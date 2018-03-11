Россия в Африке

Михаил Демурин, , 00:11 — REGNUM

Завершилась пятидневная поездка Сергея Лаврова по нескольким важным африканским странам, отношения России с которыми уходят своими корнями ещё в годы нашей помощи их народам в борьбе на национальную независимость (с одной из них — Эфиопией отношения вообще имеют более чем столетнюю историю). По её результатам можно составить впечатление как о пользе и возможностях современного двустороннего сотрудничества и его перспективах, так и шире — о современных позициях нашей страны в Африке в целом. Подведём её итоги по отдельным странам, а потом остановимся на соображениях общего порядка.

Во всех странах Лавров был принят их высшими руководителями, провел переговоры с министрами иностранных дел и руководителями многих других министерств, задействованных в двустороннем сотрудничестве. Везде отмечался дружественный, в ряде случаев — доверительный характер отношений, глубокое взаимопонимание, близость или совпадение позиций по международным вопросам, готовность к совместным действиям в интересах совершенствования существующего мирового порядка на основах справедливости. Лейтмотивом переговоров являлось также взаимное желание «подтянуть» торгово-экономическое сотрудничество до уровня политического диалога.

Ангола

Ведущим направлением сотрудничества является алмазодобывающая отрасль. В Анголе давно и успешно работают российская компания «АЛРОСА», а также банк ВТБ. В ходе визита речь шла о расширении взаимодействия в добыче полезных ископаемых с акцентом на газовую сферу.

Из крупных российских компаний интерес к работе в Анголе проявляют «КамАЗ», «Роснефть», «Зарубежнефть», «Газпром нефть», «Уралвагонзавод», «Гражданские самолеты Сухого», «Технопромэкспорт», «Росатом». Активен интерес среднего и малого бизнеса. Оба правительства поощряют его. Работает двусторонняя Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, пятое заседание которой пройдет в этом году в Москве.

Имеются планы по развитию сотрудничества в области сельского хозяйства, а также высокотехнологичных отраслей, включая космос (в настоящее время на геостационарной орбите проходит техническое испытание ангольский спутник) и мирное использование атомной энергии.

Прочные традиции имеет помощь России Анголе в сфере образования и подготовки кадров. В настоящее время в нашей стране обучается более 1100 ангольцев и ежегодно выделяется более 130 стипендий.

Давнюю историю имеют связи наших стран в военно-технической сфере; в этой сфере работает соответствующий российско-ангольский межправительственный комитет. Российские и ангольские специальные службы тесно взаимодействуют по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом; в России осуществляется подготовки кадров для ангольских полицейских структур.

В Анголе бережно относятся к памяти тех граждан СССР и России, которые отдали свои жизни, помогая ангольцам завоевать и сохранить свою независимость. В общей сложности в этой борьбе приняли участие более 100 тысяч наших граждан, 80 человек сложили свои головы, сотни были ранены. В ходе визита в Луанде был открыт Мемориальный камень «В память о тех, кто боролся за независимую Анголу».

Намибия

В качестве наиболее перспективного направления обеими сторонами в настоящий момент рассматривается сфера добычи и переработки урана. На завершающем этапе находится работа над двусторонним соглашением о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. Имеется в виду, что оно будет охватывать самые различные области — от медицины и современных технологий вплоть до потенциального строительства в Намибии атомной электростанции.

Предметом обсуждения на предстоящем в этом году 8-м заседании Межправительственной российско-намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству станут также перспективные направления партнерства в разработке других полезных ископаемых, в частности алмазов, энергетике, сельском хозяйстве, гражданской авиации и железнодорожном сообщении, образовании, телекоммуникациях и туризме. Кроме того профильные российские компании заинтересованы в получении в Намибии более широких возможностей в сфере рыболовства, военно-технического сотрудничества, по которому работает отдельная рабочая группа в рамках Межправительственной комиссии.

Намибию стоит назвать в числе африканских стран, с которыми у России сложился наиболеедоверительный политический диалог, охватывающий самые различные сферы от региональных конфликтов до глобальной стабильности. Неудивительно, что именно в Виндхуке Сергей Лавров сделал акцент на несогласии с попытками навязать извне жителям Африки решения относительно каких бы то ни было конфликтов на Африканском континенте и намерении нашей страны на деле оказывать содействие урегулированию конфликтов и кризисов в Африке, вести поиск решения социально-экономических проблем африканских государств с опорой прежде всего на подходы самих африканцев, помогая им обрести в этих усилиях должную поддержку международного сообщества.

Мозамбик

Отношения России с этой страной сегодня развиты не в такой степени, как с Анголой и Намибией, хотя тоже имеют давнюю и насыщенную историю. В апреле этого года в столице Мозамбика Мапуту пройдёт лишь первое заседание двусторонней межправительственной комиссии.

