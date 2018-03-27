Эхо трагедии, произошедшей в Кемерово, где 25 марта в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, из которых более 40 детей, раздалось по всей стране. В Нижегородской области, чтобы избежать повторения беды, решено провести проверку соблюдения норм пожарной безопасности во всех учреждениях массового пребывания граждан.

Цитата из видео «Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» ТЦ «Зимняя вишня»

В областном правительстве — новые лица. Финалиста конкурса «Лидеры России» Алексея Алехина назначили на пост главы департамента туризма и народных художественных промыслов. Глеб Никитин планирует создать в области кадровый резерв муниципальных и государственных служащих.

В администрации Нижнего Новгорода назревает очередной конфликт — проекты-победители рейтингового голосования, прошедшего в день выборов президента РФ 18 марта 2018 года, не все будут благоустроены в первую очередь, как предполагалось. Например, победившие сквер Чкалова и сквер Героев «требуют значительного финансирования», а, по словам властей, «имеющиеся средства не позволят провести требующийся объем работ на должном уровне». Горожане возмущены: «А зачем же было включать проект в бюллетень, или обещанного три года ждут?»

Глава региона ратует за увеличение объёма промпроизводства в Нижегородской области до 1,5 триллиона рублей к 2020 году, а в это время в регионе сложилась очень неблагоприятная обстановка для малого и среднего бизнеса. За 2017 год область покинули 18,5 тыс. налогоплательщиков.

Anton Starikov Деньги

Минэкономразвития области рассказало, где в регионе лучше жилось в 2017 году, а стадион «Нижний Новгород», где пройдут матчи мундиаля, получил разрешение на ввод.

Мэр Владимир Панов продолжил формат живых встреч с жителями районов Нижнего Новгорода. На этот раз он рассказал, почему в Сормово пока не будут строить метро и когда реально говорить об этом проекте.

Один из депутатов думы Нижнего Новгорода выступил за отставку председателя комиссии города по транспорту Алексея Гойхмана за то, что «в сфере транспорта ситуация близка к бардаку и за Гойхманом накопилось много грехов». Городские депутаты также усомнились в наличии плана ремонта дорог, потому как «список этих дорог должен появиться к 1 марта», но март подходит к концу, а депутатам план и список ещё не предоставили.

Два депутата Сорокиных снова стали героями информационной повестки Нижнего Новгорода. Экс-мэру, зампредседателю Законодательного собрания области Олегу Сорокину предъявили обвинение ещё по одной статье, защитники сняли фильм, в котором пытаются его оправдать, называя всю ситуацию попыткой давления, а адвокаты не смогли обжаловать продление содержания под стражей. Его полный тёзка, но депутат городской думы Олег Сорокин может лишиться мандата. Требование об этом выдвинула прокуратура, видимо, хотела напомнить, что посещать заседания всё же нужно, чай, не только для депутатских корочек избирался.

Что-то неладное творится в нижегородском парламенте — фигурант на фигуранте, так и с кворумом скоро проблемы возникнуть могут. Правоохранительные органы объявили в розыск братьев Глушковых, один из которых, Александр, является депутатом Законодательного собрания Нижегородской области. Братья являются фигурантами уголовного дела по статье мошенничество.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области ТЦ «Зимняя вишня»

Чужой беды не бывает

Трагедия в Кемерове, где при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, из которых 41 ребёнок, откликнулась болью в сердцах жителей всей России. Чужой беды не бывает, — говорят жители Нижегородской области, соболезнуя семьям, в которые пришло горе, и несут цветы и игрушки к стихийным мемориалам в столице региона в память о погибших. Одновременно с болью об ушедших так рано и со злостью на тех, чьи халатность погубила столько жизней, нижегородцы боятся. Боятся оказаться в подобной огненной ловушке, которые есть в каждом городе, и не одна. Торговые центры, построенные из горючих материалов, торгово-развлекательные комплексы, где эвакуационные выходы существуют лишь номинально и чаще всего заперты. Множество других нарушений, на которые закрывают глаза надзорные ведомства. Они есть. Делать вид, что это не так, можно сколь угодно долго, но ничего не меняется. Нижний Новгород — в пятёрке лидеров среди городов-миллионников в стране по показателю обеспеченности торговыми площадями. 523 «квадрата» на 1 тыс. человек. Огромная зона риска.

