину в критических ситуациях срываются маски и проявляются настоящие качества человека. Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший сразу пятерых родных — троих детей, жену и сестру — борется за правду о реальных масштабах трагедии, а власти Кузбасса с самого начала попытались её скрыть. Игорь, несмотря на огромное горе, нашел в себе силы, вошел в состав инициативной группы и теперь помогает землякам, потерявшим в этой трагедии близких.

«А что мне еще делать… у меня жизнь оборвалась. Я пошел добиться правды. Моих детей не вернуть… чтобы в дальнейшем этого можно было избежать, мне хотелось оказать влияние», — сказал Игорь в интервью mir24.tv.

По его словам, общаясь с родственниками погибших, он нашел еще 13 погибших, которых не было в списке. А власти Кузбасса, судя по стенограмме совещания о ликвидации последствий пожара в Кемерове, до последнего тянули с информацией, не оповестив своевременно ни родственников пострадавших и СМИ, ни Владимира Путина.

Цитата из группы «Инцидент в Кемерово» в ВК (vk.com/incident_42) Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший сразу пятерых родных — троих детей, жену и сестру

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«Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории. Но когда я Вам докладывал, я говорил, что 27 без вести. А потом как снежный ком всё это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже всё понял. Но повторно не стал Вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, Вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Всё это видно», — вещал губернатор Аман Тулеев.

Когда глава Кузбасса это говорил, с момента трагедии минуло уже двое суток, а он к тому времени так и не нашёл в себе совести встретиться с родственниками погибших. Тулеева, по всей видимости, больше беспокоят «те, кто постоянно бузотёрит».

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«Дальше началось, как обычно, на горе на людском, начали все эти оппозиционные силы, они в момент приехали. Идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там человек 200. Что хотят? Это вообще не родственники погибших, это вообще ну те, кто постоянно бузотёрит. Мы работаем с ними и говорим: «Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы», — доложил президенту губернатор Кузбасса.

42.mchs.gov.ru Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

«Как тебе помочь, мужик?»

Не лучше повёл себя и вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, глядя в глаза Игорю Вострикову заявивший на организованном им митинге:

«Вы что на трагедии пиаритесь, мужчина?»

Спустя несколько часов чиновник всё-таки встал на колени и извинился. Но уже не перед Востриковым. Между тем те, кто смотрел интервью, где мужчина рассказывает о трагедии, подтвердят, что без комка в горле слушать его невозможно.

42.mchs.gov.ru Спасательная операция. ТЦ «Зимняя вишня»

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«Целый день его взгляд перед глазами. Совещания, документы, встречи, телефон. И все через его взгляд. И ком в горле каждый раз. Целый день я думаю о том, как через это можно пройти? Как он сейчас домой приходит? Там же еще все так же, как было до их ухода. Детские игрушки разбросанные. Порядок на кухне, наведенный женой. Вещи их в шкафу. Зубные щетки в ванной. В спальне подушки с их запахом. Не то что представить, подумать страшно, что все это происходит прямо сейчас с таким же мужиком, как ты. Только не в Вологде. А в Кемерово. И все это не кино, а взаправду.

И что ничего уже не поделать. Ничего не изменить. В Вологде уже поздний вечер. В Кемерово глубокая ночь. Как он один там сейчас в этой темноте? Среди игрушек, вещей, зубных щеток, подушек. И мне вдруг стало ясно, что все самое ужасное еще у него впереди. На кладбище. Когда гробы закроют. Когда все точки над «i» расставятся. Когда весь этот кошмар станет реальностью.

Как ты не сойдешь с ума, мужик? Как ты все это вынесешь, если я за тысячи километров от тебя думаю об этом и курить не могу. Потому что в горле ком и губы дрожат. Как помочь тебе, мужик? Какие слова сказать, какую молитву прочитать, чтобы Вселенная удержала тебя на ногах, когда вся эта жуть станет для тебя настоящим?» — задаётся вопросом обычный пользователь социальных сетей Александр Торопов.

Избежать ответственности

Но это только рядовые россияне терзаются от бессилия, высказывая, кто как может, поддержку пострадавшим. Потому что это стало нашей личной трагедией. Более сорока задохнувшихся, сгоревших на пожаре в запертом кинозале детей, уже никогда не обнимут свою маму или папу. Выгорел контактный зоопарк, в котором находились более 300 животных. Страшные крики, животные звуки страха последних видео с телефонов погибших невозможно забыть.

А у чиновников, судя по всему, совершенно другие заботы: как бы выгородить себя, как избежать ответственности, не потерять должность или работу. Это весьма наглядно демонстрирует всё та же стенограмма с совещания Владимира Путина в Кемерове. Когда десятки очевидцев говорят, что спасатели были не слишком расторопны, что были плохо подготовлены, глава МЧС Владимир Пучков невозмутимо заявляет:

«В течение семи минут в зону пожара прибыли первые боевые расчёты пожарной охраны, скорая медицинская помощь, подразделения полиции, которые приступили к выполнению первоочередных мероприятий по оказанию помощи людям. С верхних этажей здания с применением специальной техники было снято 20 человек, из торгового центра было выведено более 700 человек».

