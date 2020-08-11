Продолжается военная активность в непосредственной близости от российских границ. С 8 по 15 марта прошли крупные учения в США Arctic Edge 18, на территории штата Аляска. Полторы тысячи американских военнослужащих из 20 различных подразделений, включая ВВС, морскую пехоту и военнослужащих спецподразделений, провели учения в арктических условиях по всей территории штата Аляска. Arctic Edge 18 — это двухгодичное крупномасштабное совместное обучение, которое готовит и проверяет способность военных США действовать тактически в экстремальных условиях минусовых температур, характерных для арктической местности.

Soldatnytt Учения НАТО в Арктике

Для командования специальными операциями North со штаб-квартирой, расположенной на авиабазе ВВС Петерсон, штат Колорадо, эти учения являются идеальной проверкой способности подразделений работать в тяжелых северных погодных условиях.

«Это шанс для нас развернуть свои подразделения в этих экстремальных условиях и провести тренировки, чтобы убедиться, что оборудование работает и мы владеем боевыми навыками на высоком профессиональном уровне», — сказал директор по операциям Целевой группы совместных специальных операций.

Если обратиться к сайтам, сохраняющим данные о погоде, то «экстремальная» зима на Аляске с 8 по 15 марта проходила при температурах от плюс 2 до минус 9, и то этот минус был только в ночные часы. Тренировки и учения, конечно, для военнослужащих любой страны — это основной вид боевой учебы, но понимает ли командование сил спецопераций США, что минус 9 градусов — это не арктическая погода, а обычные условия для большей части континентальной Евразии? А в Арктике температуры обычно значительно ниже.

U.S. Department of Defense В Арктике

Если рассматривать материалы, имеющиеся в открытом доступе, можно предположить, что американские военные готовятся к разведывательно-диверсионным мероприятиям в районах Крайнего Севера, с проникновением на охраняемые объекты, их захватом и последующим десантированием основных войсковых групп, имеющих в своем составе БМП и артиллерию. Команды также использовали новые системы связи для повышения своих возможностей в условиях холодной погоды.

Этот сценарий трудно применить к Ирану, против которого, как мы неоднократно слышали, выстраивается американская система ПВО. Северная Корея, хоть она и северная, но тоже находится далеко к югу от арктических широт. Следовательно, вероятным противником этих учений является Россия, и возможной целью для американских военных являются российские арктические объекты.

Тут уместно вспомнить, что недавно были попытки со стороны высшего военного командования США поставить под сомнение правомерность принадлежности большей части Северного морского пути России. Были попытки рассмотрения на соответствие конвенции по морскому праву использования Россией своих арктических проливов. Особенно странно это слышать из уст американцев, так и не ратифицировавших эту конвенцию.

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США в Арктике

Учения Arctic Edge 18 уже не первое учение стран НАТО в этом году в Арктическом регионе. С начала года прошли тренировки в Канаде, крупные учения в Норвегии с привлечением военнослужащих других стран НАТО, произошла отработка боевого применения подводными лодками США и Великобритании в районе Северного полюса со всплытием из-подо льдов.

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Военная активность США и стран НАТО в Арктике достигла небывалого со времен холодной войны уровня, и это не предел. Как уже писало ИА REGNUM, осенью в Норвегии будет самое крупное учение Trident Juncture войск НАТО со времен конфронтации с СССР.

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Эскалация напряженности во взаимоотношениях с западными странами, нагнетание под надуманными поводами мифа о «русской угрозе» вкупе с постоянными военными упражнениями у границ России, у ее арктических рубежей, вынуждают российское Министерство обороны принимать ответные меры, проводить комплекс мероприятий по поддержанию высокой степени готовности всех сил и средств на арктическом направлении, продолжать мероприятия по капитальному строительству в Арктике объектов министерства обороны, включая реконструкцию арктических аэродромов, обустройство арктических баз типа «Арктический трилистник» на островах и побережье в арктической зоне.