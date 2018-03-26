Скандал за скандалом, — именно так можно окрестить информационную повестку Татарии в 2018 году. Прошедшая неделя не стала исключением. Только отгремел шум, связанный с уголовным делом и самоубийством заместителя министра здравоохранения РТ Елены Шишмаревой, как новый высокопоставленный фигурант и новое коррупционное дело. Глава федерации профсоюзов республики Татьяна Водопьянова подозревается в коммерческом подкупе. В сети разошёлся видеоролик с её признанием вины, но позднее стало известно, что она отказалась от своих первоначальных показаний, сообщив, что это наветы, а после и вовсе слегла в больницу.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Плодотворно прошла неделя и у республиканских властей — во время визита в Женеву Рустам Минниханов встретился с представителями швейцарского бизнеса. Например, один из мировых лидеров в производстве железнодорожного пассажирского транспорта концерн «Штадлер» рассматривает возможность локализации своего производства на территории региона. Но самым обсуждаемым событием женевского вояжа стали не экономические встречи, а просьба Минниханова включить в переводчик гугл-транслейт татарский язык, совершить эдакий выход на мировой рынок.

На прошлой же неделе в регионе прошло очередное заседание республиканского парламента, на котором об итогах года отчиталось правительство РТ. На нём же прозвучало, что мусоросжигательному заводу, против которого второй год протестуют жители Казани, быть. Чуть позднее стало известно, что площадка под него определена недалеко от нового микрорайона, где живут соципотечники и молодые семьи. В Татарии назревает новая волна протеста горожан, считающих, что завод негативно скажется на экологии и здоровье жителей, при этом горожане готовы и «трассы перекрывать», а чиновникам советуют забрать стройку на «казанскую рублёвку» — в элитный посёлок Боровое Матюшино, где те «понастроили себе дач».

A.Savin Леонид Слуцкий

Дело по обвинению депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в домогательствах, имело неожиданное продолжение в Татарии. Депутат Госдумы от региона Фатих Сибагатуллин, известный своим скандалом с сотрудником ГИБДД, сравнил в своём публичном выступлении журналистов со слугами, а журналисткам рекомендовал прилично одеваться и «разные части тела не показывать». Общественность негативно отнеслась к выступлению Сибагатуллина, напомнив ему, что депутаты тоже своего рода слуги народа, а замсекретаря партии «Единая Россия» и вовсе потребовал от депутата извиниться перед сотрудниками СМИ. Правда, депутат на это сначала прореагировал весьма резко, заявив, что они ему «не указ», но спустя пару дней всё-таки извинился в ключе, что «его неправильно поняли».

В Казани нормативным актом утвердили список специальных мест встречи депутатов с избирателями без предварительного согласования с местными властями. Большинство площадок оказались на окраинах города — городские депутаты посчитали, что власти притесняют их.

Не обошлось на этой неделе без происшествий. Вокруг расселения аварийного общежития в Зеленодольске возник скандал. Казанские СМИ со ссылкой на местных жителей жаловались на выселение чуть ли не с ОМОНом, а городские власти всячески опровергали это.

В посёлке Большие Клыки жители, узнав, что генеральным планом Казани по зоне их жилой застройки планируется строительство скоростной дороги, готовы взяться за вилы, чтобы отстоять свои права на жизнь в привычных местах.

Zamunu45 Рустам Минниханов

Женевский вояж Минниханова

Перед своим краткосрочным отпуском Рустам Минниханов с рабочим визитом посетил Женеву. В столице Швейцарии у делегации республики была весьма насыщенная программа, хотя казанские СМИ основной акцент сделали на просьбу главы ввести в популярный мировой переводчик гугл-транслейт татарский язык. Данный вопрос был поднят на встрече с татарской диаспорой Гульжихан Кашаевой, которая отметила, что «поддержке татарского языка могло бы способствовать включение в систему популярного онлайн-переводчика Google Translate». Рустам Минниханов предложил главе минсвязи РТ Роману Шайхутдинову рассмотреть эту возможность.

Из крупных результатов швейцарского вояжа можно отметить соглашение о намерениях между Швейцарским научно-исследовательским центром электроники и микротехнологий (CSEM) и министерством информатизации и связи РТ. Суть его не раскрывается, но известно, что CSEM занимается широким спектром исследований и разработок, например, выпускает модули для космических спутников, имеет опыт в обработке информации и написании программного обеспечения, работая в том числе и в сфере биотехнологий, энергетики, строительства, сельского хозяйства.