В Нижегородской области, как и в других регионах страны, чтобы не допустить повторения случившегося в Кемерове, по поручению Генпрокуратуры будут проведены массовые внеплановые проверки с привлечением сотрудников МЧС. В регионе решено торговыми центрами не ограничиваться, надзорные органы придут во все места массового пребывания и отдыха.

«Сейчас готовятся соответствующие документы, составляются графики проверок. Нужно, чтобы это не было формальностью, проверкой для галочки. От этой работы зависят человеческие жизни», — заявил врио губернатора Глеб Никитин.

Регион также готов принять в свои медучреждения пострадавших от пожара. Такое обещание дал Никитин, ведь в области есть сильная медицинская школа именно по ожоговому направлению.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области ТЦ «Зимняя вишня»

Рыба гниёт с головы

Любая беда такого масштаба, как в Кемерове, всегда начинается задолго до. Один маленький человек — винтик в системе взял небольшую (на его взгляд) взятку, чтобы закрыть глаза на нарушение, другой эту мзду дал. Один не проверил работоспособность систем, другой не проконтролировал. Но «рыба начинает пахнуть с головы», то есть именно пример «сильных мира сего», что так допустимо, затачивает эту систему на безалаберность, халатность и неуважение к букве закона. А в Нижегородской области что не неделя, так коррупционный скандал, а то и не один.

На прошлой неделе ИА REGNUM сообщало, что начальник УФНС по области Владимир Шелепов, который не отработал даже три года на своём посту, обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Завершения расследования и вердикта суда он будет ждать в СИЗО. Но это дело лишь верхушка айсберга.

Читайте также: Суд отправил под арест главу УФНС по Нижегородской области

Пока власти региона ратуют за необходимость прироста объёмов промышленного производства до 1,5 трлн рублей через пару лет, за 2017 год из области сбежали в другие регионы за лучшей долей 18,5 тыс. налогоплательщиков. Тех самых, что через налоги в бюджет финансируют социальные и образовательные программы. Цифры «налоговых мигрантов» в три раза больше, чем в 2015 году, до назначения Шелепова.

Когда 20 марта 2018 года в УФНС по области на совещании представляли нового руководителя — Виктора Большакова, заместитель полпреда президента в ПФО Олег Машковцев сказал, что «за последние три года в Нижегородской области сложилась непростая ситуация». Отметил он и то, что «динамика налоговых поступлений от налогоплательщиков региона в бюджеты всех уровней темпами меньше, чем по округу и по стране в целом», а также «недостатки в работе налоговых органов региона, связанные с неправильным исчислением имущественных налогов физических лиц».

К слову, на прошедшей неделе в здании налоговой инспекции Приокского района Нижнего Новгорода прошли обыски. Об этом сообщали областные СМИ, но подробности неизвестны.

Bryansktoday.ru Депутат

Депутаты Сорокины

Малоприятная для общества ситуация сложилась и в депутатском корпусе региона. Прокуратура области 21 марта распространила официальное сообщение о том, что в думу Нижнего Новгорода внесено представление о досрочном прекращении полномочий депутата Олега Владимировича Сорокина. Того самого, что в феврале 2018 года на 1 год 7 месяцев лишили водительских прав.

Сейчас же проверка показала, что в справке о доходах народный избранник забыл указать договор займа на 9 млн рублей, задекларировав только доход менее 800 тыс. рублей, чем, собственно, занизил свои доходы за 2016 год. Официально дума требование надзорного ведомства не комментирует и решения пока не вынесла.

