Захваты, грабежи, поджоги храмов

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

В ночь с 9 на 10 марта на Оболони (район Киева) загорелся храм Преображения Господня, построенный при Киевском городском противотуберкулезном диспансере. Для настоятеля такое не в новинку — в 2016 году храм уже один раз поджигали. На счастье, что в первый, что во второй раз поджигатели попались «криворукие» — здание хотя и повреждено, но уцелело и требует лишь косметического ремонта.

Также не слишком удачной была попытка поджога храма в Бабьем Яру в ночь на 14 марта — впопыхах злоумышленник поджёг сарай с дровами рядом с храмом. Впрочем, настоятель уточняет, что не везёт уже не впервой: с 2014 года это уже седьмая (!) попытка.

«Думаю, что причина в постоянно нагнетаемой в обществе агрессии в отношении УПЦ со стороны СМИ и радикальных политических сил. Поджоги в Киеве, Одессе, Львове, других городах — одно из звеньев этой агрессии против канонической Церкви в Украине. За такие действия в правовом обществе разжигатели межконфессиональной вражды давно должны бы быть лишены лицензий на вещание или депутатской неприкосновенности и привлечены к криминальной ответственности. Так бы было в любой цивилизованной европейской стране», — комментирует эти новости архиепископ УПЦ Феодосий для сайта Киевской митрополии.

Великий лондонский пожар. Около 1670

Говоря о народных депутатах он, разумеется, намекал на случай, описанный в прошлом обзоре. И если на стороне поджигателей фактически выступают народные депутаты, готовые взять их на поруки, то неудивительно, что количество таких вот «геростратов» начинает лавинообразно расти.

Об очередном примере известного союза «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и раскольников из т.н. Киевского патриархата сообщают винницкие региональные сайты. На заседание Барского (Винницкая обл.) горсовета, где рассматривался вопрос о выделении земельного участка под строительство храма УПЦ, ворвались два десятка радикалов и угрозами заставили депутатов проголосовать за выделение этого участка своим союзникам.

«Под острыми взглядами местной общины и правосекторовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) депутаты сделали все, что от них требуется. Первое — отменили вопрос о предоставлении земли московским попам, второе — выделили землю для строительства церкви УПЦ КП [практикуемое раскольниками название т.н. Киевского патриархата — Ред.]. Более того, местные депутаты сразу приняли проект о застройке», — иезуитствуют радикалы в соцсетях.

Отбирать и жечь храмы раскольники умеют. А вот обращать в свою «веру» получается не всегда. Корреспондент «Союза православных журналистов» сообщает о продолжении истории с захватом храма в селе Грибовица Волынской области.

Община УПЦ этого села потеряла храм одной из первых — ещё в сентябре 2015 года. Сначала молились дома у одной из прихожанок, потом отстроили новый храм на земельном участке, который она завещала общине. И вот теперь, по прошествии двух с половиной лет, в этот храм потянулись те односельчане, кто в 2015 году участвовал в захвате.

«…Люди активно посещают службу, и к нам даже вернулись пара человек, уходившие в раскол», — рассказал корреспонденту глава местной общины УПЦ отец Игорь.

У раскольников же не заладилось: с момента захвата сменяется уже третий «священник».

В селе Вахновцы (Черновицкая обл) захваченный в 2015 году раскольниками храм и вовсе сгорел.

Украинская каноническая православная церковь

В наших прошлых обзорах уже неоднократно поднималась тема капелланов в зоне т.н. «АТО». В кругах украинской «патриотической» общественности принято зубоскалить на тему того, что представителей УПЦ среди них них, мол, не желают. Хотя известна и основная причина, по которой их там нет: руководство Минобороны имеет негласное распоряжение не принимать кандидатуры от УПЦ. И вот на днях администрация печально известного портала «Миротворец» только подтвердила, как сильно «патриоты» хотят видеть и общаться с представителями канонической церкви.

«Каждый воин Украины должен помнить: московские и промосковские попы — это боевые единицы российского агрессора, там святого ничего нет, и под рясой может быть скрыт автомат. При проверках — никаких исключений и только более тщательный досмотр. При малейшей угрозе жизни — стрелять не задумываясь», — говорится в заявлении «Миротворца».

Василий Верещагин. Побежденные. Панихида по убитым. 1878

Тем более что «воины» уже привыкли к духовному общению с раскольниками, а то и вовсе с откровенными язычниками.

