Транзитом по нацизму

Флаг Латвии

Москва не оставит без ответа героизацию нацизма и рассмотрит введение санкций против латвийских депутатов, продвигающих инициативу о том, чтобы сделать 16 марта официальным днём памяти легионеров СС. Об этом заявили в Госдуме РФ, сообщила газета «Известия». В том числе одной из мер может быть ограничение поставок грузов транзитом через Латвию.

«Против таких политиков, которые провоцируют ненависть, должны применяться жесткие санкции. Например, запрет на въезд в Россию, наличие банковских счетов в РФ и другие меры. На это должна реагировать не только Россия, а всё мировое сообщество. Наш комитет следит за ситуацией и не оставит это без внимания», — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, необходимо использовать экономические рычаги, например, — ограничение поставок грузов транзитом через Латвию.

Читайте также: Гитлеровское лицо: либеральное СМИ о марше эсэсовцев

С инициативой о признании 16 марта — «Дня памяти легионеров СС» — государственным праздником Латвии выступила партия «Национальное объединение» во главе с Райвисом Дзинтарсом, входящая в правящую коалицию.

Читайте также: Почему легионеры Waffen SS являются преступниками

На сегодняшний момент в Латвии наблюдается снижение по объемам транзитных грузов через порты — за январь-февраль 2018 года было перевезено 6,203 млн тонн, что на 21% ниже, чем годом ранее. Однако сухопутный транзит через территорию Латвии вырос на 58,2% и составил 854,6 тысяч тонн

Стоп

Объемы железнодорожных грузовых перевозок в Латвии за первые месяцы этого года года составили 7,822 млн, что на 15,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно данным, сокращение показателей связано со снижением объемов международных перевозок — падение составило 16,1% до 7,6 млн тонн. Внутренние перевозки, в свою очередь, показали рост — на 9,3% до 222,3 тысяч тонн.

Одной из причин падения стало решение LatRailNet повысить плату за пользование железнодорожной инфраструктурой, включая грузоперевозки. Также снижение показателей вызвано сокращением поставок российских грузов в порты Прибалтики.

До 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

Читайте также: Удар по всем фронтам: Латвия теряет грузы

Союзничество вполцены

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) вводит скидку 50% на перевозки порожних цистерн из-под нефтепродуктов с припортовых станций Октябрьской железной дороги на станции Барбаров и Новополоцк Белорусской железной дороги. Об этом 15 марта сообщило издание «РЖД-Партнер». Понижающий коэффициент вступает в силу через 10 дней и будет действовать по 31 декабря 2018 года включительно.

«Учитывая действие установленного решением правления ОАО «РЖД» от 19 января 2017 года понижающего коэффициента 0,95 к тарифам на возврат порожних цистерн из-под перевозок нефтяных грузов, общее изменение уровня тарифа на перевозки порожних цистерн из-под перевозок нефтепродуктов с припортовых станций Октябрьской железной дороги на станции Барбаров и Новополоцк Белорусской железной дороги не должно превышать 0,5», — говорится в решении правления компании, опубликованном в корпоративном печатном издании РЖД.

Летом 2017 года президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России заявил о необходимости перевалки нефтепродуктов через российские порты, а не через порты Прибалтики, в частности речь шла о белорусских нефтепереработчиках.

«На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, — сказал глава государства. — Поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры».

Длительные переговоры и скидки со стороны «Российских железных дорог» не имели успеха — белорусские НПЗ отказывались от услуг России в пользу прибалтийской инфраструктуры, объясняя это наличием долгосрочных контрактов.

Зимин Василий Геннадиевич Железнодорожные цистерны

Затем в ноябре 2017 года Белорусская нефтяная компания (БНК) заключила с Литовскими железными дорогами (Lietuvos gelezinkeliai) трехгодичный контракт на перевозку нефти и нефтепродуктов. БНК и владельцы латвийской WT OIL Terminal заключили договор о совместной деятельности в области организации перевалки белорусских нефтепродуктов в Рижском свободном порту. Нефтяная компания также заключила с Новополоцким НПЗ договор купли-продажи темных нефтепродуктов в 2016 году для поставки грузов на Woodison Terminal в 2018—2022 годах.

Однако к концу года у российской стороны появилась надежда отхватить хоть небольшую часть белорусских грузов. В начале декабря 2017 года председатель государственного концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко заявил, что Белоруссия может экспортировать в 2018 году через порты России до 1 млн тонн нефтепродуктов при наличии благоприятных экономических условий.

Глава концерна подтвердил, что Белоруссия и Россия согласовали баланс поставок нефти на 2018 год в объеме 24 млн тонн, которые будут поставлены трубопроводным транспортом.

Но факт остается фактом — основная часть белорусских грузов обрабатывается в Клайпеде. Несмотря на агрессивные политические заявления литовских чиновников (в частности в отношении БелАЭС), Белоруссия продолжает тесное сотрудничество с литовской стороной.

Заложник геополитики

Калининградский торговый порт необходимо включить в проект «Шёлковый путь» по доставке грузов из Азии в Европу. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов во время визита в «Калининградский морской торговый порт», сообщил Kaliningrad.ru. По словам губернатора, договорённости с некоторыми компания на этот счёт уже есть.

