Почему США решили договориться с Россией о Ледовитом океане?

Александр Шимберг, , 15:45 — REGNUM

В начале декабря 2017 года Россия и США внесли совместную ноту в Международную Морскую организацию — (International Maritime Organization — IMO) об организации системы судоходства в Беринговом проливе и Беринговом море. Страны договорились об установлении в Беринговом проливе и на подходах к нему двухсторонних судоходных путей, по которым смогут беспрепятственно проходить суда под флагом любого государства.

Согласно тексту ноты, предложена схема организации потоков судов, следующих в Беринговом проливе и между побережьями России и Соединенных Штатов в Беринговом море, что позволит уменьшить риски столкновения, разделив противоположные судопотоки, а также предотвратить и уменьшать риск загрязнения или другого ущерба морской среде.

Согласно договору о продаже Аляски и Алеутских островов (1867), граница России и США проходит посередине между островами. Таким образом, остров Ратманова принадлежит России, а остров Крузенштерна — США. Расстояние между островами — чуть менее 4 км. Там же проходит граница часовых поясов и международная линия перемены дат.

Подписанное в 1990 году министром иностранных дел СССР Э. Шеварднадзе и госсекретарем США Дж. Бейкером Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о линии разграничения морских пространств не ратифицировано российской стороной.

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Наличие пограничной линии обычно накладывает определенные ограничения на свободное торговое судоходство, в том числе и в направлении Северного морского пути, активно развивающегося в последнее время усилиями Российской Федерации.

Россия и США предложили создать шесть двусторонних маршрутов и шесть районов повышенной осторожности плавания. Маршруты проходят через территориальные воды США и России возле берегов Чукотки и Аляски.

Этот шаг должен помочь судам избегать многочисленных отмелей, рифов и островов за пределами маршрутов и уменьшить вероятность происшествий на воде и экологических катастроф.

Почему понадобилось подписание?Конвенция 1982 года, история вопроса

10 декабря 1982 г. была подписана Конвенция ООН по морскому праву. Её подписало абсолютное большинство государств мира, в том числе СССР (ратифицировала Конвенцию уже Российская Федерация в 1997 г.), она вступила в силу 16 ноября 1994 г., и сейчас её участниками являются 167 стран и Европейский Союз.

Конвенция является работающим международно-правовым актом, формирующим общий для человечества режим пользования Мировым океаном.

США отказывались подписывать данную декларацию, предпочитая ей Конвенцию 1958 года. Конвенция ООН об «открытом море» была принята в 1958 году, и в 1982 году превратилась в Конвенцию ООН по морскому праву, которая действует по сию пору.

США были одними из инициаторов кодификации морского права и участником четырёх конвенций ООН по морскому праву, подписанных 29 апреля 1958 г., на начальном этапе разработки Конвенции играли в разработке активную роль. Когда в конвенции стали появляться положения о том, что человечество всерьёз берется за освоение глубин, дна и недр Мирового океана, впервые поднялся вопрос определения принадлежности глубин, дна и недр участков шельфа (мелководного моря), которые наиболее притягательны с точки зрения их промышленного освоения. США стали активно противодействовать этим введениям. События приняли нежелательный для США оборот, расценённый в стране как победа «третьего мира» над промышленно развитыми странами, критика Конвенции в США усилилась, она стала аргументом в политической борьбе. В платформе Республиканской партии на выборах 1980 г. заявлялось, что Конвенция недостаточно учитывает «долгосрочные требования безопасности США» и затрудняет им изучение «громадных минеральных ресурсов» моря, тогда как интересам государств, «неспособных осуществлять добычу на морском дне, было уделено слишком много усилий». Этот пункт отражал главный довод противников Конвенции, а именно неприятие её норм, регулирующих добычу минеральных полезных ископаемых на морском дне.

Соединённые Штаты не подписали Конвенцию ООН по морскому праву, предпочитая доказывать своё право на континентальный шельф с позиции силы и уже оставшейся в 20 веке «дипломатии канонерок».

Администрация Рейгана (1981—1989 гг.) сразу же начала активно противодействовать Конвенции. Президент приостановил участие США в переговорах, приказав представить межведомственное заключение относительно приемлемости Конвенции для США.

Впоследствии конгресс США неоднократно пытался принять решение о присоединении к конвенции, но это так и не удалось сделать. Последняя попытка была предпринята во время президентства Барака Обамы. Джон Керри, в то время конгрессмен, призывал ратифицировать конвенцию. «Ратификация позволить зафиксировать те благоприятные права навигации, от которых ежедневно зависят наши военные и судоходные интересы, — заявил он. — Она укрепит нашу позицию в отношении Китая и других стран, которые предъявляют территориальные претензии в Тихом океане, Арктике и других регионах. Это также обеспечит доступ к редкоземельным минералам, которые необходимы нашим военным системам, компьютерам, сотовым телефонам и так далее».

