Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на китайский импорт, объем которого составляет около $60 млрд. Американская администрация уже предприняла ряд политических мер, направленных на изменение экономических практик КНР, которые, по мнению администрации, наносят ущерб американским предприятиям. Как оказалось, совсем немногие американские компании приветствуют решение Трампа о введении пошлин. Недавно президент торговой палаты США Том Донохью заявил, что «пошлины могут привести к разрушительной торговой войне, сопряженной с серьезными последствиями для экономического роста США и рабочих мест», пишет Терри Миллер в статье для американского издания The Hill.

Дональд Трамп

Проблема с пошлинами заключается в том, что их не будет оплачивать ни китайский бизнес, ни правительство КНР. Дополнительные расходы понесут американские потребители и предприятия. Надежда американской администрации заключается в том, что более высокие цены на китайские товары сократят спрос на американском рынке, что в свою очередь нанесет ущерб китайским производителям. Это больше похоже на отрезание собственной ноги для того, чтобы причинить ущерб сапожнику.

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Кроме того, помимо ущерба, который США нанесли сами себе, существует вероятность ответных действий со стороны КНР. В Пекине уже заявили, что ответные меры обязательно последуют. Есть опасность, что ответные действия КНР ударят напрямую по американским фермерам. Добро пожаловать в «разрушительную торговую войну», о которой говорил Донохью. Отрицательная реакция американского бизнес-сообщества на введение новых пошлин была значительной. Это говорит о том, что многие американские производители уверены в том, что текущие торговые и инвестиционные отношения с Китаем действительно приносят им пользу.

Несомненно, что Китай преследует собственные интересы в рамках торговли с США. В Китае нет рыночной экономики. В стране действуют ограничения и меры контроля. Но эти искусственные экономические ограничения сдерживают экономический прогресс и уменьшают прибыль от торговли, как для Пекина, так и для его партнеров. Однако американские компании нельзя назвать жертвами китайской экономической политики. Предприятия США налаживают торговые и инвестиционные отношения с КНР только в том случае, если такие отношения приносят выгоду. Когда нет выгоды, нет и торговли.

Цитата из к/ф «Возвращение дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг — США Американо-китайское противостояние

Трамп ополчился против торгового дефицита США с Китаем, утверждая, что Пекин использует Соединенные Штаты в своих интересах. Однако американские компании ведут торговлю с КНР на добровольной основе, следовательно, можно сказать, что США тоже используют КНР в своих целях. В этом заключается смысл свободной торговли: обе стороны заключают соглашение на взаимовыгодных условиях. Американская администрация, похоже, решила сосредоточиться на тех предприятиях, которые сталкиваются с китайской конкуренцией. Безусловно, на это нужно обратить внимание. Но большинство предприятий США только выигрывают от экономических отношений с КНР.

Американские экспортеры получают доступ к китайскому рынку. Американские производители извлекают выгоду из импортных китайских товаров, которые необходимы для процесса производства. Китайские инвестиции в экономику США приводят к созданию новых рабочих мест. Американские потребители тоже в выигрыше: они могут экономить на более дешевых китайских товарах. Все эти граждане США тоже заслуживают внимания американской администрации.

Капиталистическая экономика сама позволяет рынку определять цены на товары и уровень производства. Когда правительство вмешивается в этот процесс, устанавливая пошлины или другие торговые ограничения, это играет на руку одним гражданам США и подрывает интересы других. Такой фаворитизм крайне оскорбителен для американского чувства справедливости.

Стоп

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Согласно индексу экономической свободы, США остаются одной из самых свободных экономик в мире, тогда как индекс экономической свободы в КНР гораздо ниже. США не должны вносить ограничения в собственную экономику, поскольку, в таком случае действия Вашингтона начинают напоминать экономические практики Пекина.

Сложившиеся торговые отношения с Китаем приносят США больше пользы, чем ограничение торговли с Пекином за счет введения пошлин. Нет сомнений в том, что Китай может быть опасным конкурентом для американских предприятий, но Вашингтон всегда может использовать жесткие переговоры. Администрации Трампа не нужно об этом забывать, когда она решает вмешаться в сложившиеся экономические отношения, которые устраивают как американские предприятия, так и американских потребителей.