Как пострадавшие были сняты — неведомо, а как из окон пылающего четвёртого этажа под крики зевак на асфальт (а не на спасательные подушки) упали двое (мальчик 11 лет и 18-летний парень), очень наглядно можно увидеть на многочисленных видеокадрах.

Избежать ответственности, скорее всего, попытается и собственник ТЦ «Зимняя вишня» Денис Штенгелов, проживающий в Австралии. Между тем сибирский полпред президента Сергей Меняйло выяснил, что еще в 2013 году в здании торгового центра находился Кемеровский кондитерский комбинат, который, по некоторым данным, в нарушение установленного порядка был преобразован в торговый центр ООО «Зимняя вишня».

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"Будем разбираться, начиная с администрации города, которая в 2013 году дала разрешение на преобразование этой кондитерской фабрики в торговый центр. Видимо, с большими нарушениями, в том числе и строительными. Будем проводить строительную экспертизу, разбираться до конца в этом вопросе», — подчеркнул полпред.

Скорее всего, отвечать за смерти в торговом центре не хочется и генеральному директору ООО «Системный интегратор» Игорю Полозиненко.

«Правоохранители его задержали и допросили потому, что именно эта организация занимается противопожарной сигнализацией торгового центра, с 19 числа у них сигнализация уже не работала, тем не менее мер по исправлению этого недостатка не принималось. …Технически не работала. Отключилась, и никто не занимался, не выяснял, почему она не работает с 19 числа. Она просто не работала, и никто этим не занимался», — доложил президенту председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Между тем, судя по их сайту, компания «Системный интегратор» живёт и здравствует вполне себе ничего. В списках клиентов значатся промышленные предприятия, муниципальные учреждения, коммерческие организации, общепит и крупные сетевые компании.

Надеемся, что надзорные органы самым внимательным образом изучат, насколько хорошо работает противопожарная сигнализация, установленная, к примеру, в здании бизнес-центра «Сити Плаза», ночном клубе ZEFIR, развлекательном комплексе «Империя», помещении кузбасского территориального управления ОАО РЖД, в детской клинической больнице №7, в городской инфекционной клинической больнице областного центра, офисах «МТС» и многих других, указанных на сайте.

«Кемерово…»

То, что основной персонал торгового центра, почуяв опасность от пожара, сбежал и бросил на произвол детей, родителей и детей, подтвердил уже даже глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Те работники, которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, они все первыми разбежались. У нас же практически нет потерь со стороны штата торгового центра. Вы правильно сказали — если всё организовано правильно. Но здесь всё ровно наоборот. Цель другая: запустить, повторяю, 50 арендаторов и собственников, которые занимались бизнесом, а всё остальное имело просто прикладной характер, совершенно безответственный характер и содержание», — признал он в ходе совещания, проведённого Владимиром Путиным в Кемерове.

Воистину бесконечна коррупция. Бесконечна безнаказанность, попустительство, жажда быстрой наживы, вседозволенность, алчность. Забыта трагедия пожара ночного клуба «Хромая лошадь». Забыты вмиг оборванные молодые жизни. Забыты ради жизни других — краснощеких, лысоватых, лоснящихся на солнце румяных чиновников всех мастей.

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А поэтому прав мой коллега из ВГТРК Андрей Медведев — ничего не закончилось. Ни траур. Ни такие же ТЦ по всей стране. Ни чиновники, которым плевать на все. Так что надо не дать забыть Кемерово. Не дать ему повториться. А кто это сделает? Только мы сами.

Скриншот страницы сайта ООО «Системный интегратор» (Си42.рф) Страница сайта ООО «Системный интегратор», директора которого задержали и допросили потому, что именно эта организация занималась противопожарной сигнализацией сгоревшего торгового центра в Кемерове

И еще: горе бывает разное, и реакция на него может быть различна. Но только у таких, кто допустил трагедию в Кемерове и во многих других местах, процесс «горевания» описан еще полтора века назад в одноимённом рассказе Чехова.

Токарь Григорий Петров избивал свою жену Матрёну, но после того, как увидел горе в её старческих глазах («как глядят святые на иконах или умирающие»), когда она умерла (по всей видимости от побоев) по дороге в больницу, герой рассказа сокрушался, что погоревать как следует не успел:

«Не успело еще начаться его горе, как уж готова развязка», «Ему не так жалко, как досадно». (А. П. Чехов)

От осознания того, что всё повторяется и может повториться вновь, еще горче становится.

Кемерово, дорогое! Твоё горе безутешно. Скорблю вместе с тобой, плачу вместе с тобой. И невозможно подобрать слова, которые бы отражали все чувства по поводу случившегося. Безутешна боль матерей. По официальным данным, жертвами трагедии в ТЦ числятся 64 человека, из них 41 ребенок. Урок, полученный такой страшной ценой, не забудется никогда.