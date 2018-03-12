Москве невыгодна смерть Сергея Скрипаля – представитель Росгвардии

Москва, , 19:19 — REGNUM Совершенно очевидно, что Россия не имеет и не может иметь хоть какое-то отношение к покушению на Сергея Скрипаля, считает советник главы Росгвардии Александр Хинштейн. Об этом он заявил 12 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя расследование по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Сейчас только что пошли сообщения в новостных агентствах, что возле здания британского парламента ещё несколько человек отравились ядами неизвестного происхождения, — отметил Хинштейн. — Симптоматичная вещь. Можно по-разному относиться к российским спецслужбам и считать, что мы по-прежнему живём в парадигме 1937 года, но недооценивать по достоинству профессиональность наших спецслужб — это самонадеянность. Я с трудом могу себе представить ситуацию, в которой наши спецслужбы бегают по Лондону и, как сеятели, разбрасывают непонятные отравляющие вещества. Для меня очевидно и однозначно, что РФ никакого отношения (к отравлению Скрипаля — прим. ИА REGNUM ) не имеет и иметь не может, потому что это просто невыгодно».

В то же время советник главы Росгвардии подчеркнул, что Сергей Скрипаль — это изменник и предатель, и отношение к нему как в среде российских разведчиков, так и в среде иностранных спецслужб негативное.

«Отношение к предателю всегда однозначное, — заявил Хинштейн. — Надо дождаться двух вещей. Первое, мы должны услышать, что это за отравляющие вещества, которыми были отравлены Скрипаль и его дочь. И второе, что произошло у британского парламента и где в следующий раз обнаружится этот «российский след».

Напомним, что, как сообщила 12 марта газета The Times, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ближайшее время может предъявить России «официальные обвинения» в попытке убийства нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Своё очередное антироссийское заявление Мэй может обнародовать после заседания Совета национальной безопасности, на котором спецслужбы доложат о результатах расследования по данному делу. Один из источников издания отметил, что подозреваемые в попытке убийства Скрипаля могут будут названы в ближайшие 48 часов. По данным газеты, британские спецслужбы готовы предъявить доказательства общественности, что за данной «акцией» стоит именно РФ. Источники отмечают, что в качестве «наказания» для Москвы может последовать высылка высокопоставленных дипломатов из Великобритании, а также аннулирование виз некоторым гражданам РФ.

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