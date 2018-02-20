Не могут захватить – жгут. На Украине запылали храмы

Андрей Стеценко, , 19:21 — REGNUM

Захваты, грабежи, поджоги храмов

Нечастый случай для современной Украины — в Черновицкой области задержали серийного грабителя храмов. Вернее, даже целую банду: к своему промыслу мужчина привлёк ещё троих человек. В настоящее время доказана их причастность к двум эпизодам.

Зима 2018 года на Украине стала временем поджогов церквей, причем концептуальных.

25 января двое мужчин совершили поджог Десятинного монастыря (Киев). Практически сразу они были задержаны, суд вынес решение об аресте на 60 суток.

«Несмотря на дикость и жестокость совершенного этими людьми преступления, мы молимся за них и просим суд смягчить меру наказания. Сегодня нашему адвокату на суде отказали в слове, чтоб донести нашу позицию о смягчении приговора», — прокомментировали это решение представители канонической УПЦ.

Апелляция действительно смягчила наказание, поджигателей передали на поруки народных депутатов (такой метод часто применяется на Украине в случаях, когда нужно вытащить из-под ареста «своих сукиных детей»).

Однако дальнейшие события показали, что забота УПЦ в этот раз была напрасной.

Поджигатели собрали пресс-конференцию, на которой заявили, что своим поджогом они стремились открыть на Украине фронт культурной и религиозной борьбы, иначе говоря — открытое межконфессиональное противостояние. Поджигателям не понравилось, что на Украине есть гражданский конфликт (боевые действия в Донбассе), есть языковой (язык как маркер самоопределения «свой-чужой»), есть налаженная система пропаганды, но ненависть и насилие по отношению к каноническому православию пока ещё не стали признаваемой нормой. И как раз эту «недоработку» они и хотели исправить своей «акцией».

Одной из причин пересмотра решения суда следует считать то, что у поджигателей есть сторонники, а сами они действуют в русле если не общественных настроений, то отдельных общественных групп и слоёв.

После ареста в Киеве состоялись акции протеста против решения суда. Лидер организации «Новый огонь» Дмитрий Резниченко в эфире телеканала Zik заявил буквально следующее:

«А это [сжечь церковь — Ред.] единственно возможный вариант… когда нет законодательных механизмов ограничения деятельности откровенно враждебной организации… природа не терпит пустоты, значит, если государство не собирается бороться с враждебной для государства организацией, это должно делать общество».

Хотя — почему только сжечь? Депутаты Киевсовета приняли решение поддержать петицию о сносе Десятинного монастыря, которую «патриоты» уже третью неделю разгоняют в украинском сегменте facebook, и уже поручили изучить ситуацию с юридической точки зрения.

Поскольку тема горячая, можно наработать политический капитал накануне выборов, то к травле Десятинного монастыря, его прихожан и настоятеля подключился и минкульт Украины. Снова-таки, юридическими механизмами — минкульт намерен в судебном порядке снести то, что не успели сжечь националисты. Минкульту возражает глава юротдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

«На сегодня в реестре имущественных прав на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на часовню за религиозной общиной УПЦ Десятинный храм Рождества Пресвятой Богородицы, — подчеркнул глава юротдела. — Тут четко обозначено, где находится этот храм и как он называется. Основанием было решение суда от 2012 года… На сегодняшний день оно являются действующим, никем не отменено, и утверждение о незаконности постройки не отвечает действительности».

Дурной пример заразителен. Уже 3 февраля поджог храма святого равноапостольного князя Владимира случился во Львове. Несколькими днями ранее активисты партии ВО «Свобода» проводили возле храма акцию протеста с требованием его снести, поэтому виновников долго искать не нужно. Хотя искать их, похоже, никто не собирается.

Т. е. вырисовывается общая схема действий: 1) протестуем, обвиняем постройку в незаконности; 2) поджигаем (а также второй, третий и далее разы — пока не надоест восстанавливать; 3) затем можно апеллировать к городским властям, требовать благоустройства территории. И сноса под соусом этого самого благоустройства.

К настоящему моменту поджоги храмов уже успели осудить Сербская, Элладская, Польская православные церкви. А вот иерархи украинских инославных церквей пока не торопятся занять публичную позицию в отношении поджогов.

На самом деле радикалы уже давно искали повод для открытого межконфессионального конфликта с широким вовлечением — до последнего времени это касалось по большей части членов церковных общин, т. е. активных прихожан. Толчком к сегодняшним событиям стал случай в Запорожье, описанный в предыдущем обзоре.

Однако было бы несправедливо говорить только о радикалах. Православные общины Киева провели акцию в защиту Десятинного монастыря в Киеве, в очередной раз доказав, что с мобилизационными возможностями УПЦ на Украине мало кто может тягаться.

