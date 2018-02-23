Газовое противостояние на Кипре возобновляется

Никосия, , 15:12 — REGNUM Противостояние по поводу разведки природного газа на шельфе Кипра возобновилось. Президент Никос Анастасиадис призвал Турцию и турок-киприотов вернуться за стол переговоров, если они прекратят нарушение суверенных прав Республики Кипр в ее исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Такую инициативу лидер греков-киприотов выдвинул в письменном заявлении, опубликованном в среду, сообщает Cyprus-Mail.

Во вторник Турция расширила блокаду, которая предотвращает возможность морского бурения для добычи природного газа итальянской энергетической компанией ENI внутри исключительной экономической зоны Кипра.

Началось это около двух недель назад, когда турецкие военные корабли, заявляющие, что они участвуют в военных учениях в восточных водах острова, перехватили буровое судно Saipem 12 000 по пути в Каттлфиш, участок в Блоке 3, где планировалось развернуть разведочное бурение газовой скважины.

Турция опубликовала уведомление в международной системе оповещения NAVTEX о своих планах нахождения в районе Блока 3. Срок этого уведомления должен был истечь в четверг, однако во вторник Анкара выпустила новое уведомление до 10 марта.

Анастасиадис фактически сразу же призвал турецкую сторону прекратить блокаду и возобновить переговоры о воссоединении острова: «Я хочу еще раз публично обратиться к Турции и турко-киприотской стороне с просьбой немедленно отреагировать на мой призыв вернуться за стол переговоров, если они прекратят нарушать суверенные права Республики Кипр в ИЭЗ», — подчеркнул президент.

Турки-киприоты, в свою очередь, утверждают, что они также имеют права на природные ресурсы острова. Напомним, что Турецкая Республика Северного Кипра претендует фактически на половину всей исключительной экономической зоны острова, включая блоки 1, 2, 3, 8, 9, 12 и 13 (см. иллюстрацию).

Примечательно, что и Турция претендует на части различных блоков ИЭЗ Кипра, заявляя, что эти области являются частью континентального шельфа страны. Претензия Анкары касается блоков 1, 4, 5, 6 и 7 к югу и юго-западу от острова.

По сообщениям кипрских СМИ, в марте ожидается, что Турция начнет разведку нефти и газа в восточном Средиземноморье. В настоящее время судно Deepsea Metro II в Турции проходит техническую подготовку и отправится в регион сразу же после обретения турецкого названия.

Анастасиадис назвал претензии турок-киприотов необоснованными, сославшись на соглашение, достигнутое бывшим президентом Республики Кипр Димитрисом Христофиасом и бывшим лидером турок-киприотов Мехметом Али Талатом. В соглашении предусматривалось, что любые решения, касающиеся морских зон, континентального шельфа, ИЭЗ, будут осуществляться после воссоединения федерального правительства.

Лидер греков-киприотов также добавил, что правительство уже представило в парламенте законопроект, который предусматривает создание фонда, аналогичного норвежскому суверенному фонду, для управления поступлениями от углеводородов, обеспечивая, таким образом, «интересы существующих и будущих поколений всех киприотов».

Несмотря на все предложения Анастасиадиса, министр иностранных дел ТРСК Кудрет Озерсай тайно отправился в Италию, где встретился с генеральным директором ENI Клаудио Дескальзи. По данным турецкого информационного агентства Dogan, ENI предпочла в конфликт не вмешиваться и заявила о стремлении найти его дипломатическое решение. Между тем сама Италия предупредила, что противостояние может повлиять на уровень экономичесекого роста и благосостояния всего острова.