В Уральском федеральном округе выборы президента Российской Федерации прошли при высокой явке и таких же весомых результатах. Однако не всё так просто. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Голосование

Парадоксы явки

То, что в регионах УрФО будет высокая явка, стало понятно уже после оглашения данных об активности избирателей на 10:00 по местному времени. В Курганской области к этому моменту проголосовали 10,60% избирателей. 4 марта 2012 года результат был 7,87%. В Свердловской области к 10:00 отдали голоса 8,59% избирателей (в 2012 году было 4,80%). В Челябинской проголосовали 9,05% (показатель 2012 года 5,55%. В Тюменской области явка на 10:00 составила 16,81% (в 2012 году было 13,37%). В ХМАО Югре 13,87% (показатель 2012 года 8,68%), а на Ямале 24,90% (4 марта 2012 года было 19,94%).

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Данные о явке на 12:00 свидетельствовали том, что положительная тенденция сохраняется. В Зауралье проголосовали 30,18% (в 2012 году было 27,14%), в Свердловской области 25,96% (показатель 2012 года 17,88%), в Челябинской 27,51% (в 2012 году было 19,97%). В Тюменской области к 12:00 на избирательные участки пришли 40,93% (шесть лет назад было 36,61%). В Югре явка составила 33,15% против предыдущих 22,25%, а на Ямале 44,67% при прежних 39,70%.

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ИА REGNUM Выборы

К 15:00 положительные тенденции начали замедляться. В Курганской области на участки пришли 48,39% избирателей. И это оказалось меньше, чем в 2012 году, когда к урнам пришли 48,88% граждан, имеющих право голоса. В Свердловской области тенденции к росту сохранились: проголосовали 46,76% избирателей против 39,94%. Аналогично и в Челябинской области (49,31% супротив 43,06%). В Тюменской области к этому часу проголосовал 61,23% избирателей (в 2012 году было 60,01%). В Югре явка составила 54,23% супротив 45,10%. А на Ямале свои голоса к 15:00 отдали 69,93% при предыдущих 68,04%.

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К 18:00 два из шести регионов Уральского федерального округа оказались в «красной зоне». В Курганской области явка составила 57.02% при показателе 2012 года 59.03%. То есть снижение более чем на два процента. На Ямале явка оказалась 84.86%, упав в сравнении с 2012 годом, когда она была на уровне 85.29%.

Остальные регионы демонстрировали положительную динамику. В Свердловской области на 18:00 было 56.50% (в 2012 году 51.56%), в Челябинской 60.18% (уровень 2012 года 55.58%).

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

Явка в Тюменской области составила 74.85% при уровне 2012 года 73.83%. А в ХМАО-Югре проголосовали 64.44% при предыдущих 56.54%.

Результаты на 20:00 уже давно известны. В Тюменской области, на Ямале и в Зауралье явка оказалась ниже, чем была в 2012 году. В Тюменской проголосовали 78,89% избирателей, тогда как в 2012 году было 79,15%. В ЯНАО явка составила 91,90% вместо предыдущих 93,35%. А в Курганской области на участки пришли 61,73% (меньше, чем в 2012 году, когда этот показатель составил 64,16%.

В «зелёной зоне» остались три региона Уральского федерального округа. В Югре явка выросла с 63,88% в 2012 году до 69,73%. В Челябинской области она составила 66,41% (в 2012 году было 62,71%). В Свердловской области проголосовали 62,35% (в 2012 году этот показатель был 58,79%).

Таким образом, из всех регионов Уральского федерального округа лидером по явке стал Ямал с 91,90%. Тюменская область заняла второе место, у неё 78,89%. Третья строчка у Югры — 69,73%. Затем идут Челябинская область (66,41%), Свердловская область (62,35%) и Курганская область (61,73%).

Кто больше за Путина

При всех парадоксах явки будет справедливо заметить, что в регионах Уральского федерального округа она превышает 60%. Результаты за Владимира Путина тоже не самые плохие по стране. Во всех регионах УрФО за него проголосовали больше избирателей, чем в 2012 году. На Ямале 85,54%. Аутсайдер по количеству принявших участие в голосовании — Курганская область — занимает не последнее место по количеству голосов, отданных за президента Российской Федерации — 73,30%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы президента России 2018

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На последнем месте по числу процентов за главу государства оказалась Челябинская область — 73%. В Тюменской области ему отдали свои голоса 79,75%. В Югре 76,23%. А в Свердловской области за него проголосовали 74,60% избирателей.

Перед выборами в местных СМИ активно муссировалась тема о том, что по результатам голосования главы некоторых регионов могут потерять должности. Среди возможного кандидата на вылет называли губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Впрочем, сам он излучает оптимизм. По его словам, жители региона продемонстрировали «сплочённость, политическую зрелость, искренний интерес к избирательному процессу».

С оптимизмом смотрит на результаты выборов и губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Его регион отстаёт по явке и оказался на предпоследнем месте по голосам за Владимира Путина. Впрочем, по динамике роста голосования за президента эта область входит в тройку передовиков на Урале, вместе с Югрой и Свердловской областью. И там, и там за Путина проголосовали почти на 10% больше избирателей, чем было 4 марта 2012 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выбор кандидата

Кому результаты не по нраву

Тема явки и результатов выборов, что вполне логично, на Урале одна из основных. Политологи и не только они уже назвали причины высокой явки. Среди них усилия регионов, информационная кампания по повышению интереса к выборам и, в некоторой степени, стимулирование. Челябинский политолог, представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Андрей Лавров отмечает, что в стране впервые была проведена кампания на повышение явки.

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Своё мнение о причинах высокой явки высказал и депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. Он отмечает, что на неё повлияли не административные меры, а «коммуникативная кампания и работа с населением». И ещё в высокой явке он видит заслугу Запада.

«Чем больше нас пытаются пугать, тем теснее становятся наши ряды», — считает депутат.

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Заслугой Запада объясняют эксперты и большое количество голосов, поданных за Владимира Путина. Кроме того, граждане предпочли проголосовать за стабильность, за того человека, которого знают и в котором уверены.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Отметим, не всем результаты выборов пришлись по нраву. Так называемые либералы в соцсетях исходят ядом. Примечательно, что они не говорят о вбросах, подтасовках. Некоторые из них на этих выборах были наблюдателями, активно работали на участках, своими глазами видели процесс. Они уже публично заявили своей аудитории о том, что подтасовок, вбросов не заметили, бойкот выборов провалился, а за Путина отдали голоса реально очень многие избиратели.

Возмущает и удивляет их другое: откуда взялись все эти люди, которые совершенно добровольно поставили в бюллетенях галочки напротив фамилии Владимира Путина. При этом «друзья Запада» зачастую не стесняются в выражениях. Граждан, которые проголосовали за президента России, они называют «людьми» (в кавычках) и «стадом баранов» (без кавычек).

Отметим, что вся эта нетерпимость отдельных «борцов за свободную Россию» к тем, кто голосует иначе, уже вызвала отторжение даже у прежних противников Путина. Некоторые из тех, кто ещё несколько лет назад скептически относился к деятельности президента, в этот раз предпочли быть, по их словам, вместе с народом. В день выборов, 18 марта, они впервые в жизни поставили галочку напротив фамилии Путина. Тем самым поддержав его и разделив с ним ответственность за судьбу своей страны — Российской Федерации.