«Есть и другие планы по развитию и инвестициям. По загрузке в 2017 году порт вырос на 27%, но этот показатель всё равно не дотягивает до докризисных показателей. Рост идёт за счёт «Автотора» и поставок угля», — сказал Алиханов.

Он также подчеркнул, что строящийся в Пионерском терминал не станет конкурентом для торгового порта, так как там планируется перевалка специфических Ро-ро грузов.

Однако Калининград никогда не станет значимым грузовым перевалочным пунктом на Балтике. Достаточно посмотреть на карту, чтоб понять, что все рассуждения о предложении Калининграда в качестве конечной точки Шёлкового пути — лишь громкие слова. Границы, недружественная Литва, большое транспортное плечо делают эту затею несостоятельной. К сожалению, калининградский порт является заложником геополитики.

Ttracy Порт. Калининград

Ранее корпорация развития Калининградской области высказала предложение реализовать в регионе на базе промпарка «Черняховск» логистический проект по перевалке и хранению грузов, которые перемещаются по маршруту Нового шелкового пути — евразийского сухопутного моста из Китая в Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, «Новый шелковый путь» стартовал в 2013 году в качестве инфраструктурного логистического проекта, объединяющего Европу, Азию и Африку в единую транспортную сеть, соединяющего производственные и потребительские рынки разных стран, а также ресурсные базы. Кроме того, Китай использует проект в качестве инструмента выстраивания международных отношений с разного рода странами, через которые этот путь будет пролегать.

Читайте также: «Новый Шелковый путь»: Прибалтика останется без китайских денег?

Танкер независимости

В Клайпеду прибыл первый в этом году танкер с СПГ от компании Statoil. Об этом 14 марта сообщило «Sputnik Литва». По информации портала Marinetraffic.com, норвежский газовоз Arctic Princess прибыл в порт во вторник во второй половине дня.

Но не весь груз предназначен для литовского рынка — первая партия СПГ будет составлять не 138 тысяч кубометров, а лишь 98 тысяч. Литовская компания Litgas таким образом намерена сэкономить на содержании терминала СПГ около полумиллиона долларов. Из-за повышенного спроса на газ оставшаяся часть груза будет продана другим покупателям, которые готовы заплатить большую цену, отмечает издание.

JoachimKohlerBremen Танкер Arctic Princess

Недостающие объемы будут доставлены в Литву летом, когда, по мнению Litgas, цены на газ снизятся. Предполагается, что общее количество поставленного в Литву СПГ в 2018 году не изменится и составит около 550 тысяч кубометров СПГ.

Плавучий терминал сжиженного природного газа заработал в портовой Клайпеде с января 2015 года (терминал арендуется у Норвегии (с правом последующего выкупа) и не является собственностью Литвы). Тогда в Литву и потянулись танкеры с СПГ, и такой газ занял большую долю рынка.

Но важно понимать, что российский газ остается во много раз дешевле СПГ. К тому же в Литве в до сих пор засекреченную цену СПГ (коммерческая тайна, говорят в Литве, дабы не шокировать обывателя разницей с ценой от «Газпрома») ещё добавляется цена аренды терминала, содержание портовой инфраструктуры, а также регазификация. Однако Литва продолжает покупать дорогой СПГ ради «независимости от агрессивной России»

Читайте также: Газовая камера для Литвы

БТК заработает вовсю

Грузовые перевозки по железной дороге Баку — Тбилиси — Карс будут осуществляться в полном объеме примерно через шесть месяцев. Об этом заявил министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе.

«Движение грузовых поездов осуществляется в тестовом режиме. Согласно существующему графику, примерно через шесть месяцев завершатся необходимые работы для полноценной загрузки грузовых поездов. После этого компания переключится на такие работы, которые необходимы для пассажирских перевозок», — рассказал Бахтадзе.

По его словам, власти Грузии работают над тем, чтобы Грузия стала частью Шелкового пути в разных направлениях, чтобы получить как можно лучший результат.

Церемония открытия железной дороги состоялась 30 октября 2017 года в Баку. За 4,5 месяца эксплуатации по дороге прошли: контейнерный поезд из Казахстана в турецкий Мерсин и обратно, поезд с инженерным оборудованием и другим грузом из китайского города Урумчи в казахстанский порт и товарный поезд из Китая в итальянский Неаполь.

Ранее звучали заявления о том, что на начальном этапе по новой железной дороге планируется перевозить 6,5 млн тонн грузов, в дальнейшем этот показатель обещают увеличить до 12 млн тонн.

Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Предполагается, что БТК в четыре раза сократит сроки перевозки грузов из Китая в страны Европейского союза. Пассажиропоток по маршруту Баку — Тбилиси — Карс ожидается в пределах одного миллиона человек в год.

Строительство железнодорожной магистрали было начато в 2008 году на основе азербайджано-грузино-турецкого межправительственного соглашения. В рамках проекта на территории Грузии были проведены работы по реабилитации, реконструкции и строительству железнодорожного участка Марабда — Карцах протяженностью в 180 км, в том числе реабилитировано 153 км путей от Марабды до Ахалкалаки и построен 27-километровый участок от Ахалкалаки до Карцаха (до границы с Турцией).