Такое положение объясняется несколькими причинами, но прежде всего — непростой внутренней ситуацией в Мозамбике, где неурегулированными остаются взаимоотношения правящей Партии Фрелимо и антиправительственного движения РЕНАМО (Мозамбикское национальное сопротивление), оформившегося в оппозиционную партию с таким же названием. В 1992 году РЕНАМО прекратило вооружённую борьбу, два десятилетия участвовало в политической жизни страны, добивалось значительных результатов (лучший в 1999 году: почти 39% на парламентских выборах и 47% на выборах президента). Впоследствии оно растеряло часть этого политического ресурса, в 2012 году вернулось к вооружённым методам борьбы и лишь в 2016 году вновь отказалось от них. В настоящее время правящий в Мозамбике режим ищет долгосрочных договорённостей с оппозицией, о чём Сергей Лавров и был проинформирован в ходе переговоров.

Сферы российско-мозамбикских экономических связей традиционны: поиск и добыча полезных ископаемых, энергетика, военно-техническое сотрудничество, телекоммуникации, сельское хозяйство, подготовка кадров. По большинству вышеперечисленных направлений или уже имеются, или готовятся проекты соответствующих межправительственных соглашений. С завершением этой работы связываются перспективы проведения встречи президентов наших стран.

Некоторое время тому назад на мозамбикском шельфе были найдены крупные запасы природного газа и нефти. В 2015 году консорциум с участием мозамбикской компании, «НК «Роснефть» и «Эксон Мобил» выиграл тендер на разработку шельфовых месторождений углеводородов. Перспективы сотрудничества в этом вопросе, однако, в настоящее время находятся под вопросом в связи с тем, что в 2017 году в контексте американской политики экономического давления на нашу страну «Эксон Мобил» заявил о выходе из совместных проектов с «Роснефтью».

Развиваются связи между парламентами и политическими партиями. На очередном съезде партии Фрелимо присутствовали делегаты от партий «Единая Россия» и КПРФ.

Хотя наши страны традиционно поддерживают тесное взаимодействие по международной проблематике, в том числе в ООН, а также в рамках сотрудничества России с Африканским Союзом, Сообществом развития Юга Африки и другими структурами, которые работают на Африканском континенте, российский министр в ходе переговоров в Мапуту высказался за дальнейшую активизацию двустороннего политического диалога.

Зимбабве

На состоянии сотрудничества с этой страной также специфическое воздействие оказали её внутренние обстоятельства: затянувшееся малоэффективное правление лидера борьбы зимбабвийского народа за независимость Роберта Мугабе, завершившееся силовым, хотя и бескровным, решением в конце прошлого года. Сохраняющая в своих руках все рычаги власти партия «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт», испытывая последствия многолетней блокады и санкций со стороны стран Запада, рассчитывает на помощь нашей страны в выводе Зимбабве из политического и экономического кризиса. В свою очередь Россия готова поддержать новое руководство Зимбабве в его усилиях по стабилизации политической обстановки, консолидации общества, развитию всестороннего сотрудничества с теми странами, которые настроены помогать Зимбабве в решении стоящих перед этой страной проблем. В этом суть послания президента России Владимира Путина новому президенту Зимбабве Эмерсону Мнангагве, занявшему этот пост 24 ноября 2017 года.

Наиболее значимым проектом экономического сотрудничества между Россией и Зимбабве станет освоение зимбабвийского платинового месторождения «Дарвендейл» — одного из крупнейших в мире, на котором уже работает совместное российско-зимбабвийское предприятие. Он же рассматривается в качестве локомотива всего комплекса торгово-экономических и инвестиционных связей. Партнерство в геологоразведке и добыче полезных ископаемых имеется в виду распространить также на алмазную отрасль. В целях расширения возможностей получения от нашей страны помощи в повышении эффективности своей экономики достигнуты договорённости о создании в Зимбабве российской специальной экономической (промышленной) зоны и привлечении в сельское хозяйство современных российских технологий. В работе на зимбабвийском рынке заинтересованы «КАМАЗ», «Ростсельмаш», «Уралхим», «Росгеология» и некоторые другие российские компании. Продолжится сотрудничество в военно-технической области.

Внешнеполитическое сотрудничество Москвы и Хараре строится по тем же направлениям, что и с вышеупомянутыми африканскими партнёрами нашей страны.

Эфиопия

Эфиопия — это уникальный партнёр нашей страны в Африке: в этом году мы отмечаем 120-летие установления дипломатических отношений. Неудивительно поэтому, что именно в Аддис-Абебе, которая одновременно является местом размещения штаб-квартиры Африканского союза, прозвучало заявление Сергея Лаврова о традиции взаимного доверия между нашими странами, о важном значении их солидарности в поддержке принципа справедливости в международных делах, о совместной позиции в пользу уважения культурного и цивилизационного многообразия современного мира.