«Сегодня [3 февраля — Ред.] все увидели, что радикальные группировки, которые находятся на содержании у СБУ и МВД, бессильны против большого количества мирных людей, вышедших отстаивать свои убеждения. Это важно не только для нас, но и для всех тех, кого они запугивали в течении последних лет», — приводит издание «Капитал» слова одного из участников акции.

Журналист издания соглашается с мнением участника акции, отмечая, что едва ли не в первый раз с 2014 года праворадикалам не удалось силой навязать свою повестку.

«Представители националистических организаций явно не ожидали, что в защиту часовни выйдет столько людей [несколько тысяч против максимум 200 радикалов]. Оказавшись в меньшинстве, они стушевались и выглядели достаточно жалко. Верующие вели безостановочный православный молебен, на который радикалы смогли ответить лишь попытками завязать словесные перепалки и криками. При этом даже перекричать молебен активистам не удалось», — говорится в комментарии.

И на флешмобы у украинских православных тоже нашёлся ответ. 6 февраля Центр информации Украинской Православной Церкви создал картинку с текстом «УПЦ — это я!», которую можно использовать в качестве фото профиля в сети facebook. Всего за 2 суток более 4 тыс. пользователей сети приняло участие в акции и изменило фото своего профиля на предложенную картинку.

Однако, пожалуй, самый неожиданный ход в защиту храма предпринял его наместник.

«Наместник Десятинного монастыря УПЦ архимандрит Гедеон (Харон), гражданин США и орденоносец (он служил в Калифорнии, был капелланом на корабле ВМС США и удостоен правительственных наград), обратился от имени братии монастыря (среди нее трое — американцы) и десятинной общины киевлян к президенту Трампу с призывом защитить их от беззакония и произвола», — написал в своей статье для «Интерфакс-религия» пресс-секретарь УПЦ Василий Анисимов.

Украинская каноническая православная церковь

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций опубликовал заявление о недопустимости государства вмешиваться во внутреннюю религиозную жизнь конфессий, в порядок совершения таинств и обрядов. Заявление, разумеется, вызвано уже упомянутым выше скандалом в Запорожье, а также тем обстоятельством, что в отношении священника УПЦ, который невольно оказался его фигурантом, возбудили уголовное расследование. За отказ совершать церковное таинство в отношении невоцерковлённого лица ему инкриминируют ст 161 Уголовного кодекса Украины («нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам»).

Комментируя заявление Совета церквей, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич подчеркнул, что даже советские партийные деятели не позволяли себе такого:

«Да, гонения на Церковь были жестокие, но во внутреннюю религиозную практику Церкви советская власть не вмешивалась. Иными словами, священников не судили и не сажали в тюрьмы за то, что они кого-то отпели или не отпели, окрестили или не окрестили и т.д.».

«Власть, запланировав масштабную атаку на церковь — с целью мобилизации своего электората, конструирования нового врага, — получила ответ от верующих, некоторую мобилизацию со стороны прихожан УПЦ… В целом можно констатировать информационный и позиционный проигрыш власти в этом противостоянии», — прокомментировала во время пресс-конференции попытки информационной атаки на Десятинный храм директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко.

В этой связи вспоминается Всеукраинский крестный ход, организованный УПЦ летом 2017 года, который также показал серьёзные мобилизационные возможности УПЦ, искреннюю веру её сторонников, а также бессилие прикормленных властями радикальных группировок противопоставить хоть что-либо.

Хор Ирпенского (Киевская область) храма УПЦ занял 2-ое место на XVII Международном фестивале православных песнопений «Коложский Благовест» в Гродно (номинация «Церковные хоры епархий и районных центров»). Сообщается, что, кроме команд из Белоруссии, России и Украины, на конкурс прибыли хоровые коллективы из Сербии, Черногории, Македонии, Румынии, Польши и Узбекистана.

Греко-католики

Капеллан Украинской греко-католической церкви Николай Мединский, уже становившийся сомнительным героем религиозной жизни Украины, вновь отличился.

Рассуждая в эфире Oboz. TV о варианте полной независимости УПЦ от РПЦ, капеллан заметил, что был бы горячим противником автоматического перехода действующих священников УПЦ в новую структуру:

«Представьте, что Москва отпустила МП [Московский патриархат. Человек, называющий себя капелланом, даже не владеет базовыми категориями и не знает, что МП — журналистский штамп, упрощение, для различения УПЦ и т.н. Киевского патриархата — Ред.], и они все влились в поместную церковь. Это то же самое, чтобы сейчас боевиков Л/ДНР принять в ВСУ. То есть присоединить террористов, которые будут делать свое дело дальше».