Не лишним будет напомнить, что из-за подобной же забывчивости в 2017 году оскандалились депутаты двух соседних регионов — в Ижевске от думы требуют лишить мандатов пятерых депутатов, а в Пензе дума уже лишилась трёх депутатов из 14, у которых выявили недостоверные сведения в декларациях о доходах. Остальным 11 нарушителям, чтобы не нарушить кворум в законотворческом органе, где всего 35 депутатов, вынесли предупреждение.

Читайте также: Мандат на стол: Ижевская дума лишится пяти депутатов?

Пока один Сорокин под угрозой лишения мандата, другой, но областной депутат, бывший мэр Нижнего Новгорода, но тоже Олег Сорокин до середины мая 2018 года останется в СИЗО. Апелляция адвокатов об изменении меры пресечения судом была отклонена. А газета «Коммерсантъ» сообщает, что зампредседателю парламента кроме уже вменяемого дела о взятке предъявили обвинение в похищении человека.

George Hodan Арест

Напомним, речь идёт о деле полковника МВД в отставке Евгения Воронина и экс-оперуполномоченного Романа Маркеева, которые были задержаны в марте по обвинению в похищении в апреле 2004 года Александра Н. С последнего, по мнению следствия, требовали дать признательные показания по покушению на Сорокина в 2003 году.

Читайте подробнее: Нижегородская сепарация и новое дело о покушении: обзор недели

Несмотря на все обвинения, в области и за ее пределами у Сорокина осталась поддержка со стороны ряда политиков, общественных деятелей. Так, в Москве прошел пресс-показ фильма в защиту арестованного экс-мэра Нижнего Новгорода. Фильм назвали «Опровержение», а снял его нижегородский журналист Александр Демин. Выступая после показа, автор фильма заявил, что им он «делает опровержение лжи», изложенной в ранее запущенном в сети фильме «Пожиратель». В последнем ситуация подана прямо противоположно творению Демина.

Пока Сорокин ждёт завершения расследования в СИЗО, его коллега по областному парламенту Александр Глушков объявлен в розыск. Он также, но уже совместно с братом Владимиром — тоже депутатом, но Земского собрания Балахнинского района, стал обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере. СУ СК РФ по области официально сообщило, что в отношении братьев Глушковых возбуждено уголовное дело по фактам строительства торгового центра, произведённого «под видом необходимости реконструкции комплекса автостанции в г. Балахна Нижегородской области». Сделано это было «по поддельной проектной документации, путём внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, на земельном участке, предназначенном для эксплуатации автостанции». Событие происходило с 2013 по 2016 год, а строительство ТЦ на месте автостанции лишило жителей Балахнинского района транспортного узла. Участок и здание были приобретены по заниженной стоимости. Ущерб бюджету оценивается в 26 млн 600 тыс. рублей.

Братья объявлены в розыск «в связи с тем, что они скрылись от органов следствия».

Как стало известно позднее, нижегородское региональное отделение «Единой России» приостановило членство депутата Александра Глушкова из-за этого уголовного дела. От греха подальше.

ИА REGNUM Выборы

Денег нет, но вы держитесь

В единый день выборов 18 марта 2018 года в Нижнем Новгороде не только выбирали президента, но и общественные площадки, которые предстоит благоустроить в первоочередном порядке. Горожанам был предложен список из 81 позиций, но выборы прошли, и оказалось, что как минимум на два проекта-победителя в бюджете денег нет. Как же так, зачем же его включили в перечень тогда? На этот вопрос ответил, или скорее попытался ответить заместитель департамента и благоустройства администрации Нижнего Новгорода Роман Ухабин.

«Очерёдность благоустройства общественных пространств определяли, взвешивая все нюансы: в шести районах города площадки, занявшие первую строчку, начнут благоустраиваться уже в этом году; по двум площадкам в Московском и Канавинском районах члены общественной комиссии приняли решение внести небольшие корректировки. В первую очередь в этих районах начнётся благоустройство общественных пространств, занявших вторую строчку рейтинга. Это — сквер по улице Григорьева (Канавинский район) и сквер на улице Просвещенской (Московский район). Обоснования для этих изменений взвешены и аргументированы. Комплексное и качественное благоустройство сквера Чкалова (Канавинский район) и сквера Героев (Московский район) требует значительного финансирования. Имеющиеся средства не позволят провести требующийся объем работ на должном уровне. Для того, чтобы реализация программы в данных районах не задержалась, и было принято такое решение», — заявил он.