Украинский политолог Кость Бондаренко в ответ на такие заявления напоминает, что именно УПЦ взяла на себя труд посредничества в обмене солдат и офицеров ВСУ, находящихся в плену в ЛДНР, на военнослужащих республик, а также политзаключённых. И допускает, что как раз это и могло стать причиной для очередной волны негатива.

«…Когда Митрополит Онуфрий едет и освобождает сотни людей из плена просто так и, соответственно, кому-то перебивает большой бизнес, то я думаю, что после этого у Церкви сразу же появляются большие неприятности. Сразу же появляются радикалы, которые пытаются каким-то образом подорвать авторитет Церкви или просто угрожают нападениями на Церковь. По инициативе «Миротворца» сразу появляется целая волна антицерковных действий. Я думаю, что Церковь кому-то стала поперек горла, потому что кому-то сорвала большой куш, который кто-то должен был получить. А те люди, которые стоят за «Миротворцем», действуют по принципу «Кому война, а кому мать родна», будем говорить откровенно», — предположил он в комментарии изданию «Апостроф».

Доля вины за подобные настроения в обществе лежит на президенте Порошенко, уверен народный депутат Вадим Новинский:

«…За 4 года никого не наказали. Огромное количество правонарушений при захватах храмов: избиваются священники, срываются богослужения. Были даже случаи убийств священников. И никого не наказали! Но при этом стараются наказать священников, которые защищают свои храмы. Конкретный пример: протоиерей Виктор Земляной [один из организаторов Крестного хода в 2016 году — Ред.] из Ровенской области. Он защищает храмы в Ровенской области. На него СБУ заводит дело. В 7 утра к нему приезжают домой с обысками [подробнее об этом тут]. Маленькие дети, супруга, и проводится обыск. Это что такое? Запугивание священства, чтобы они отказались защищать свою веру и свой приход. Государство это делает. Не кто-то другой. Это государственная политика, которую возглавляет Петр Порошенко. Это его политика в отношении Церкви».

Что же, взгляды Новинского и Порошенко на православие разошлись ещё в 2014 году, после знаменитого высказывания президента «сука православная!» в адрес Новинского.

Поскольку внутренние способы защиты уже давно исчерпаны, остаётся прибегать к внешним. Организация «Общественная правозащита» обратилась в ООН с просьбой донести до руководства Украины недопустимость принятия законов, которыми государство может вмешиваться в церковные дела. Эпопея с этими законопроектами продолжается с осени 2016 года — с тех пор их пытаются протолкнуть (см., например, тут) на каждой новой сессии украинского парламента.

С одной стороны, конечно, ход верный. С другой — на преследования украинцев по конфессиональному признаку обратили внимание уже даже в США (выросло количество заявлений о предоставлении убежища по специально для таких случаев предусмотренной программе), сделав соответствующие заявления. Помогло не слишком.

Нельзя сказать, чтобы украинские власти не предпринимали попыток обелить себя в глазах международных организаций, критикующих Украину за провоцирование межконфессиональных конфликтов. Однако делают это они как умеют (т.е. тупо и бездарно).

«Наиболее перспективным, по мнению представителей российских спецслужб, является раздувание противостояния в украинском православии. Именно на провоцирование обострения в этом направлении будут направлять усилия в ближайшее время. Для этого россияне планируют использовать имеющийся арсенал подконтрольных церковных и околоцерковных организаций, а также тему патриотических структур», — заявил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко корреспонденту narodna-pravda.ua.

Иными словами, чтобы не отвечать на обвинения в захвате около 50 храмов начиная с 2014 года, представитель СБУ решил заявить, что это УПЦ на самом деле планирует всех захватить.

Греко-католики

Украинская греко-католическая церковь 10 марта (день смерти Тараса Шевченко) организовала паломничество к его могиле, возглавленное её предстоятелем — Святославом. Невесёлый юмор ситуации в том, что сам Шевченко резко отрицательно относился к унии, и это зафиксировано даже в одном из наиболее известных его стихотворений — «Полякам».

Тарас Шевченко

Успенский собор Киево-Печерской лавры «захватывают» уже второй раз. Нет, не так, как это делается обычно, а временно: для «богослужения». 7 марта сюда пришли соратники известного украинского политического маргинала Дмитрия Корчинского в компании с человеком в рясе, возможно, представителем т.н. Киевского патриархата.

На видео, выложенным самими же участниками «молебна», утверждается, что они пришли «помолиться за Украину», а также сообщается, что Успенский собор посетило, что называется, «каждый твари по паре». Кроме представителей т.н. Киевского патриархата, там были также прихожане еще одной раскольнической структуры УАПЦ и собственно УГКЦ (!).