Российско-эфиопские связи строятся на прочной договорно-правовой основе, которую, однако, на переговорах в Аддис-Абебе было решено усовершенствовать. Наше сотрудничество будет развиваться в сфере ядерной и гидроэнергетики, геологических исследований, военно-технических связей, высоких технологий, науки (на базе уже действующего в Эфиопии исследовательского реактора российской разработки здесь будет создан Центр ядерных технологий), образования (в нашей стране получили образование несколько тысяч эфиопских граждан; работает Ассоциация выпускников советских и российских вузов), авиасообщения и ряда других.

Продолжится тесная координация действий наших стран на международной арене, включая ООН, особенно с учетом того, что в 2017—2018 годах Эфиопия является непостоянным членом СБ ООН. Основой этого взаимодействия служит совпадение позиций по ключевым вопросам современной международной, а также сугубо африканской повестки дня.

Переговоры в штаб-квартире Африканского союза

Для России Африканский союз — это ключевая региональная организация в Африке, которая играет ведущую роль в деле обеспечения мира и безопасности на континенте, политической и социально-экономической интеграции, продвижении согласованных подходов африканских стран на мировой арене. С 2014 года между Министерством иностранных дел России и Комиссией Африканского союза действует Меморандум о взаимопонимании. В силу активного развития российско-африканских связей в последние годы этот документ, однако, уже начал отставать от потребностей сегодняшнего дня, и на переговорах в Аддис-Абебе было условлено подготовить новый всеобъемлющий документ о сотрудничестве. Параллельно начнётся подготовка к проведению форума деловых кругов России и стран Африканского союза. Наша страна также лоббирует установление прямых связей этой африканской организации с ЕАЭС и ШОС.

Комиссия Африканского союза является для нас важной партнёрской структурой в вопросах противодействия современным вызовам и угрозам, включая международный терроризм, наркотрафик, организованную преступность. Сергей Лавров подтвердил заинтересованность России в подключении в качестве наблюдателя к деятельности Африканской организации полицейского сотрудничества (АФРИПОЛ). Комиссии Африканского союза было предложено побуждать своих членов к присоединению к созданному ФСБ России банку данных по иностранным боевикам-террористам.

На переговорах Сергея Лаврова с председателем Комиссии Африканского союза прозвучало два важных политических заявления, на которых имеет смысл остановиться особо.

Первое касается принципиальной позиции России в пользу того, чтобы свои проблемы африканцы решали сами. Российская сторона исходит из того, что только принятые африканцами решения будут устойчивыми и долгосрочными. С другой стороны, навязывание рецептов урегулирования той или иной ситуации лишь приводит к печальным последствиям, как это было после вторжения США и их союзников в Ливию или в Судане, где внешние силы навязали раздел страны и теперь не в силах предотвратить кризисные явления в Южном Судане. Сейчас Россия активно взаимодействует с африканскими странами по урегулированию конфликтов в Ливии, в сахаро-сахельском регионе, на Африканском Роге, в районе Великих Озер. В ООН мы неизменно поддерживаем обращения африканцев о проведении миротворческих операций, готовим кадры для них, оказываем содействие в оснащении соответствующих контингентов необходимым оборудованием.

Второе важное заявление министра затрагивает проблематику реформы Совета Безопасности ООН. Сергей Лавров подчеркнул, что Россия исходит из необходимости реформировать СБ ООН таким образом, чтобы повысить представленность в нём именно развивающихся стран. «Не думаю, что развитые страны недопредставлены в нынешнем составе СБ ООН, — сказал наш министр. — Главное заключается именно в том, чтобы развивающиеся регионы пополнили ряды членов СБ ООН». В контексте такой позиции Россия считает «очень сильными» такие кандидатуры как Индия и Бразилия (представляющие Азию и Латинскую Америку), но не видит возможности принимать решение о расширении СБ ООН, если частью этого пакета не будет вопрос о представленности Африки.

Накануне прибытия в Аддис-Абеду Сергей Лавров вынужден был жёстко отреагировать на прозвучавшую из Вашингтона «обеспокоенность» по поводу политики, проводимой в Африке нашей страной и Китаем. Это заявление американцев было сделано неслучайно: поездка Сергея Лаврова в Анголу, Намибию, Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию проходила практически параллельно с визитом на этот континент Рэкса Тиллерсона — американский госсекретарь 6 марта отправился вЧад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию.

Примечательно, что хотя графики российского и американского руководителей внешнеполитических ведомств совпали в Аддис-Абебе и ранее между ними существовала договорённость о возможности и необходимости встречи для обсуждения вопросов актуальной для двух держав повестки дня, американская сторона не только не дала согласие на её проведение, но и пыталась намеренно исказить историю попыток её согласования.

Такое отношение Вашингтона к тому, что наша страна и Китай делают сегодня в Африке, не самый главный, но и немаловажный аргумент в пользу положительного восприятия возвращения России к активной культурно-политической и экономической линии в развивающемся мире. Без такой политики задача формирования справедливого международного порядка, опирающегося на цивилизационное многообразие нашей планеты, просто не может быть решена.