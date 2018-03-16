Считается, что Туркмения обладает крупнейшими запасами газа в мире. Многие эксперты утверждают, что после России, Ирана и Катара республика занимает четвертое место по объемам извлекаемых запасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мырат Арчаев

В настоящее время более 90% туркменского газа поставляется в Китай. По официальным данным, объем поставок голубого топлива в Поднебесную в 2017 году превысил 30 млрд кубометров. Часть газа Ашхабад отправляет в Азербайджан через территорию Ирана. В 2017 году поставки в данном направлении составили 1,76 млрд кубометров.

На сегодняшний день туркменский газ полностью зависит от поставок в Китай. Власти Туркмении, понимая всю невыгодность данного положения, уверяют весь мир в том, что обладают огромными запасами газа, и пытаются расширить свои поставки в различных направлениях. В южном направлении строится газопровод ТАПИ (Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия), а в западном обсуждается строительство транскаспийского газопровода, который должен стать частью Южного коридора.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Газ

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Планируется, что в случае реализации транскаспийский газопровод будет поставлять в Европу в год от 10 до 30 млрд кубометров туркменского газа, а газопровод ТАПИ — 33 млрд кубометров. Однако есть ли возможности у Ашхабада развивать поставки по всем направлениям? Какими запасами обладает республика?

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Ответ на этот вопрос не так однозначен. По различным оценкам, Туркмения располагает от 10 до 50 трлн кубометров газа. Если в республике находится 50 трлн кубометров газа, то она занимает не четвертое, а первое место в мире.

Adaykz Карта расположение газопроводов Казахстана, Туркмении и Узбекистана

Завышение показателей извлекаемых запасов позволяет местным властям повысить свою привлекательность в глазах инвесторов. Однако такой разброс данных не позволяет сделать окончательные выводы относительно запасов Туркмении и перспективах газоснабжения Европы. Сколько же газа в Туркмении?

Еще в 2005 году немецкое ведомство по геологии и сырью (Bundesanstalt fuer Geowissenschaften und Rohstoffe) оценило запасы туркменского газа в объеме 2,8 трлн кубических метров, а ресурсы в 6 трлн кубометров.

Значительный прирост к имеющимся запасам возник после открытия в 2006 году месторождения «Южный Иолотань» и в марте 2007 года месторождения «Осман», которые местные власти в 2011 году объединили в одно название — «Галкыныш».

В СССР геологические работы в этом районе велись еще в 70-х годах, а в начале 90-х годов аргентинская компания Bridas оценила запасы участка в объеме всего 800 млрд кубометров. Однако бывший президент Туркмении Сапармурат Ниязов явно был недоволен такими цифрам и утверждал, что месторождение содержит 7 трлн кубометров газа.

После громких заявлений Туркмения стала предлагать свой газ всем, кто пожелает. Однако объемы добычи долгие годы оставались неизменными на уровне 70 млрд кубометров в год. Многие эксперты стали сомневаться в искренности Ашхабада.

flydime Дверь в ад, горящее месторождение природного газа в Держезе. Туркменистан

Туркмения решила доказать всем правоту своих заявлений и пригласила английскую консалтинговую компанию Gaffney, Cline & Associates (GCA) оценить свои запасы на месторождении «Южный Иолотань — Осман».

Решение нового президент Гурбангулы Бердымухамедова оказалось довольно странным, так как GCA редко работает в России и СНГ. За право аудита также боролась крупнейшая американская компания DeGolyer & MacNaughton. В результате английский аудитор оценил запасы месторождения в размере 6 млрд кубометров.

Однако в 2009 году в Туркмении обнаружили фальсификацию оценки месторождения. 12 октября 2009 года Бердымухамедов уволил министра нефтегазовой промышленности Аннагулы Дерьяева и глав государственных концернов «Туркменгаз» и «Туркменефтегазстрой».