На встрече с представителями компании по производству компрессорного оборудования «Буркхардт Компрешн», чьи поршневые компрессоры уже стоят на заводах «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», было достигнута договорённость о дальнейшем развитии.

Pxhere.com Железнодоржный состав

А мировой гигант в производстве железнодорожного пассажирского транспорта швейцарский концерн «Штадлер», который планирует локализовать своё производство в России, в качестве потенциальной площадки готов рассмотреть Татарию.

Рустам Минниханов пригласил представителей концерна посетить республики и предложил в качестве возможной площадки одну из производственных зон.

«Татарстан для локализации своих производственных линий уже выбрали многие мировые компании. Для вас мы также готовы оказать необходимое содействие», — заявил он.

После завершения делового форума «Швейцария — Татарстан» делегация от региона подписала соглашение о сотрудничестве между Союзом торговых палат Швейцария-Россия и стран СНГ и Торгово-промышленной палатой РТ, а таккже соглашение о намерениях между технопарком InnoPark и его казанским собратом «ИТ-парком».

Так что домой татарские власти приехали не с пустыми руками.

Профсоюзный скандал

21 марта 2018 года следователи сообщили, что председатель Федерации профсоюзов Татарии Татьяна Водопьянова стала фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе. По мнению следствия, она принуждала руководство принадлежащего федерации санатория «Бакирово» страховать её жизнь на 500 тыс. рублей, а потом выплачивать страховую премию. Эти события, по данным следователей, длились с 2009 года, и за эти годы «натекло» почти 3 млн рублей.

Sledcom.ru Следственный комитет Российской Федерации

На официальном сайте СУ СК РФ по республике 21 марта появилось сообщение, что в отношении профсоюзного лидера возбуждено уголовное дело по п. «б, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере»). Там же сообщалось, что в двух квартирах подозреваемой в Казани и в доме в селе Набережные Моркваши прошли обыски, и была «изъята необходимая документация и денежные средства». А уже «под давлением собранных доказательств Водопьянова написала явку с повинной, сообщив об аналогичных фактах незаконного получения денежных средств в 2009—2014 годы».

Позднее Водопьянова в комментариях казанским СМИ заявила, что никакой вины не чувствует, а признания даны под психологическим давлением.

«Уголовное дело возбуждено на основе наветов со стороны бывшего руководства санатория «Бакирово», которое было уличено нами в систематических крупных хищениях», — цитирует слова профсоюзного председателя правительственное издание «Татар-информ».

Татьяна Водопьянова также уточнила, что уже обратилась по данным событиям в правоохранительные органы и будет настаивать на возбуждении уголовного дела. Рассказывая о беседе у следователя, она отметила, что «в течение 6 часов на меня оказывалось психологическое давление, я была лишена возможности пригласить адвоката» и «под угрозой оказаться в камере я была вынуждена дать показания, которые впоследствии расценили как признательные».

Чуть позднее появились данные, что 63-летняя Водопьянова в больнице с гипертоническим кризом. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в конце мая 2017 года именно Татьяна Водопьянова на фоне общих аплодисментов власти самим себе публично заявила, что «рост реальной заработной платы в Татарстане прекратился в конце 2014 года и по итогам 2016 года она составила 99,7%», а «покупательная способность заработной платы в республике за 2016 год снизилась до уровня 2011 года».

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putevodnik Зарплата

Власть с отчётом

Повестка сессии Госсовета РТ, прошедшей 22 марта 2018 года, включала более четырёх десятков вопросов, но самым важным из них, пожалуй, стал отчёт правительства региона о работе за 2017 год.

Алексей Песошин, отметив, что «несмотря на сохраняющееся внешнее давление и санкции, в Татарстане, как и в целом по стране, продолжается экономический рост» — валовый региональный продукт составил 2 трлн 115 млрд рублей, относительно предыдущего года рост был 102,8%. Но тут же премьер-министр РТ отметил, что в республике наблюдался недостаточный уровень производительности труда, слабая кооперация между хозяйствующими субъектами, низкий уровень энергоэффективности и износ основных фондов, дефицит кадров, недостаток инвестиционных ресурсов и уровень развития инфраструктуры.

Не обошёл он внимание и одну из главных проблем Татарии в 2017 году — банковский кризис, похоронивший шесть банков, а с ним и накопления жителей. Песошин напомнил, что кроме программы льготной поддержки пострадавших предпринимателей в мае 2017 года был запущен республиканский фонд поддержки.

«Источниками формирования финансовой базы фонда является девелоперская деятельность и поступление благотворительных взносов. С первого ноября фонд приступил к финансовой поддержке юридических лиц. Задача фонда — до 2020 года оказать поддержку более 85% юридических и физических лиц, включённых в реестр требований кредиторов банков. Данный вопрос находится на постоянном контроле», — резюмировал он.

