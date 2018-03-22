Тот факт, что президент США Дональд Трамп поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах вопреки предостережениям своей команды, говорит о том, что у Кремля что-то на него есть. На этом фоне актуальным остается вопрос, из-за что же Трамп так боится Путина, пишет редакция американского издания The New York Times в одной из своих статей.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

Так, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан не сдерживал себя в выражениях, общаясь с журналистами по поводу сделанных Трампом поздравлений Путину в связи с победой на «подтасованных» выборах.

Джон Бреннан

Читайте также: Бывший глава ЦРУ предложил «тайно убивать русских» в Сирии

«Я думаю, что он боится президента России», — заявил Бреннан. — Русские, по моему мнению, имеют богатый опыт того, как обращаться с г-ном Трампом. У них, возможно, есть что-то, что может обличить его».

Возможность наличия у Кремля компромата на Трампа неоднократно обсуждалась на протяжении всего прошлого года. Такие опасения были вызваны тем, что Трамп продемонстрировал мистическое обожание перед российским лидером, из-за которого глава Белого дома закрывал глаза на агрессивное поведение и преступления Москвы, в частности, вмешательство в выборы 2016 года.

Ряд сторонников нынешнего американского лидера указывает на то, что бывший президент США Барак Обама также звонил Путину после победы того на выборах 2012 года. Однако обстоятельства теперь совсем другие. За прошедшие с того момента годы Путин, подчеркивает издание, стал все более «авторитарным лидером», «сокрушившим политическую оппозицию себе и организовавший себе крайне одностороннее переизбрание».

В американских спецслужбах выражают уверенность в том, что российский лидер вмешивался от имени Трампа в американские выборы 2016 года и многих стран Европы, они также утверждают, что Москва уже пытается вмешаться в выборы 2018 года в США.

Россия «аннексировала» Крым в 2014 году, она «ведет войну» в различных частях Украины и позволяет президенту Сирии Башару Асаду действовать безнаказанно. И хотя администрация США недавно ввела свои первые значительные санкции против России за вмешательство в выборы и ряд вредоносных кибератак, а также обвинила Москву в отравлении бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, сам Трамп так и не стал критиковать Путина или призывать привлечь его к ответственности. И состоявшийся 20 марта разговор лишь подтвердил этот подход.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский след

По мнению издания, то, что Трамп не сказал Путину, было намного важнее, чем то, что он все же сказал. Так, глава Белого дома не потребовал он российского коллеги перестать вмешиваться в выборы в США и других стран, он даже не поднял вопрос причастности Москвы к отравлению Скрипаля. Он ни слова не сказал о несправедливости российской политической системы. Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила безразличие Трампа, указав, что не Вашингтону ставить под сомнение то, как другие страны проводят их выборы.

Разрыв между Трампом и его советниками, которые, кажется, более серьезно восприняли угрозы со стороны России, становится все отчетливей. Так, по словам одного из высокопоставленных членов администрации, Трамп не хочет вызывать враждебность Путина, поскольку создание нормальных отношений между двумя лидерами — это единственный способ улучшения отношений между двумя странами. 20 марта президент заявил, что он надеется встретиться с Путиным в скором времени и обсудить пути предотвращения гонки вооружений, которую и тот, и другой развязали из-за своей «болтовни» и инвестиций в новое оружие.

Нахождение путей взаимодействия и предотвращения гонки вооружений носит, несомненно, важный характер, однако непонятно, каким образом «похвала» и «замирение» «хулигана» поспособствуют продвижению интересов США. Совсем не такой подход Трамп использует в случае с такими противниками, как Иран и Северная Корея, или даже с некоторыми союзниками.

Пока Трамп заигрывает с Путиным, критика Трампа со стороны специального прокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием вмешательства России в выборы 2016 года, становится все острее. Само же расследование проливает свет на все более тревожные признаки наличия целой сети контактов, связывающей приближенных Трампа с Россией.

Так, бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн признал свою вину в том, что он лгал о своих связях с Россией. То же самое сделали и бывший советник Трампа Джордж Пападопулос, бывший заместитель главы предвыборного штаба Трампа Роберт Гейтс и бывший его глава Пол Манафорт.

Кремль. Москва

Мюллер выписал предписание компании Трампа с требованием предоставить любые документы, связанные с Россией. По словам демократов, в комиссии по разведке палаты представителей заявили, что Трамп «активным образом обсуждал деловую сделку в Москве с находящимся под санкциями банком» в ходе предвыборной кампании 2016 года. Мюллер также выдвинул обвинения против 13 граждан России, которые пошли на сговор с целью саботировать выборы и добиться избрания Трампа в Белый дом.

Бреннану, заключает издание, известно о возможных угрозах США больше, нежели большинству, однако он не единственный, кто поднимает этот вопрос. За звонок Путину Трампа уже раскритиковал сенатор Джон Маккейн, который заявил, что «президент США не руководит свободным миром, поздравляя диктаторов в победе в подставных выборах». Таким образом, если Трамп не является «прихвостнем Путина», ему пора это доказать.