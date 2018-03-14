Россия готова ответить на провокации и ракетный удар США по Дамаску

Москва, , 07:31 — REGNUM Соединённые Штаты Америки планируют нанести массированный удар по правительственным кварталам Дамаска. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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В качестве повода для удара, по его словам, Вашингтон намерен использовать инсценировку применения Дамаском химоружия, которую боевики готовят в Восточной Гуте. Генерал отметил, что эта информация подтверждается конкретными фактами. Так, в освобождённом от террористов населённом пункте Афтрис была обнаружена лаборатория по производству химического оружия.

«Там уже находятся активисты «белых касок» и съёмочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции», — заявил Герасимов.

При этом начальник Генштаба ВС РФ заявил, что в случае угрозы российским военным Москва предпримет ответные меры.

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«США готовы действовать»: Хейли пригрозила новым ударом по Сирии

В МИД РФ уверены, что, угрожая нанести ракетный удар по Сирии и лицемерно изображая заботу о мирных сирийцах, Вашингтон всеми силами выгораживает террористов.

Напомним, 13 марта 2018 года постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в ходе заседания Совета Безопасности заявила о готовности Соединенных Штатов Америки к применению очередного ракетного удара по Сирии, если не удастся добиться прекращения огня в Восточной Гуте, в пригороде Дамаска. Она напомнила при этом о ракетном ударе Вашингтона по сирийской военной авиабазе Шайрат в апреле 2017 года, который был совершен якобы из-за имевшей место химической атакой в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Отметим, что до сих пор нет никаких доказательств того, что атака действительно имела место, так же как и нет доказательств причастности к ней сирийских властей.

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МИД РФ — об угрозе удара по Дамаску: США выгораживают террористов

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Вашингтон в очередной раз не только бездоказательно обвинил Дамаск в применении химического оружия, но и возложил на Москву ответственность за «страдания народа Сирии». Заявление было сделано сразу же после выступления 5 февраля постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на открытом заседании Совета Безопасности по теме химатак в Сирии.

В Минобороны РФ заявляют, что Вашингтон начинает обвинять правительство Сирии в «бомбардировках Восточной Гуты» и в «химатаках», как только подконтрольные США боевики получают достойный отпор со стороны сирийских силовиков. При этом на протяжении месяцев массированных атак боевиков ни Вашингтон, ни его европейские сателлиты не выражали никакого беспокойства и не сделали ни одного осуждающего заявления даже в случаях обстрела боевиками дипломатических представительств других государств в Дамаске. Однако как только сирийские силовики проводят успешные действия против подконтрольных США террористических группировок, сразу же следуют «традиционные фальшивые обвинения о якобы «бомбардировках медицинских учреждений» Восточной Гуты и выдуманные подконтрольными пропагандистскими конторами слухи о якобы применении «химоружия».

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