Вторая проблема Татарии — обманутые дольщики, кои, по данным премьер-министра, вложили свои деньги в 33 недостроя, которые только предстоит сдать. В прошлом году удалось достроить шесть домов в Казани и закрыть вопрос для 1004 дольщиков.

«К 2020 году мы планируем этот вопрос закрыть полностью. В этом году планируется завершить 21 объект, из которых семь уже построены», — уточнил Алексей Песошин.

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Bryansktoday.ru Чиновник

Вне повестки доклада прошли вопросы от депутатов. Последних, в частности, интересовало, как обстоят дела с землёй для многодетных семей и средствами на лекарства для жителей региона с редкими заболеваниями.

По первому вопросу Песошин отметил, что из 49 тыс. многодетных семей 44,5 тысяч уже подали заявление, предоставлено 29 тыс. участков, но есть дефицит земли в Казани и Набережных Челнах, а также есть проблемы с инженерной инфраструктурой.

«Нет программ на федеральном уровне», — отметил Песошин, отвечая на вопрос об инфраструктуре, и уточнил, что потребность в средствах, когда заявлений от семей региона было на уровне 30 тыс., была порядка 35—37 млрд рублей.

Сейчас суммы гораздо больше, но где изыскать средства, власти республики пока не придумали.

По вопросу орфанных или редких заболеваний ответ дал глава региона Рустам Минниханов, присутствовавший на сессии. Он заявил, что намерен ещё раз поднять вопрос финансирования этих пациентов на федеральном уровне.

«Это не только наша проблема, по всей стране она существует. В целом на федеральном уровне этот вопрос будем поднимать», — заявил Минниханов, добавив, что есть такие больные, на лекарства для которых в год нужно 60—80 млн рублей на одного.

Глава Татарии также подчеркнул, что тема эта непростая, и существуют западные компании, которые находят больных редкими заболеваниями и предлагают свои дорогостоящие препараты.

«Это огромный бизнес тех структур, которые поставляют эти лекарства. Но вопрос не только в деньгах. Здесь надо поставить все точки», — резюмировал Минниханов.

Anton Starikov Деньги

По озвученной информации, дефицит средств для таких пациентов в Татарии уже составляет около 960 млн рублей. Отмечалось, что ежегодно на одного пациента требуется порядка 43 млн рублей.

Напомним, несколько лет назад полномочия по лекарственному обеспечению пациентов с редкими болезнями были переданы на уровень регионов без соответствующих доходных источников. Жители регионов стали заложниками ситуации, когда у бюджетов нет средств на их лекарства, а собственных накоплений на это не хватает.

Не обошлось на заседании Госсовета РТ и без некоторого налёта скандальности. При назначении мировых судей, которым открылась сессия, у одной из кандидатов на пост судьи в семье обнаружился нарушитель административного законодательства, на что ей попеняли депутаты. В свою очередь, кандидат пообещала повторно провести разъяснительную беседу с супругом и его братом, после чего её утвердили на следующий срок.

«Мусорный завод»: место выбрано, но жители против

Одним из важных событий сессии стало заявление премьер-министра РТ Алексея Песошина о мусоросжигательном заводе, который стал «яблоком раздора» и вызвал протест со стороны жителей Казани. Более года они всячески пытаются доказать, что сжигание мусора — это неэкологичный метод переработки отходов. Проводились митинги, писались открытые письма, а в марте 2018 года через одиночные пикеты горожане пытались добиться встречи с Рустамом Миннихановым. Но, похоже, диалог не состоится, ибо 22 марта на сессии в присутствии главы региона Алексей Песошин заявил, что заводу быть и уже выбрана площадка под него. Минниханов это никак не опроверг, а позже пресс-служба главы региона сделала заявление, что «в настоящее время под строительство мусоросжигательного завода рассматривается участок в Зеленодольском районе недалеко от посёлка Осиново, уже находящийся в собственности одной из дочерних структур компании-инвестора».

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mermyhh Свалка

Жители ближайших жилых застроек не верят заверениям властей об экологичности завода и предлагают перенести его на «казанскую рублёвку» — в район Боровое Матюшино. Кроме того, властям напомнили, что рядом с предполагаемым местом размещения выделены участки многодетным семьям, построены дома для соципотечников.

