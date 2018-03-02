Мандат на стол: Ижевская дума лишится пяти депутатов?

Ижевск, , 14:08 — REGNUM Решение Октябрьского районного суда Ижевска, по сути лишившее мандатов шестерых депутатов городской думы, устоялось в апелляционной инстанции — Верховный суд Удмуртии отклонил жалобу городской думы. К этому моменту один из фигурантов уже покинул представительный орган власти. Теперь угроза «отставки» нависла над пятью действующими депутатами. Решение в законную силу пока не вступило, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Административным истцом в деле, который обжалует бездействие городской думы столицы Удмуртии, выступает прокурор Октябрьского района Ижевска. Заинтересованными лицами, то есть депутатами, которые в декларациях о своих доходах и имуществе предоставили недостоверные данные, в деле выступают Денис Балакин, Алексей Гарипов, Дмитрий Данилов, Сергей Иванов, Дмитрий Чистяков и Сергей Шишкин.

Председателя думы Олега Гарина суд обязал рассмотреть вопрос досрочного прекращения полномочий пяти оставшихся депутатов. Дмитрий Чистяков в конце ноября 2017 года был назначен заместителем главы администрации Ижевска по социальной политике и депутатом уже не является.

В комментариях удмуртским СМИ Гарипов отметил, что вопрос будет рассматриваться, когда решение вступит в законную силу. Также вероятно, законотворческий орган попытается подать кассацию на определение Верховного суда Удмуртии. Председатель городской думы добавил, что на взгляд депутатской комиссии, «это незначительные нарушения» и «они не содержат коррупционной какой-то составляющей, а закон в первую очередь говорит о коррупции». Он также напомнил о том, что депутаты не получают зарплату из бюджета.

Отметим, осенью 2017 года прокуратура обнаружила недочёты в декларациях 29 депутатов из 42, но самые серьёзные, например, неуказание некоторого имущества, были у шести депутатов. В связи с тем, что думой в отношении депутатов никакие меры предприняты не были, прокурор обратился в суд, обжалуя бездействие.

«Мы ранее направляли по этому поводу письмо на имя председателя городской думы, на что получили ответ «принято к сведению». Никаких действий не последовало», — цитирует и.о. прокурора Андрея Осипова издание «Udm-info».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году схожий скандал случился в Пензе. Там городская дума лишилась трёх депутатов из 14, у которых выявили недостоверные сведения в декларациях о доходах. При этом, чтобы не блокировать работу законотворческого органа, где всего 35 депутатов, в отношении остальных 11 нарушителей дело ограничилось предупреждением.

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