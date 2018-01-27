Сегодня, 19 марта, на календаре — важная памятная дата, соединяющая русскую и западно-европейскую историю. 321 год назад руководитель нашего государства впервые отправился на европейский континент, чтобы, по сути, «европеизировать» Россию. В историографии это полуторагодовое турне (беспрецедентное по времени отсутствие царя в своей стране!) именуется «Великим посольством».

Даниел Маркиз. Пётр I в Голландии. 1698

По гамбургскому счёту, «европеизация» в широком понимании этого слова была ключевой целью Петра Первого. Глава Посольского приказа (читай: министр иностранных дел) Пётр Шафиров объяснял необходимость поездки русского царя так:

«Во-первых, видеть культурную и политическую жизнь Европы, ибо ни он сам, ни его предки ее не видели. Во-вторых, по примеру европейских стран устроить свое государство в политическом, особенно воинском порядке. В-третьих, своим примером побудить подданных к путешествиям в чужие края, чтобы воспринять там добрые нравы и знание языков».

Американский историк Роберт Мэсси, написавший для западного читателя труд «Пётр Великий: Личность и эпоха», также констатирует, что «он поехал в Европу с решимостью направить свою страну по западному пути». Как отнеслись к русскому царю европейцы, образно описал министр иностранных дел Временного правительства России Павел Милюков:

«На европейских наблюдателей Пётр произвёл впечатление любознательного дикаря, заинтересованного преимущественно ремеслами, прикладными знаниями и всевозможными диковинками и недостаточно развитого, чтобы интересоваться существенными чертами европейской политической и культурной жизни».

Цитата кф Петр Первый. реж. Владимир Петров. 1937. СССР Разговор Петра с Меньшиковым

Вспоминая сегодня Великое посольство, следует, на мой взгляд, провести параллель с недавним прошлым, когда руководство новой России с оптимизмом, подобным петровскому, искало точки сближения с Евросоюзом, считая, что России есть чему поучиться у Запада в политике, экономике и идеологии.

Что из этого получилось, все мы прекрасно знаем. Европа вновь смотрела на нас как на «любознательных дикарей», а мы, наконец, поняли, что ценностные различия в морали, истории, культуре настолько глубоки, что являются, по всей видимости, непреодолимой преградой для сближения. Кроме прагматичного экономического сотрудничества.

Примечательно, что пропасть между моральными ценностями была и тогда. Просто символично, что в том же 1697 году, когда Петр прибыл в Кёнигсберг, здесь же состоялся последний суд над ведьмой.

«Если вы думаете, что судили безобразную старуху, продавшую дьяволу множество невинных душ, то глубоко заблуждаетесь. Судили четырнадцатилетнюю девушку, — пишут калининградские краеведы Виктор Строкин и Алексей Губин в совместной работе «Очерки истории Кёнисберга». — Судили мучительно долго и всё же присудили к смертной казни. По мрачным законам времени, она была обезглавлена и голова ее сожжена».

Беседа Петра I в Голландии. 1960

Вместе с тем Великое посольство остаётся историческим событием, которое наряду с переосмыслением требует и достойного увековечивания в России. И в этом ключе идеальное место — Калининградская область, с территории которой в бытность Восточной Пруссии Пётр I и начал своё большое путешествие.

К сожалению, сегодня память о Великом посольстве в Калининграде хранят лишь два городских объекта — набережная Петра Великого, названная в честь трёхсотлетия события в 1997 году, и улица Лефорта, именованная в честь руководителя Великого посольства и старшего приятеля царя Франца Лефорта. В 90-е годы в Калининградской области была ещё предпринята примитивно-лобовая попытка прославить легендарный визит через название водки «Великое посольство».

В середине 2000-х годов, когда Калининградский государственный университет озаботился, какое имя он будет носить, преподаватели и общественники предлагали дать имя Петра Первого в память о том, что первое заграничное образование русские студенты получили в кёнигсбергской Альбертине, и направил их туда именно русский царь. Но вуз выбрал немецкого философа.

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Gorbunovs.ru Великое посольство Петра

Масштабной туристической тропы под условным названием «Прусские маршруты Петра Первого» в Калининградской области нет. А я убеждён, что исторические памятники, которые посетил русский царь, собранные в единый маршрут, обогатили бы кругозор как российских, так и иностранных туристов, не ведающих о содержательнейшем «русском следе» в истории Восточной Пруссии.