А в выходные жители жилого массива «Салават Купере», микрорайона «Радужный» и посёлка Осиново собрались на стихийный сход. По разным оценкам, было от 300 до 600 участников. Такое количество жителей давно не собиралось в Казани и на заранее анонсированные митинги, что уж говорить о стихийных сборах. Участники схода заявили, что готовы выйти всем составом, а это около 20 тыс. человек. На митинге вспоминали Боровое Матюшино и его высокопоставленных жильцов — «пусть в Боровых строят, где дачи себе отгрохали!».

Следует отметить, что присутствовавшие на сходе сотрудники полиции разгонять его не стали, а постояли в сторонке, блюдя порядок.

Жители Казани и ближайший населённых пунктов сдаваться не намерены и будут дальше настаивать на запрете строительства.

«Мы хотим дышать свежим воздухом! Мы не хотим дышать этими диоксинами! Мы будем отстаивать свои права. Если надо будет, пойдем на митинги и перекрывать М7. В планах у нас и такое есть. По-другому нас не слышат, не хотят слышать», — цитирует одну из участниц схода издание «Бизнес-онлайн».

ИА REGNUM Свалка

О слугах, журналистах и депутатах

История с обвинением депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого в домогательствах получила неожиданное продолжение в Казани, спровоцировав новый скандал.

Напомним, 21 марта 2018 года госдумовская комиссия по этике не нашла нарушений в действиях депутата в связи с обвинениями в домогательствах к журналисткам.

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Эту историю не обошли своим вниманием и татарские депутаты. Так, парламентарий из Татарии Фатих Сибагатуллин, известный своим конфликтом с остановившим его сотрудником ГИБДД, которого он назвал «шпингалетом», при комментировании ситуации казанским СМИ высказался достаточно резко.

«Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. Володин сказал им: «Если не нравится, пусть освещают в другом месте». Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать. Я много прожил и много видел женщин. А тех журналисток не видел и видеть не хочу», — цитирует его слова издание «Реальное время».

Это высказывание получило резонансную реакцию от журналистов республики, депутатов и политиков. На официальном сайте «Единой России», членом которой является депутат, даже появилось сообщение за подписью замсекретаря генсовета Евгений Ревенко. В нём говорилось, что слова депутата не являются позицией партии и тот в свою очередь не прав и должен извиниться.

«Крайне возмутительна и некорректна позиция коллеги-депутата Фатиха Сибагатуллина, назвавшего журналистов «слугами». Она не имеет ничего общего с позицией «Единой России» и наших депутатов», — написал Ревенко.

Сначала Сибагатуллин заявил, что партия ему не указ, так как на выборах он шёл самовыдвиженцем, и извиняться он не будет, но, видимо, под давлением общественного мнения 25 марта он изменил свою позицию. На правительственном портале «Татар-информ» появилось сообщение, что депутата просто неправильно поняли.

«Если мои слова не так поняли — я искренне прошу прощения у журналистов, никого не хотел обидеть. С большим уважением отношусь к вашему труду, у меня много друзей-журналистов», — заявил Сибагатуллин.

Но, как говорится, ложечки нашлись, а осадочек остался. Тем более этот депутат не первый раз становится фигурантом скандала именно из-за своей словесной несдержанности.

Интересное предложение в свете истории с депутатом Слуцким сделал член Совета Федерации от Татарии Олег Морозов. Он предложил принять закон, где был бы расшифрован термин «сексуальное домогательство», а также предусмотрены этические или правовые последствия этого действия.

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Как депутатов Казани «притеснили»

Депутаты Казанской городской думы, которых пару недель назад жёстко раскритиковал глава республики, сравнив с пассажирами не на своих местах, возмущены решением исполкома города. Своим нормативным актом ведомство утвердило перечень открытых площадок и домов культуры, где депутаты смогут встречаться со своими избирателями, не согласуя встречу с властями, как требуется для публичных мероприятий. Большинство площадок оказались на окраине города, например, в Дербышках, посёлке Юдино, что и вызвало недовольство народных избранников.

Помещение депутату предоставят по заявлению бесплатно, но уведомить власти нужно за пять рабочих дней до дня встречи. Отказать в согласовании могут, например, в силу неудовлетворительного технического состояния помещения или же если ранее на это место уже запланировал встречу другой депутат или заявлено иное мероприятие.

Мнения депутатов из Казани разделились. Одни восприняли площадки как «дополнительную опцию», но были и те, кто недоволен.

«Я возмущена. Это ущемление прав депутатов и их избирателей. Власти выбрали самые отдалённые площадки. Неужели люди с Горок поедут в Мирный?», — цитирует слова депутата от фракции «Справедливой России» Рушании Бильгильдеевой газета «Коммерсантъ».

