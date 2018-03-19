В администрации президента США Дональда Трампа по-прежнему заявляют, что не потерпят применения главой Сирии Башаром Асадом и его партнерами химического оружия, несмотря на огромное количество сообщений о применении хлора, а также «достоверные» сведения об использовании нервно-паралитического газа зарина. Вопреки его заявлениям, у Вашингтона нет какого-либо реалистичного плана того, каким образом он может остановить военные преступления, в связи с чем репутация США оказывается под ударом, пишет Джош Роджин в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Так, советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер призвал 15 марта наказать Москву и Тегеран за причастность к преступлениям в Сирии. Такие действия, указал он, должны иметь серьезные политические и экономические последствия.

«Все цивилизованные страны должны привлечь Москву и Иран к ответственности за их роль в способствовании и продолжении человеческих страданий в Сирии», — заявил он в Мемориальном музее Холокоста. — Асад не должен уйти от наказания за его преступления, как и не должен ни один из его спонсоров».

Острее всего, по мнению автора, ситуация вокруг пригорода Дамаска Восточная Гута, где в «осаде» сирийских и иранских сил по-прежнему находятся около 400 тыс. человек. Роджин утверждает, что по району часто применяются заряды с отравляющими веществами, и не ясно, что именно с этим готова делать администрация Трампа. Ранее постпред США в ООН Никки Хейли пригрозила президенту Асаду ударом, подобным нанесенному в апреле 2017 года по сирийской базе «Шайрат», в случае продолжения применения химического оружия.

«Когда международное сообщество не принимает никаких мер, наступает момент, когда государства оказываются вынужденными действовать самостоятельно», — заявила она на заседании Совета Безопасности ООН.

Fabio Rodrigues Pozzebom Башар Асад

Дипломаты со всего мира продолжают ломать голову, насколько реальной является угроза Хейли. В свою очередь, глава Генштаба РФ Валерий Герасимов предостерег от подобного шага, отметив, что на этот раз Россия ответит. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков вызвал к себе посла США в Москве Джона Хантсмана, чтобы донести до него тот же посыл уже за закрытыми дверьми.

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Планы США, озвученные Хейли, стали проявляться в ходе процесса межведомственного взаимодействия, однако решение о применении военной силы принято так и не было. В частности, в Пентагоне не поддерживают нанесение удара по силам Асада поблизости от Дамаска, хотя глава ведомства Джеймс Мэттис и подчеркнул, что Асаду будет «неразумного» продолжать использование отравляющих веществ. В свою очередь, бывший глава государственного департамента США Рекс Тиллерсон до своего увольнения заявил о необходимости переговоров с Москвой. Что думает Трамп, пока не ясно.

Перед нанесением того или иного удара администрации необходимо подготовить надежную доказательную базу применения химического оружия, что почти невозможно, учитывая ситуацию на земле. «Спасатели» из «белых касок» и местные медики собрали огромное число доказательств, на проверку которых тем не менее уйдет не один месяц.

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Таким образом, США и их партнерам придётся искать иные инструменты. Окружение Хейли пытается всеми силами добиться принятия резолюции ООН о новом режиме прекращения огня и о мониторинге применения химического оружия. В 2013 году благодаря угрозе тогдашнего президента Барака Обамы удалось заключить с Москвой соответствующее соглашение, однако на этот раз вероятность успеха чего-то подобного невелика.

547877 Индивидуальная защита от химического заражения

Тем не менее существует многое, что могут сделать США. Так, в Мемориальном музее Холокоста недавно выпустили доклад, рекомендующий методы защиты гражданского населения от химического и других видов оружия. В докладе основное внимание уделяется необходимости оказания повышенного давления на Москву и Тегеран, созданию доступа для гуманитарной помощи, поддержке гражданского общества в освобожденных районах и привлечению виновных за военные преступления к ответственности.

Палата представителей США уже приняла закон о введении санкций против Асада за военные преступления. В свою очередь, председатель сенатской комиссии по внешним отношениям республиканец Боб Коркер предложил альтернативный законопроект, в котором уделяется большее внимание расследованию военных преступлений. Администрация Трампа не поддержала эту инициативу.

Если ничего не будет сделано до того, как падет Восточная Гута, блеф Хейли и Макмастера будет раскрыт, что чревато дипломатической катастрофой в грядущих дипломатических противостояниях с Асадом, Россией и Ираном в других частях Сирии. «Асад испытывает волю и серьезность администрации Трампа», — отметил Хади аль-Бахра из переговорной комиссии сирийской оппозиции. — Пока режим может осуществлять бомбардировки без последствий, они никогда не сядут за стол переговоров».

Такое развитие событий скажется на ситуации не только в Сирии, но и за ее пределами. Так, в сентябре 2013 года тогдашний член палаты представителе Майкл Помпео, ныне занимающий пост главы государственного департамента, и сенатор Том Коттон утверждали в статье в The Washington Post, что неспособность США ответить на применение химического оружия в Сирии развяжет руки не только Асаду, но и другим силам, в том числе Ирану и Северной Корее. Эти слова, не утратившие своего значения, оказались пророческими. Когда дело касается защиты мирных жителей от химического оружия, подчеркивает автор, интересы и мораль США совпадают. Пока продолжаются военные преступления в Сирии, не будет конца ни потоку беженцев, ни обострению экстремизма, ни войне.