Итак, первая точка — сохранившиеся до наших дней Закхаймские ворота. Именно через них Великое посольство вошло в Кёнигсберг (кстати, в документах тех лет русские именуют город Королевец. «Февраля в 12-й день приехали к Королевцу», — читаем, например, в «Статейном списке гонца Григория Богданова». Когда же писари пытались вывести на бумаге слово «Кёнигсберг», то выходила полная ахинея — Кенисберк, Кенихзберх и даже Кюнусберх).

Церемониймейстер курфюрста Фридриха III фон Бессер так описывал появление Петра Первого:

«В городе по улицам от внешних Закгеймовых (т.е. Закхаймских. — Авт.) ворот до квартиры, отведенной послам на Кнейпгофе, поставлены были по обеим сторонам бюргеры с оружием. Все окна домов до крыш были полны зрителей…»

Сегодня на Закхаймских воротах нет даже таблички, которая гласила бы о Великом посольстве. Именно в этих, а не Королевских воротах, построенных лишь в середине XIX века, необходимо создавать музей «Великое посольство».

Сергей Кириллов. Петр Великий. 1982 — 1984

Следующий пункт — Фридрихсбургские ворота, которые пусть и косвенно, но связаны с русским царём-реформатором. В Кёнигсберге Пётр I первым делом посетил Фридрихсбургскую крепость, где прошел артиллерийскую науку, за что получил аттестат со следующими словами:

«Петра Михайлова (псевдоним царя в Великом посольстве. — Авт.) признавать и почитать за совершенного в метании бомб, осторожного и искусного огнестрельного художника».

Сегодня от Фридрихсбургской цитадели в Калининграде остались только эти самые ворота (крепость была стёрта с лица земли, но не советскими людьми, как может считаться некоторыми, а самими немцами — в начале XX века при строительстве железной дороги). Фридрихсбургские ворота уже не видели Петра Михайлова, потому что были построены спустя два столетия после петровской эпохи.

Третий пункт — наш военный трофей, крепость в Балтийске, построенная шведами в форме пятиконечной звезды и сохранившаяся во всём великолепии. Она также хранит воспоминания о русском императоре. Сюда, в Пиллау, царь прибыл на корабле «Святой Георгий».

«Погода была добрая, день был красен, — пишет хроникер в «Походном журнале 1697 года. — Послы кушали в Пилоу у полковника (коменданта крепости Пиллау полковника Мартина фон Дитмарсдорфа. — Авт.), ночевали на яхте. Ночь была тиха».

Кораблестроители

Стоит отметить, что именно в Пиллау Петр I отпраздновал свои именины, собственноручно устроив фейерверк, которому только что научился. Здесь же царь попрактиковался в стрельбе из пушек. Да и свой день рождения 30 мая русский царь отметил в Восточной Пруссии. Курфюрст Фридрих III впервые подарил имениннику украшения из янтаря. Прежде всего, янтарное распятие. До главного подарка — Янтарного кабинета — оставалось подождать 20 лет.

Русские дипломаты побывали тогда практически во всех восточно-прусских городах, из чего можно сделать увлекательный великопосольский маршрут — Тапиау (ныне Гвардейск), Инстербург (Черняховск), Тильзит (Советск), Велау (пос. Знаменск), Грюнхофе (пос. Рощино), Вальдау (пос. Низовье), Шаакен (пос. Некрасово).

И лишь в некоторых из них память увековечена, и то — краеведами-энтузиастами. Наподобие валуна, стоящего у дороги под Гурьевском с табличкой, на которой выбиты слова:

«В замке Вальдау 27 мая 1697 года останавливался Государь Петр I и Великие Московские Послы».

Ещё можно увидеть бронзовые памятные значки с профилем Петра в лавровом венке, установленные на стене Кафедрального собора в Калининграде, замка «Рагнит» в Немане, а также на гранитном камне в Черняховске. Впрочем, с замковой стены в Немане барельеф уже украли.

Кнеллер. Царь Петр. 1698

К сожалению, плачевная ситуация с сохранением и популяризацией русской истории в Кёнигсберге повторяется. Минувшей зимой автор этих строк писал о том, как калининградские чиновники от культуры проигнорировали значимый юбилей — 260-летие вхождения Кёнигсберга в состав России. «Не замечать русского» в богатейшей истории Восточной Пруссии, кажется, становится визитной карточкой регионального минкульта.

И даже Великое посольство не указ.