Великобритании еще предстоит установить личности тех, кто именно совершил покушение на бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери. Несмотря на это, главе МИД Соединенного Королевства Борису Джонсону уже доподлинно известно, кто именно заказал их убийство. Для него «решительным образом очевидно», что за применением нервно-паралитического газа «Новичок» стояла Россия.

Яд

Причина, по которой Москва стала основным подозреваемым, понятна: предполагаемое отравляющее вещество создавалось «российскими» военными десятилетия назад, а Скрипаль сдал российских разведчиков британской МИ-6. Однако во всей истории не хватает одного элемента — мотива для совершения Россией подобного преступления, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для американского издания The American Conservative.

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Скрипаль был сужден в 2006 году за государственную измену в форме шпионажа в пользу спецслужб Великобритании и провел несколько лет в заключении, после чего в 2010 году он был обменян на российских разведчиков, осужденных в США. Если бы Кремль хотел ликвидировать Скрипаля в качестве примера для всех потенциальных предателей, почему нельзя было казнить его еще тогда, когда он находился в заключении в России? Зачем ждать восемь лет после отправки его в Великобританию? Более того, как именно его устранение на британской земле способствует российским интересам?

Путин не глупец, и благодаря своему опыту работы в спецслужбах он понимает, что ни одна чужая разведка не станет обменивать с ним российских разведчиков, если Кремль будет устранять переданных предателей после обмена. Тут вообще уместно задать цицероновский вопрос «Cui bono?» — «кому выгодно» это шокирующее преступление. В этом случае очевидно, что не России вообще и не Кремлю и Путину в частности. Так, после обнаружения Скрипалей в критическом состоянии в британском Солсбери и страну, и ее руководство подвергли самому яростному бичеванию.

Великобритания пришла в ярость и выслала 23 дипломата, сама Россия была выставлена неприкасаемым государством, находящимся вне круга цивилизованных стран. Глава британского министерства обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Россия «рвет книгу международных правил», а также призвал ее «отойти и заткнуться».

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"Симпатизирующим» Путину силам, в том числе главе Лейбористской партии Соединенного Королевства Джереми Корбину, заткнули рты и обвинили в попытках замирения России лишь за то, что они выступили против поспешных выводов.

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США ожидаемым образом встали на сторону своего старейшего союзника Лондона, а президент Дональд Трамп ввел против Москвы новые санкции. Граждан США не переставая убеждают, что Путин на выборах 2016 года пытался склонить чашу весов в пользу Трампа. В таком случае зачем ему отдавать приказ о публичной ликвидации человека, которая почти гарантированно станет препятствием на его пути к сближению с США?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

На этом фоне нужно все же ответить на вопрос, кто выигрывает от подобного преступления. И разве не играет покушение на Скрипаля на руку той коалиции — особенно в Вашингтоне, — которая страдает повальной враждебностью к России, считая, что США должны вернуться к своей роли сдерживания и давления на Россию с целью осуществления в стране смены режима.

В сложившихся условиях, отмечает Бьюкенен, бывший кандидат в президенты США, Трамп должен поддержать своего союзника Великобританию, но в узких кругах добиваться проведения полного расследования и предоставления убедительных доказательств, прежде чем идти на непоправимые шаги.

Вполне возможно, что этот акт совершен не Путиным и Кремлем, которые не только отвергли свою причастность к преступлению, но и осудили его, а вышедшими из-под контроля агентами, прекрасно понимающими, какие последствия будут у убийства Скрипаля: более глубокие и длительные разногласия между Западом и Россией. Только идиот мог не понимать, к чему приведет такое преступление в отношениях между США, Россией и Великобританией.

Более того, прежде чем действовать на основании обвинений Бориса Джонсона, стоит вспомнить ряд исторических примеров. Так, как известно, Испания не взрывала американский броненосный крейсер «Мэн» в порту Гаваны в 1898 году — нападение, которое стало поводом для Испано-американской войны.

Затем, версия о том, что корабли Северного Вьетнама напали на американские эсминцы, став причиной принятия конгрессом США Тонкинской резолюции, начала военного вторжения США и последующей гибели 58 тыс. граждан США в этой стране, оказалась не совсем точной.

Еще одним примером служит Ирак, куда в 2003 году вторглись США с целью ликвидировать оружие массового поражения Саддама Хусейна. Оружия, которого, как потом оказалось, у него не было. В результате за принятое «поспешно» решение заплатили 4,5 тыс. американских военнослужащих, которые погибли в ходе конфликта, и еще десятки тысяч, получившие ранения.

Сейчас можно увидеть, как те, кто тогда требовал войны, требуют теперь конфронтации с Россией. Поэтому прежде чем Запад встанет на путь второй холодной войны, которая может закончиться горячей, нужно во всем разобраться.