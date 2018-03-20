Некоторое время назад со ссылкой на претенциозный американский исследовательско-пропагандистский центр по борьбе с тоталитарными режимами мы уже писали о том, как Владимира Путина в Штатах походя назначили коммунистическим лидером. Теперь тот же центр срывает покровы, объясняя, что на самом деле стоит за выборами в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Американская пропаганда

Стажер госдепа в политотделе американской миссии в НАТО Солейль Сайкс считает, что популярность Путина перевешивает насущные проблемы России, среди которых она называет мрачное экономическое положение из-за санкций; нехватку продовольствия, вызванную ответными запретами на импорт; ограничение для компаний доступа к иностранным инвестициям, финансовым услугам и технологиям; безудержную коррупцию. Ситуация, по мнению госдеповского политрука, напоминает советский разрыв между могущественной номенклатурой и хвалимым, но пускаемым в расход простым гражданином. При этом самым возмутительным и недопустимым в глазах сертифицированного пропагандиста является продолжающаяся поддержка президента Путина народом. Россиянам рекомендуется не верить глазами своим, а верить тому, кто лучше знает их настоящее и будущее, то есть экспертам госдепа. На чём же начинающий теоретик от политологии строит свои утверждения, бесконечно веря в схематику Оруэлла?

Оруэлл предупреждал как раз об опасности, которую несет с собой входящая в конфликт с реальностью пропаганда. Смешное и нелепое положение, в которое попал Запад, пытаясь все свои проблемы списать на одного человека, представителя другой культуры, — говорит, прежде всего, о том, что западная идеологическая модель подходит к своему исчерпанию. Борьба с тоталитаризмом, под которую чохом пытаются загнать совершенно разные общественные устройства ХХ века, выглядит всё менее убедительной и логически перспективной. Следовательно, и провалы будут всё более привычными для того, кто пытается делать выводы на основе теории, которая раз за разом подтверждает свою ошибочность. И ведь дело не только в России. Не понимая, например, естественность европейского протеста, желая приписать наступающий крах нынешней системы всё тому же единственному злодею, натовская пропаганда демонстрирует свою неспособность проснуться даже в самый критический момент.

Голос Америки, советский агитационный плакат

А ведь, казалось бы, после проигрыша Хиллари Клинтон на выборах и возрастающих успехов партий евроскептиков в ЕС уже пора начать что-то понимать и делать соответствующие выводы. Но судя по тексту госпожи политрука Сайкес, молодежь продолжают готовить по тем же теоретическим предписаниям, которые были вполне неадекватны уже в ХХ веке. Новостей здесь, как водится, две. Одна — хорошая. С такой системой пропаганды каждая следующая сложность в политической обстановке будет возникать для совокупного Запада как гром среди ясного неба. Придется каждую неудачу объяснять вмешательством некоего злого божества, и мы даже знаем, как его зовут. Плохая же новость — в том, что ослабление теоретической базы, неумение понять объективные причины того или иного события неумолимо увеличивает шансы возникновения горячего конфликта. Непосредственного. На эту опасность указывал и Путин, выступая перед Федеральным собранием. Сайкес пишет:

«На международном уровне победа Путина, скорее всего, будет означать дальнейшую поддержку авторитарных режимов и вызовов европейским и трансатлантическим отношениям».

Остается только сказать спасибо авторам термина «тоталитаризм», закрывшим для многих современных социологов возможность объективной оценки и строгого научного прогноза. Понятно, чем возмущает партнерство России и Китая, которое по сути означает невозможность изолировать РФ. Но пусть также возмутит пропагандистов и возрастающее сотрудничество РФ со странами континентальной Европы, которые участвуют в «Северном потоке — 2», восстанавливаемые связи с африканскими государствами и успехи на Ближнем Востоке. С учетом перечисленного госдеповская концепция изоляции и удушения России выглядит и вовсе беспомощным легким сновидением. Либерально-глобализаторская модель объединения мира под несменяемой гегемонией единого полюса силы в лице США провалилась, но тоска по ней будет грызть сердца натовских пропагандистов еще некоторое время.

Kremlin.ru Президент России В.В.Путин

Сайкес предупреждает, что Путину еще шесть лет придется маскировать беды своей страны «рискованными внешнеполитическими гамбитами», которые наряду с адской машиной промывания мозгов и помогают ему поддерживать власть. Самое поразительное во всех этих дипломированных пропагандистах — то, что они полагают, будто лучше самих россиян знают об их реальных проблемах. Да и россияне в такой картинке — сущие дурачки, не видящие проблем даже в экономике, не замечающие, что им нечего есть, настолько успешно их отвлекает от урчащего живота путинское «укрепление авторитарных режимов» в Сирии и Венесуэле (!). Сайкес высмеивает — или сожалеет? — что на первый план в одобрении Путина народом выходят такие понятия, как патриотизм, гражданственность, национальное самосознание, видение российской истории и исторический оптимизм. Забавно, что примерно за такой же джентльменский набор критиковали Дональда Трампа на последней Мюнхенской конференции по безопасности, так что остается лишь посоветовать официальной американской пропаганде сначала разобраться с позицией собственного президента и с тем, за что поддерживают его американские граждане. Пока же они будут безуспешно пытаться повторить смелый эксперимент штатовских СМИ, за год так и не пробивших трамповскую оборону, исторический оптимизм рискует распространиться и по Европе, где всё больше набирает обороты придавленное Евросоюзом национальное самосознание.

Что касается постулата о том, что все перечисленные базовые смыслы могут быть обеспечены только консолидированным государством во главе с Путиным, то так ли это плохо, как нас пытаются уверить? У россиян есть с чем сравнить. И опыт слабого государства — организованного не без благословений США — запомнится русским надолго. Важно, чтобы российское государство не теряло своей консолидации вне зависимости от фамилии его лидера. Лидера мы уже добились, осталось добиться граждан. А если наши западные партнеры будут продолжать политику внешнего давления и пропаганды в духе госдеповского политрука Сайкес, то можно надеяться, что этот процесс ускорится. Во благо России, аминь.