Это, конечно же, инициатива снизу, и вряд ли вломившиеся в православную лавру греко-католики брали на это благословение у своих священников. Хотя нельзя сказать, что это сильно успокаивает.

Лучше всего характеризует это сборище присутствовавшая там же активистка «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Виктория Заверуха, прославившаяся во время нахождения в т.н. «АТО» стрельбой из РПГ по мирным жителям села Широкино.

Священник УГКЦ отец Василий из посёлка Скала-Подольская (Тернопольская обл.) наладил трансляцию воскресных и праздничных молитв в Instagram и не оставляет своих прихожан даже в социальных сетях.

«Если молодой человек просыпается утром и первым его шагом является открытие Instagram, чтобы посмотреть, кто там лайкнул и бросил новенького, — я предлагаю, по совести, духовную альтернативу: почитай вместе со мной утреннюю молитву в прямой трансляции и впоследствии в записи на 24 часа. Это своеобразная помощь тем, кто проснулся и забыл проговорить «Отче наш» и «Богородице Дево», ведь одним из первых утренних действий должна быть благодарственная молитва», — поясняет он свою инициативу корреспонденту aspi.com.ua.

В настоящее время за его проповедями в социальной сети следят порядка 400 человек.

Глава УГКЦ Святослав решил научить Европу правильно бойкотировать российский газ.

«Если в странах ЕС вы поднимаете вопрос, можно ли полностью отказаться от российского газа, пригласите бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Он расскажет вам, как это возможно. К 2014-му было трудно найти страну, которая была бы настолько зависима от российского газа и нефти. Украина была очень зависима. Премьер-министр Арсений Яценюк и его правительство доказали, что от этой зависимости можно избавиться», — заявил он в эфире «Эспрессо.ТВ»

Любопытно, что сказано это было спустя полмесяца после истерики Украины в ответ на решение «Газпрома» не возобновлять прямые поставки газа на Украину.

Город повышенной религиозной напряжённости

Наиболее выпукло украинские церковные конфликты в настоящий момент проявляются в Запорожье. Напомним, ещё в начале января тут случился скандал, причиной которого стал отказ священника УПЦ отпевать ребёнка, «крещённого» в т.н. Киевском патриархате. История быстро облетела информационные ленты, стала отправной точкой для направленных против церкви флешмобов. По всей видимости, учащение поджогов храмов УПЦ также связано с ней. В отношении священника возбуждено уголовное дело, и закрыть его пока не получается, несмотря на все усилия УПЦ.

«…Церковные Таинства и обряды могут совершаться исключительно над членами Церкви. А членство в Церкви получается путем свободного принятия Таинства Крещения», — пытаются пояснить прокуратуре в общем-то очевидные вещи представители церкви.

Борис Мавлютов Покровский собор. Запорожье

Однако силовики на ситуацию смотрят по-своему:

«…Представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, предпочитая тех лиц, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями», — говорится в постановлении об открытии уголовного производства.

Второй случай, который привлёк внимание к Запорожью, связан с отстранением от служения священника Игоря Саввы. За проукраинскую позицию — как утверждает он сам. За нарушение церковных канонов, (в частности — за отказ поминать во время богослужения действующего главу РПЦ Кирилла) — поправляют его в епархии.

И он не один такой «пострадавший». Незадолго до него к раскольниками переметнулся священник Анатолий Ревтов, которому руководство епархии якобы запрещало вести службы на украинском языке. Что, разумеется, неправда: богослужение может вестись на русском или украинском языке — обычно по выбору церковной общины.

Не исключено, что они сами пошли на обострение конфликта. Представители т.н. Киевского патриархата активно ведут пропагандистскую работу, и тема «священник перешёл в Киевский патриархат/община перешла в Киевский патриархат» ими очень востребована. Однако довольствоваться приходится единичными случаями и ложью (часть рейдерских захватов храмов под видом якобы голосования общины уже выдавались раскольниками за «добровольный» переход). Поэтому такие вот примеры очень востребованы, возможно, и дополнительно простимулированы.

Любопытно, что обратные примеры — покаяние в грехе раскола и возврат в УПЦ — освещаются украинскими СМИ гораздо меньше.

О напряжённости межконфессиональной ситуации в городе и стране в целом говорит также и недавний крестный ход в Запорожье: для его охраны выделили 319 сотрудников полиции и 50 нацгвардейцев. Ранее церковные мероприятия охраняли на порядок меньшими силами.