Позицию Керри поддерживала Хиллари Клинтон, в то время госсекретарь:

«Если мы не присоединимся к конвенции, наши компании упустят возможности по разработке огромных территорий континентального шельфа и морского дна. А если мы присоединимся, то это откроет нам экономические возможности, которые в потенциале принесут сотни миллиардов долларов».

Основными противниками подписания конвенции были республиканцы. Противники ратификации утверждают, что Конвенция по морскому праву подорвет суверенитет США. Одним из них является сенатор-республиканец Джеймс Инхоф.

«Если США одобрят этот договор, мы будем переводить многомиллиардные отчисления от разработки нефти и газа на расширенном континентальном шельфе США в Международный орган ООН по морскому дну, которые потом будут уходить в развивающиеся страны. Это будет первый случай, когда ООН будет взимать налоги с нашей страны», — заявлял сенатор в ответ Керри и Клинтон.

Действительно, в случае подписания, согласно Конвенции, государство должно делать отчисления в Международный орган ООН по морскому дну в размере 1% стоимости добычи на этом участке, размер которых в течение 12 лет увеличивается до 7% и остается на этом уровне. Полученные средства направляются в развивающиеся страны, а с таким альтруизмом согласны далеко не все американцы, особенно учитывая тот факт, что, не ратифицируя Конвенцию, они обладают практически такими же правами на использование ресурсов, как и государства-участники. В случае принятия всех условий Конвенции США потеряют часть суверенитета и попадут в зависимость от международного органа. Не соответствует национальным интересам США и право мирного прохода, закрепленное в Конвенции, которое подразумевает надводный проход подводных лодок.

Учитывая, что сейчас у власти президент-республиканец и в обеих палатах республиканцы пока удерживают большинство, ратификация Конвенции в ближайшее время сомнительна. Тем более, что Дональд Трамп известен своими критическими высказываниями в адрес ООН, а особенно в части финансирования США программ ООН и деятельности отдельных комитетов.

Почему сейчас?

Нет сомнений в том, что сотрудничество между Россией и США как в Арктике в целом, так и в районе Берингова пролива носит взаимовыгодный характер, а его необходимость обусловлена в том числе и климатическими изменениями, ведущими к увеличению количества судов, пользующихся Северным Морским Путем или Северо-Западным проходом. .

Берингов пролив — единственный путь для прохода из морей Тихого в моря Северного Ледовитого океана. В последние годы возрастает поток судов через пролив, и неупорядоченное хождение может представлять опасность как для мореходства, так и для береговых жителей в случае техногенной аварии.

Как указано в ноте, за период навигации 2014—2015 годов через залив прошло 51 142 транзитных судов, и необходимо упорядочить их проход по проливу во избежание происшествий.

Кроме очевидных причин, есть и еще несколько, не указанных в ноте, но подразумеваемых сторонами.

Берингов пролив, несмотря на то, что его правовой статус не определен в рамках специальной международной конвенции, оба государства склонны признавать за ним статус пролива, используемого для международного судоходства. Что это дает США и России? Формально, если принимать 200-мильную зону от побережья стран, то судоходные проливы перекрываются внутренними морскими водами и территориальными морями России и США. И, в общем то, к судоходству возможно было применение мирного прохода, чего США и Россия хотели бы избежать, предусмотрев в данной ноте порядок транзитного прохода, являющегося более либеральным и позволяющим подводным лодкам проходить в подводном положении, самолетам и вертолетам взлетать и садиться на корабли и еще ряд других важных положений. Одним из важных отличий является то, что припроливные страны не должны препятствовать транзитному проходу, он не может быть приостановлен. Таким образом, кроме упорядочения судоходства, обе страны развязывают руки для своего ВМФ. По факту они, конечно, и не были связаны, но введение в действие этого документа придает дополнительную легитимность прохождению военного флота через Берингов пролив.

Некоторые СМИ поспешили связать внесение ноты с развитием СПГ в арктическом регионе. Конечно, введение в эксплуатацию «Ямал СПГ» и проектирование «СПГ-2» действительно большое достижение для российской Арктики и для всей страны, но влияние на внесение оно, скорее всего, не оказало. Американская сторона находится в процессе поиска новых санкций для российских политиков и бизнесменов, зачем им давать дополнительные преференции российским газовикам, учитывая, что СПГ с Аляски при самом оптимистичном сценарии пойдет не раньше 2023 года? Зачем тогда давать ноту сейчас? Если бы основной причиной был СПГ, можно было подождать и 2023 года.

Конечно, основные причины — неподписание США Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, и как следствие необходимость дополнительного решения вопросов безопасности мореплавания, увеличения количества судов в Беринговом проливе, ну и обеспечения легитимного прохождения военных кораблей обоих государств через пролив. И документ этот готовился давно и тщательно. Его принятие идет на пользу обеим сторонам.