Впрочем, кому, как не ему знать и судить о терроризме и террористах. Напомним, Мединский — не просто капеллан, а капеллан «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), скрестивший Священное Писание с украинским национализмом:

«…если я привожу цитату из Евангелия, то потом я соединяю ее с цитатой идеологов украинской национальной идеи, и наоборот», — рассказывал он в августе прошлого года в эфире «Радио Мария».

Оставшуюся часть эфира Мединский посвятил обоснованию неполноценности жителей Донбасса на основании того, что традиции празднования Рождества в восточных регионах Украины отличаются от регионов, где сильны позиции УГКЦ.

Позже капеллан, выступая на пресс-конференции в Украинском медиа-центре, солидаризировался с поджигателями Десятинного монастыря:

«Когда деятели ФСБ иконы, рясы и кресты используют как элементы своей преступной деятельности в поддержку Московской шовинистической империи, извините, но это не духовность, это не Церковь и это не часовня… Нам нужно объединяться с требованиями запретить в Украине любую деятельность тех структур и организаций, которые находятся под прямым влиянием Московской империи».

В «Союзе православных журналистов» уточняют, что слова у капеллана не расходятся с делами. В частности, он принимал участие в захвате храма УПЦ в городе Коломыя (единственный пока захват, совершённый греко-католиками).

И снова вернёмся к скандалу с отпеванием в Запорожье. Словно в насмешку, практически аналогичная история случилась во Львовской области, однако её фигурантом стал уже священник УГКЦ. Впрочем, тут поводом для отказа отпевать умершего стало не крещение в церкви иного обряда, а… долги — ежемесячные пожертвования в добровольно-принудительном порядке, которые семья умершего не вносила почти 2 года.

«[Священник] позвал дочь в другую комнату и говорит, пока ты не заплатишь 2100 грн, я тебе папу не буду хоронить. А она говорит, у меня пока этих денег нет, потому что папа болел, мама болела всё время, деньги идут на лекарства», — рассказала супруга покойного журналистам телеканала ТСН.

Националисты против православных журналистов

Украинским националистам нравится популярность, но не нравится, когда их выходки получают освещение в прессе. Этим как раз регулярно занимался «Союз православных журналистов» — благодаря его сотрудникам нам оперативно становилось известно о случаях захватов храмов т.н. Киевским патриархатом и «Правым сектором» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ответ националисты из группировки С14 совершили нападение на редакцию сайта.

«С14 было около тридцати человек. Они вошли в офис редакции и начали «кошмарить» сотрудников, которые в тот момент находились в помещении. Журналистам предъявлялись претензии в том, что в офисе находится «экстремистская литература». Также радикалы требовали у сотрудников «Союза…» показать, что у них на мониторах», — рассказывали затем журналисты СПЖ своим коллегам из других изданий.

Напомним, лидер упомянутой группировки Евгений Карась во время недавнего интервью признался в связях со службой безопасности Украины. Последняя фактически использует националистов для таких «рейдов». Этим как раз можно объяснить реакцию сотрудников национальной полиции, прибывшей в редакцию СПЖ. Следственно-оперативная группа отказалась производить осмотр места происшествия даже несмотря на то, что боевики С14 выкрали жёсткий диск одного из компьютеров.

«Лишь после длительных убеждений сотрудники нацполиции приняли заявление СПЖ о препятствии журналистской деятельности и краже с проникновением, совершенными группой лиц», — сообщила директор СПЖ Анна Поддубная во время пресс-конференции.

В настоящее время все свидетельства и материалы, касающиеся случившегося, переданы членам мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Курьёзы

Некоторые жители Киева сообщили журналистам, что вместе с ежемесячными счетами за коммунальные услуги получили литературу религиозного содержания — брошюру с текстом «Молитвы грешника».

«Нам часто рекламу разного рода бросают в ящики. Но еще ни разу она не оказывалась внутри платежки. Это такое ноу-хау у мэрии — призывать к оплате?» — недоумевает жительница Борщаговки (район Киева) Елизавета Боженко, сообщившая о брошюре корреспонденту издания «Вести-Украина».

Т.н. патриарх т.н. Киевского патриархата Филарет в ответ на вопрос журналистки DW, желает ли он видеть КП под эгидой Константинопольской православной церкви, заявил, что его «церковь» не желает никому подчиняться:

«Какая разница — подчиняться Москве или подчиняться Константинополю? Украина — независимое государство», — сказал он.

Это тем более забавно, если вспомнить, что именно от Константинопольского патриарха Филарет и сочувствующие ему украинские политики уже много лет пытаются получить признание своей «церкви». И поскольку годами этого не происходит, то Филарет, в качестве утешения, решил поиграть в независимость.

Читайте ранее в этом сюжете: «Бандера – это их Моисей»: Украинское общество — нездоровое, больное

Читайте развитие сюжета: «Убирайтесь отсюда, мы перережем вам горло»: религиозные войны на Украине