Напомним, подобные нововведения — это федеральная инициатива. В мае 2017 года Госдума РФ приняла закон, по которому встреча с избирателями практически приравнялась к митингам, а это значит, необходимо официальное уведомление, площадка должна соответствовать требованиям по вместимости и так далее. Специально отведенные места, которые определяет местная администрация, в согласованиях не нуждаются.

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Протест

Дорога, жители и протест с вилами

В казанских СМИ появилась информация, что жители посёлка Большие Клыки планируют отстаивать свои дома с вилами в руках, если понадобится.

Издание Inkazan пишет, что новый генеральный план Казани на месте малоэтажной жилой застройки предполагает строительство скоростной магистрали, что совершенно не устраивает местных жителей. Предполагается, что дорога соединит жилой комплекс «Весна» и улицу Академика Сахарова.

Участки для строительства жилья выдавались в 1995 году. Местные жители со ссылкой на власти говорят, что под снос могут попасть 50 домов, но, по другой информации, речь идёт уже только о восьми постройках.

Владельцы домов сообщили казанским журналистам, что даже внутренние дороги отстраивали самостоятельно, а власть в этом вопросе не помогала, а теперь их фактически планируют выгнать с привычных уже обустроенных мест. Откуда-то появился и протокол публичных слушаний 2015 года, вот только не был на них ни один местный житель, так как не знали о встрече.

«Письма ещё никто не получал, но все в напряжении, что делать. У многих семьи, у кого-то дома ипотечные в залоге у банка. Какие суммы, какие компенсации кто получит, вообще непонятно. И вообще, люди не хотят уезжать с этого места», — цитирует одну из жительниц Наилю Г. издание.

В этом деле больше вопросов, чем ответов, а официально власти ситуацию вокруг прокладки дороги через Белые Клыки не комментируют.

Mil.ru Расселение

Зеленодольск: аварийный «детектив»

Ещё одна история с множеством вопросов произошла на прошлой неделе в Зеленодольске — городе, который уже многие месяцы не сходит с информационной повестки из-за споров местных жителей, проживающих в аварийном фонде, и властей. Аварийщики Зеленодольска, как и соседнего Чистополя, не согласны с размером выкупной цены чуть более 11 тыс. рублей за «квадрат» и в судах оспаривают выселение, ведь «выплат от власти» не хватит на благоустроенное жильё. Рыночная цена жилья уже давно в три раза больше, вот только власти не готовы поднимать планку, а жители стали заложниками ситуации.

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В этот раз основными фигурантами истории стали жильцы четырехэтажного дома на улице Гоголя, 45а.

От пресс-службы Зеленодольского района появилась информация, что 23 марта «рухнула часть кирпичной стены четырехэтажного дома». Там же уточнялось, что обрушение было 4 кв. м, но в связи с риском дальнейшего разрушения здания жильцам предложено временно переехать в санаторий посёлка Васильево. Десять семей уже воспользовались предложением. Всего в доме 69 квартир, где зарегистрированы почти 140 человек.

StockSnap Жилой фонд

На самом здании висит объявление, из которого следует, что дом в программу по расселению аварийного фонда не попал, но на основании решения межведомственной комиссии «признан имеющим угрозу чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением дома».

«Вам необходимо в течении 24 часов с момента уведомления освободить жилые помещения! В случае отказа расселения будет рассмотрен вопрос о выселении в судебном порядке», — гласило объявление.

Именно ультимативность уведомления вызвала шквал эмоций у жителей. В соцсетях появился «крик о помощи» от них, в котором они назвали себя людьми, которые «в одночасье стали бомжами».

«Нашему дому более 80 лет, и уже давно он должен был быть снесен. Но по документам он был совершенно в порядке до момента, пока сегодня несущая стена не дала трещину и не накренилась. Прибыло МЧС и признало дом опасным для проживания, — пишут один из жильцов — У меня трое детей, у соседей еще больше, родственников нет в Зеленодольске. Куда мне идти, если только ставить палатки в управе с моим двухмесячным малышом?».

Этот пост был растиражирован казанскими СМИ, поднялась волна обсуждения, некоторые телеграм-каналы начали писать о выселении силами ОМОНа. На это глава Зеленодольского района Александр Тыгин выступил с опровержением.

«Расселять будут исключительно в добровольном порядке. Потому что дом под угрозой обрушения. Никакого ОМОНа там нет и быть не может», — цитирует его издание Inkazan.

История с зеленодольским общежитием не завершена и по сей день, жители не хотят выезжать в неизвестность — во временные комнаты в санатории.