На следующий день, 13 октября, российская газета «Время новостей» со ссылкой на источник в нефтегазовой отрасли Туркмении написала, что оценки могли быть завышены в два-три раза из-за некомпетентности туркменских газовиков. По мнению источника, экспертов GCA могли не допустить к месторождениям, а расчеты проводились на основе данных туркменских специалистов.

Источник рассказал, как были выявлены завышенные оценки. Дело в том, что после информационной кампании по пиару «Южный Иолотань — Осман» месторождением заинтересовались иностранные инвесторы. Согласно туркменским законам, обязательным условием участия в тендере является покупка технической документации. Иностранным инвесторам удалось нелегальным способом получить документы, которые были составлены настолько непрофессионально, что оценки объемов газа вызвали сомнения. Компании отправили в Ашхабад запрос с просьбой подтвердить объемы месторождения, что и вызвало скандал с увольнениями в нефтегазовой отрасли страны.

Британский аудитор, заботясь о собственной репутации, поспешил еще раз подтвердить «истинность» своей оценки. 15 октября 2009 года президент компании Питер Гаффни заявил, что месторождение «Южный Иолотань — Осман» содержит 14 трлн кубометров газа.

Через два года, в 2011 году, GCA еще раз повысила свою оценку на месторождении. По данным компании, «Южный Иолотань — Осман» (оно же Галкыныш) содержит от 13,1 до 21,2 трлн кубометров. По данной оценке, «Галкыныш» оказался вторым месторождением по запасам газа в мире после «Южного/Северного Парса» в Иране и Катаре.

Газовое месторождение

По самой оптимистичной и небезусловной оценке GCA, общий объем запасов туркменского газа на трех крупнейших месторождениях: Галкыныш, Яшлар и Гаракель составляет 27,4 трлн кубометров. В 2011 году менеджер по развитию компании Джим Джиллетт заявил:

«Запасов газа в Туркмении более чем достаточно для любого потенциального спроса в обозримом будущем, в том числе из Китая, России, Ирана или Европы».

Однако Ашхабаду и этого показалось мало. 24 мая 2017 года глава государственного концерна «Туркменгаз» Мырат Арчаев вывел Туркмению на первое место в мире по объемам запасов газа. На Международном газовом конгрессе он заявил, что примерные запасы природного газа в Туркмении составляют 50 трлн кубометров. Однако, кроме заявления Арчаева, доказательств подобной оценки нет.

Есть и другие оценки запасов туркменского газа, но уже менее оптимистичные. В 2016 году компания BP провела мировой обзор запасов газа. Согласно этой оценке, извлекаемые запасы Туркмении составляют 17,5 трлн кубометров газа, что, в принципе, не выходит за рамки данных GCA.

Кроме этого, есть оценка ОПЕК. Согласно этим данным, доказанные запасы газа в Туркмении по состоянию на 2016 год составляли 9,87 трлн кубометров, добыча газа — 81,756 млрд кубометров и экспорт — 47,226 млрд кубометров.

flydime Дверь в ад, горящее месторождение природного газа в Держезе. Туркменистан

Несмотря на гигантский разброс в оценке запасов, туркменские власти поверили в самую оптимистичную цифру, умножили её на два и поставили себе задачу до 2030 года добывать 250 млрд кубометров газа в год и отправлять на экспорт 180 млрд кубометров.

Выходит, что, по самым оптимистичным и завышенным оценкам, Туркмения располагает запасами газа в объеме 27,4 млрд кубических метров. Власти смело умножают эту цифру на два, стремясь доказать своим партнерам «неисчерпаемые» запасы и перспективы для взаимовыгодного сотрудничества.

Такая политика порождает больше недоверия к официальной статистике, чем инвестиционную привлекательность нефтегазовой отрасли страны. Кроме этого, амбициозные цели по расширению экспорта в Европу и Индию, кроме самых простых географических и политических препятствий, могут столкнуться с проблемой нехватки газа.