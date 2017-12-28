Благодаря предыдущему пункту — негласному одобрению американской стороной размещения в Саудовской Аравии и в Турции комплексов С-400 — в регионе создалась интересная ситуация. Теперь и та, и другая сторона конфликта, то есть и Турция с саудитами, и Иран с Сирией, «прикрыты» с воздуха одним и тем же оружием. Причем так как в масштабах Ближнего Востока С-400 выполняет роль стратегического ПВО (один комплекс прикрывает всю территорию страны или большую ее часть), то более мощных и дорогих систем у них нет, они просто нецелесообразны. Таким образом, и та, и другая сторона хорошо защищена от авиа- и ракетных ударов, причем гарантом этой защиты выступают не США, известные частыми сменами политического курса, а Россия, уже много лет занимающей достаточно стабильную позицию. В то же время нельзя забывать, что хоть и негласной, но всеобщей практикой в деле торговли высокотехнологичным оружием является оставление так называемых закладок — специальных встраиваемых устройств, позволяющих стране-производителю оружия дистанционно отключить оружие или вывести его из строя. Для России это не только гарантия мира с этими государствами, но и веский аргумент в споре о том, должна ли каждая из них выполнять достигнутые договоренности.