И даже пообещал вернуться позднее к объектам, которые в двух районах заняли первое место в рейтинге. Вот только не ранее 2019 года. Нижегородцы возмутились.

«Жители проголосовали, выяснилось, что на некоторые территории денег нет, но муниципалитет будет держать их на контроле. Как? Ну как-то будет. Главное ведь что уже проголосовали», «Территории, ставшие народными фаворитами, как обещалось, должны быть благоустроены в первую очередь. Но обещать — дело господское, а исполнять — холопское. И вот благоустройство двух скверов-победителей народного голосования в Канавинском (по ул. Григорьева) и Московском (по ул. Просвещенская) районах откладывается. Причина стара как мир: в насуленных золотых горах копеечки на претворение мечты в реальность не нашлось», — писали нижегородские телеграм-каналы.

А у депутата Госдумы РФ Александра Курдюмова вопросы вызвало появление «в бюллетене для голосования улицы Большая Покровская», ведь «столько денег туда было потрачено».

"В прошлом году начали вроде как благое дело — «комплексное благоустройство». Только вот начали за здравие, а закончили по старой доброй русской традиции, хотя финансирование было более чем достаточным — более 150 млн. руб. из бюджетов всех уровней выделили. Но о каком благоустройстве за такую цену речь, если по новой дороге сейчас даже ходить опасно? — возмущён депутат. — В итоге ещё и полугода не прошло, а уже необходимо делать повторный ремонт и реставрацию. А самое страшное, что старую плитку, которая могла бы ещё прослужить столько же лет, просто выкинули. С этим тоже надо разобраться, куда, сколько, кто принял решение, какой ущерб нанесён государству».

MarsBars Бюджет

Дела думские

Не обошлось без налёта скандальности на заседаниях комитетов думы Нижнего Новгорода, состоявшихся в преддверии очередной сессии. На последней, к слову, среди основных вопросов повестки стало увеличение доходной и расходной частей бюджета города — на 491,9 млн рублей каждая. При этом 473,3 млн рублей — это возвращённые из бюджета области неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов 2017 года.

Тогда же в день сессии 21 марта вступили в силу изменения городского устава. Теперь правомочным считается заседание думы, если «на нем присутствует не менее половины от установленной уставом численности депутатов», правовые акты думы принимаются большинством голосов, кроме решения о самороспуске, отставке главы, а глава города может отклонить нормативный правовой акт думы города и в течение 10 дней возвратить его с мотивированным обоснованием. Кроме того, с думой не согласуются кандидатуры заместителей главы.

Среди заметных событий, но не сессии, а предшествующего ей заседания комитета, можно назвать заявление депутата Евгения Лазарева о намерении инициировать отставку председателя комиссии по транспорту Алексея Гойхмана за то, что «в сфере транспорта ситуация близка к бардаку и за Гойхманом накопилось много грехов».

"Ситуация, которая складывается в сфере транспорта: странные закупки, несоблюдение графика движения общественного транспорта, работа департамента транспорта в пользу частников и как следствие снижение доходов муниципального транспорта, которое ведет к банкротству», — цитирует депутата издание «НТА-Поволжье».

Архив Метростроя Добровольцы, строители метрополитена

В число грехов Гойхмана зачислена и задержка решения по строительству линии метро в сторону Сормово. К слову, на встрече с жителями района 21 марта глава города Владимир Панов также сказал несколько слов об этом проекте. Всё свелось к тому, что пока средств на это нет.

«Строительство метро возможно только в том случае, если у нас будут деньги из федерального бюджета. Сегодня мы строим «Стрелку», хотя это не совсем правильно. Вместо «Стрелки» лучше бы построили метро в Сормово. Но город готовится к чемпионату мира, и это приоритет. Метро в том виде, которое есть, для нас планово-убыточно. Город ежегодно дотирует метро. Я уверен, что губернатор нас поддержит, и мы будем работать, чтобы нам выделили федеральные субсидии. Если это случится, то в двадцатые годы мы будем планировать строительство метро в Сормово», — цитирует Панова издание nn.ru.

Возвращаясь к депутатам, отметим, что также ими был поднят вопрос ремонта дорог. Народные избранники усомнились, что у администрации есть план работ на этот год, ведь в установленные сроки они его так и не увидели. На это замдиректора департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Роман Ухабин уточнил, что документы есть и работы начнутся с 1 апреля. Волноваться не о чем.

Про этот законотворческий орган можно много говорить — хорошего и плохого. Вот только режет глаза тот факт, что на официальном сайте думы и 26 марта 2018 года, когда вся страна оплакивала погибших при пожаре в Кемерово детей и взрослых, и 27 марта, когда были разобраны завалы здания, так и не появились слова соболезнования. Более того, 26 марта на сайте опубликовали информацию о торжественном приёме по случаю Дня работника культуры на 30 марта, а 27 марта с утра за подписью председателя Дмитрия Барыкина было опубликовано поздравление с международным днем театра.

Только после официального подписания указа президента РФ на сайте появились сведения о трауре. Просто приказ и ни слово соболезнования от себя.

Цинизм или душевная чёрствость? Пусть это останется на совести аппарата думы города.

Pixelbay.com Чиновник

Кадровый вопрос

Говоря о событиях прошедшей недели, нельзя оставить без внимания кадровый вопрос. В правительстве области новый сотрудник. Департамент туризма и народных художественных промыслов регионального правительства возглавил финалист конкурса «Лидеры России» Алексей Алехин, до этого являвшийся общественным представителем Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Нижегородской области. Конкурс проводился по поручению главы государства для выявления и развития перспективных руководителей нового поколения.

«Мы будем постоянно сотрудничать с участниками конкурса, чьи лидерские качества востребованы регионом. В области есть немало возможностей для роста и развития и присутствует огромный запрос на новые кадры, в том числе в муниципалитетах», — заявил Глеб Никитин.

Цифры недели

В сфере экономики на прошедшей неделе среди важных событий можно отметить получение разрешения на ввод стадиона «Нижний Новгород», где пройдут матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018, и обнародование рейтинга муниципалитетов области по уровню развития.

Относительно стадиона Глеб Никитин отметил, что «ещё есть целый ряд моментов, которые предстоит решить в связи с адаптацией арены к режиму чемпионата мира» и «впереди работы по благоустройству территории вокруг стадиона, которые начнутся с наступлением тепла».

Рейтинг районов был составлен министерством экономического развития и инвестиций области по результатам социально-экономического развития в 2017 году.

Kmd.dk Экономика

По информации ведомства, 13 территорий имеют уровень выше среднего, 34 являются «середнячками», а пять — ниже среднего.

«Уровень социально-экономического развития выше среднего стабильно наблюдается в Кстовском, Богородском, Городецком районах и городских округах г. Арзамас, г. Бор, г. Выкса, г. Дзержинск, г. Нижний Новгород, г. Саров», — сообщает министерство, добавив, что в Ковернинском, Павловском районах и городах Первомайск и Кулебаки наблюдался в прошлом году рост показателей, связанных с объёмами инвестиций в реальный сектор экономики, отгруженной продукции, заработной платой.

К слову, из бюджета области дополнительно решено выделить 200 млн рублей в этом году по программе «Развитие промышленности Нижегородской области». Львиная доля средств пойдёт на субсидии 30 предприятиям, чтобы они могли возместить часть процентов по кредитам, взятым на инвестиционные проекты. Внебюджетные инвестиции в предприятия, которым окажут поддержку, за год составят около 1 млрд рублей.

Ещё одна важная цифра недели — 284,6 млн рублей. Именно столько правительство РФ выделит Нижегородской области на увеличение расходов по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы в этом году. Областной бюджет на эти цели запланировал 102,3 млн рублей.